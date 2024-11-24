В Саудовской Аравии осыпают Усика деньгами. Но это лишь предвестник поражения

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный боксёрский вечер. В его главном событии реванш проведут Александр Усик и Тайсон Фьюри. Они будут биться за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

Первый поединок вызвал огромный ажиотаж. Всё было на высоте – и зрительское внимание, и сам бой. Но теперь состоится реванш, который вполне может превзойти всё, что происходило раньше в профессиональном боксе. Одна из главных интриг – сможет ли Фьюри отдать должок за первую осечку в карьере. Если это действительно случится, противостояние совершенно точно зайдёт на трилогию.

Появилась информация, которая лишь намекает на то, что организаторы готовы пойти на всё ради третьего поединка. Судя по данным, которые удалось раздобыть СМИ, за реванш Усик получит невероятный гонорар – $ 114 млн. Конечно, официальной информации обнародовано не будет. Но предварительные цифры действительно поражают воображение. Не возникает никаких сомнений в том, что Александр получит самый большой гонорар в карьере. Но, видимо, взамен получит целую россыпь неприятных сюрпризов от организаторов.

Александр Усик Фото: Andrew Redington/Getty Images

В Саудовской Аравии вряд ли осыпают Усика деньгами просто так. Скорее всего, организаторы попытаются приложить максимальные усилия для того, чтобы выйти на трилогию. Тогда они получат противостояние, которое принесёт самые большие деньги в истории профессионального бокса. Александру дадут огромный гонорар, но взамен начнут диктовать свои условия. А это значит, что Усик будет играть на «чужом поле». Возможно, это выльется в «удобных» для Фьюри судей, в ринг минимального размера и нужные перчатки.

Тут нужно понимать, что речь вовсе не о договорном поединке. Александр получает огромный гонорар не за поражение. Сложно даже представить, что чемпион будет подыгрывать, поддаваться. Напротив, Усик выйдет максимально заряженным, поскольку не намерен терять статус непобеждённого. Вопрос заключается в другом. Александру придётся принять все правила игры, которые ему будут диктовать в Саудовской Аравии. И победа в таких условиях, кажется, будет лишь слаще. Нет никаких сомнений, что Усик вновь попытается доминировать. А может, даже зайдёт на нокаут, чтобы снять все вопросы о том, насколько справедливым был результат первого боя.

Александр Усик Фото: Andrew Redington/Getty Images

Фьюри получит максимально комфортные условия. Скорее всего, это поможет Цыганскому королю. Вряд ли хоть кто-то из болельщиков или организаторов откажется от того, чтобы противостояние зашло на новый виток. Конечно, Усик не хочет уступать и терять «нолик» в графе поражений. Но прекрасно понимает, что третий бой может стать для него «золотым», обеспечить на всю оставшуюся жизнь.