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Джейк Пол — Майк Тайсон, результат боя, реакция Фрэнсиса Нганну, конфликт

У звёзд PFL — раздор. Пол дразнит Нганну и нарывается на поединок
Сергей Сорокин
Пол дразнит Нганну и нарывается на поединок
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Хищник пообещал надавать дерзкому блогеру пощёчин.

16 ноября в Арлингтоне (США) состоялся боксёрский поединок, в рамках которого в ринге столкнулись Джейк Пол и Майк Тайсон. Легендарный ветеран потерпел болезненное поражение единогласным решением судей. А дерзкий блогер несколько раз очень ощутимо потряс Железного Майка.

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Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

В итоге проигравшим из этой ситуации ожидаемо вышел Пол. На него обрушилась волна критики. Причём поругать Джейка успели, кажется, абсолютно все. Недовольными остались даже представители промоушена PFL, в котором блогер давно играет одну из ведущих ролей. Главная звезда лиги Фрэнсис Нганну сделал очень жёсткий выпад в сторону Пола.

Все самые интересные события турнира:
Майк Тайсон — Джейк Пол: чуда не случилось! Блогер разбил легендарного боксёра
Майк Тайсон — Джейк Пол: чуда не случилось! Блогер разбил легендарного боксёра

Хищник, видимо, посчитал, что сама организация поединка с легендарным ветераном – некрасивый жест. Кроме того, Нганну не понравилось, как именно блогер вёл себя во время боя. Поэтому Фрэнсис дал довольно неожиданное обещание: «В следующий раз, когда я увижу Джейка Пола, он получит две или три пощёчины».

Реакция не заставила себя долго ждать. Блогер давно в этой индустрии, поэтому прекрасно знает законы трэш-тока. И зайти на обидчика Пол решил с самой болезненной стороны. Он напомнил, что Нганну никак не может поставить точку в споре о том, кто является лучшим тяжеловесом на планете: «Погоня за пощёчинами не к лицу тебе, легенда. Возможно, Джон Джонс всё-таки величайший тяжеловес».

Блогер — главная цель многих бойцов:
Из грязи в князи. Бой с Джейком Полом теперь нужен всем
Из грязи в князи. Бой с Джейком Полом теперь нужен всем

Конечно, такой поединок по правилам бокса выглядит вполне реально. А всё потому, что парни выступают в одной весовой категории. Джейк способен «гонять», но комфортно ощущает себя в тяжёлом дивизионе. А ради жирного чека и хайпа, нет никаких сомнений, Пол выйдет в ринг даже против Нганну. Другой вопрос заключается в том, готов ли на такой вызов Фрэнсис. И вовсе не потому, что боится блогера. Напротив, Хищник пытается найти для себя более конкурентные противостояния: Может, если и Джейк [Пол], и Логан [Пол] будут в клетке [тогда я соглашусь]. Не будьте глупыми. Уважайте меня немного».

Фрэнсис Нганну

Фрэнсис Нганну

Фото: Cooper Neill/Getty Images

Конечно, Нганну продолжает грезить поединком с Джонсом. А всё потому, что он мог бы окончательно расставить все точки над «i». Поэтому «укол» от Джейка может и не пропустить мимо ушей. Кроме того, Хищник прекрасно понимает, что поединок с дерзким блогером не таит в себе особенной опасности. Конечно, всегда есть возможность пропустить лаки-панч и улететь в нокаут. Но намного более серьёзными вызовами выглядят бои с топовыми представителями лиги PFL по правилам смешанных единоборств. Например, своего шанса с большим нетерпением ждёт Вадим Немков. Россиянин победил в дебютном поединке в промоушене, показав себя во всей красе.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

Посмотреть на поединок Джейка и Фрэнсиса было бы очень интересно. Он совершенно точно собрал бы кассу, а также привлёк бы запредельное внимание зрителей. Но нужно учитывать, что парни прекрасно знают законы трэш-тока и хайпа. Возможно, они просто привлекают к себе внимание, но совсем не собираются рубиться в ринге.

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