У звёзд PFL — раздор. Пол дразнит Нганну и нарывается на поединок

16 ноября в Арлингтоне (США) состоялся боксёрский поединок, в рамках которого в ринге столкнулись Джейк Пол и Майк Тайсон. Легендарный ветеран потерпел болезненное поражение единогласным решением судей. А дерзкий блогер несколько раз очень ощутимо потряс Железного Майка.

В итоге проигравшим из этой ситуации ожидаемо вышел Пол. На него обрушилась волна критики. Причём поругать Джейка успели, кажется, абсолютно все. Недовольными остались даже представители промоушена PFL, в котором блогер давно играет одну из ведущих ролей. Главная звезда лиги Фрэнсис Нганну сделал очень жёсткий выпад в сторону Пола.

Хищник, видимо, посчитал, что сама организация поединка с легендарным ветераном – некрасивый жест. Кроме того, Нганну не понравилось, как именно блогер вёл себя во время боя. Поэтому Фрэнсис дал довольно неожиданное обещание: «В следующий раз, когда я увижу Джейка Пола, он получит две или три пощёчины».

Реакция не заставила себя долго ждать. Блогер давно в этой индустрии, поэтому прекрасно знает законы трэш-тока. И зайти на обидчика Пол решил с самой болезненной стороны. Он напомнил, что Нганну никак не может поставить точку в споре о том, кто является лучшим тяжеловесом на планете: «Погоня за пощёчинами не к лицу тебе, легенда. Возможно, Джон Джонс всё-таки величайший тяжеловес».

Конечно, такой поединок по правилам бокса выглядит вполне реально. А всё потому, что парни выступают в одной весовой категории. Джейк способен «гонять», но комфортно ощущает себя в тяжёлом дивизионе. А ради жирного чека и хайпа, нет никаких сомнений, Пол выйдет в ринг даже против Нганну. Другой вопрос заключается в том, готов ли на такой вызов Фрэнсис. И вовсе не потому, что боится блогера. Напротив, Хищник пытается найти для себя более конкурентные противостояния: Может, если и Джейк [Пол], и Логан [Пол] будут в клетке [тогда я соглашусь]. Не будьте глупыми. Уважайте меня немного».

Фрэнсис Нганну Фото: Cooper Neill/Getty Images

Конечно, Нганну продолжает грезить поединком с Джонсом. А всё потому, что он мог бы окончательно расставить все точки над «i». Поэтому «укол» от Джейка может и не пропустить мимо ушей. Кроме того, Хищник прекрасно понимает, что поединок с дерзким блогером не таит в себе особенной опасности. Конечно, всегда есть возможность пропустить лаки-панч и улететь в нокаут. Но намного более серьёзными вызовами выглядят бои с топовыми представителями лиги PFL по правилам смешанных единоборств. Например, своего шанса с большим нетерпением ждёт Вадим Немков. Россиянин победил в дебютном поединке в промоушене, показав себя во всей красе.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

Посмотреть на поединок Джейка и Фрэнсиса было бы очень интересно. Он совершенно точно собрал бы кассу, а также привлёк бы запредельное внимание зрителей. Но нужно учитывать, что парни прекрасно знают законы трэш-тока и хайпа. Возможно, они просто привлекают к себе внимание, но совсем не собираются рубиться в ринге.