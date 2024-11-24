Двалишвили принял вызов Яна. Грузинский чемпион боится драться с Умаром?

На минувшем турнире UFC в Макао российский боец Пётр Ян разобрался с бывшим чемпионом промоушена Дейвисоном Фигейреду и заявил о своих претензиях на титул прямо в октагоне: «До боя Мераб говорил, что Дейвисон – первый претендент, который заслуживает титульник. Сейчас хочу сказать: Мераб, что скажешь, когда я побил первого претендента? Я хочу реванш с тобой!»

Эпопея с попытками Двалишвили избежать боя с Умаром Нурмагомедовым действительно была любопытной. Грузинский боец усиленно лоббировал Фигейреду в качестве самого справедливого и достойного претендента и рассчитывал подраться именно с бразильцем. Ян своей победой вычеркнул этот вариант из титульных раскладов, но при этом дал Двалишвили новую соломинку спасения от Умара.

Мераб быстро отреагировал на победу Яна и на вызов россиянина: «Что за бой! Я впечатлён выступлением Петра Яна этим вечером. Давай сделаем это, я готов к тебе». А ещё чуть позже Двалишвили обозначил, что готов подраться с россиянином в марте на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе.

Логичное решение для Двалишвили, он находит любого другого претендента, чтобы не драться с Нурмагомедовым. А март ещё и идеально подходит по срокам, потому что турнир выпадает на Рамадан — стало быть, главный претендент, которого постоянно упоминает и Дана Уайт, самоустраняется и остаются два других бойца из топ-3. И Шон О’Мэлли, и Пётр Ян выглядят более удобными оппонентами для Двалишвили. Обоих он побеждал за счёт борцовского геймплана и постоянного прессинга, тут даже не придётся придумывать что-то новое.

Умар Нурмагомедов Фото: Getty Images

При этом помним, что Ян в первом бою с Мерабом дрался, по сути, одной рукой из-за травмы. Он выбросил всего два-три удара сильнейшей правой, а ещё было сложновато подниматься из партера и накрывать тейкдауны. Здоровый Пётр явно доставит больше проблем грузинскому бойцу хотя бы за счёт разнообразной ударки. Каким бы крутым борцом-темповиком ни был Двалишвили, он пропускает и порой падает. Разумеется, сам Мераб в любом случае считает Яна соперником, с которым он уверенно может оформить защиту пояса.

Петру нельзя упускать шанс. Он уже отреагировал и заявил, что готов драться в марте. Весь вопрос в том, как дела у россиянина со здоровьем и нет ли болячек, которые помешают выйти на бой. Если есть травмы, то смысла драться нет — будет 0-2 и почти нулевые шансы вернуться в гонку.

Умар сразу отреагировал на то, что Двалишвили принял бой с Яном: «Никто и не удивлён. Если бы я был на месте Мераба, то тоже не хотел бы драться с собой. Он прав, что боится». В этой ситуации Нурмагомедову очень нужно до Рамадана провести любой промежуточный бой, хотя бы с тем же Сонг Ядонгом, который вроде как готов драться в январе. Да, это риск, но в данном случае оправданный — если Умар побеждает, то снимает вопросы относительно того, кто будет биться за титул. Даже если в марте с Двалишвили подерётся Ян, то Нурмагомедов встретится с победителем летом или осенью.

На бумаге шансы Умара отобрать титул у Двалишвили гораздо выше, чем у кого-либо, так как у него есть ответ на все сильные стороны чемпиона, и плюсом к этому россиянин на голову выше в ударке. Мераб хочет подольше оставаться в статусе чемпиона, ничего плохого в этом нет. Но, судя по риторике боссов UFC, рано или поздно Умар выйдет на титульник, и никто долго бегать не сможет. Поэтому Двалишвили нужно всеми силами попытаться выбить себе бой с другим соперником. Тем не менее пока всё идёт к тому, что в 2025 году сразу два россиянина друг за другом получат титульные бои в легчайшем весе.