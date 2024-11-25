PFL Finals: шесть российских бойцов в погоне за поясом и $ 1 млн. LIVE

29 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт финальный турнир сезона PFL, в рамках которого определятся победители Гран-при в шести весовых категориях и обладатели $ 1 млн.
В главном событии вечера непобеждённый россиянин Тимур Хизриев встретится с британцем Бренданом Лафнейном, который два года назад уже становился победителем Гран-при в полулёгком весе.
Ещё один россиян Гаджи Рабаданов, выступающий в лёгком весе, сразится в финале с Брентом Примусом.
А в полусреднем и тяжёлом весах финалы будут полностью российскими. В весовой категории до 77 кг за главный приз поборются непобеждённые Магомед Умалатов и Шамиль Мусаев, ставший главным открытием сезона.
Тяжеловес Денис Гольцов в очередной раз пытается добраться до пояса и $ 1 млн, а в соперниках — Олег Попов, не проигрывающий с 2016 года.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
😎 Брент Примус совсем недавно проигрывал Усману Нурмагомедову
Бойцы встречались в рамках Гран-при Bellator и Усман победил единогласным решением. Позже эта победа была аннулирована и результат изменили на No Contest. Причина — положительный тест Нурмагомедова на допинг.
Где смотреть турнир PFL Finals
Посмотреть турнир PFL Finals можно на ОККО. Также «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
💥 Мусаев на пути к финалу уже убрал одного соотечественника
В полуфинале Шамиль встретился с Мурадом Рамазановым, с которым бился и в рамках предварительного этапа. Оба раза Мусаев вчистую забирал победы — нокаутом в первом случае и единогласным решением во втором.
Когда пройдёт турнир PFL Finals
Турнир PFL Finals состоится в 29 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало турнира запланировано на 17:30 мск, бои основного карда стартуют в 21:30 мск.
😔Гольцов в прошлом году остановился в шаге от $ 1 млн
Денис дошёл до финала Гран-при, где встретился с Ренаном Феррейрой. Огромный бразилец нокаутировал нашего бойца и забрал главный приз. Теперь у Гольцова новая попытка, а Феррейры в списке участников нет.
Полный кард турнира PFL Finals
Основной кард:
Брендан Лафнейн — Тимур Хизриев;
Тайла Сантос — Дакота Дитчева;
Импа Касанганай — Довлетджан Ягшимурадов;
Шамиль Мусаев — Магомед Умалатов;
Брент Примус — Гаджи Рабаданов;
Денис Гольцов — Олег Попов.
Предварительный кард:
Абдалрахман Альхьясат — Абдулла Аль-Кахтани;
Мохаммад Алакраа — Омар Эль-Дафрави;
Хаттан Альсаиф — Лилия Османи;
Али Талеб — Рашид Эль-Хазум;
Мохсен Мохаммадсейфи — Джордж Эйд;
Мансур Барнауи — Альфи Дэвис;
Слим Трабелси — Абрахам Бэбли;
Хесус Пинедо — Джереми Кеннеди;
Хосе Перес — Асаэль Аджудж;
Костелло ван Стинис — Жоао Витор Рамос Дантас.