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Финал сезона PFL, 29 ноября 2024, Гольцов — Попов, Умалатов — Мусаев, где смотреть, онлайн-трансляция, дата и время

PFL Finals: шесть российских бойцов в погоне за поясом и $ 1 млн. LIVE
Яхья Гасанов
PFL Finals: Гольцов — Попов, Умалатов — Мусаев
Комментарии
Кто в итоге уедет миллионером?

29 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт финальный турнир сезона PFL, в рамках которого определятся победители Гран-при в шести весовых категориях и обладатели $ 1 млн.

В главном событии вечера непобеждённый россиянин Тимур Хизриев встретится с британцем Бренданом Лафнейном, который два года назад уже становился победителем Гран-при в полулёгком весе.

PFL 2024. PFL Season Championships, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Брендан Лафнейн — Тимур Хизриев
29 ноября 2024, пятница. 23:55 МСК
Брендан Лафнейн
Не началось
Тимур Хизриев

Ещё один россиян Гаджи Рабаданов, выступающий в лёгком весе, сразится в финале с Брентом Примусом.

PFL 2024. PFL Season Championships, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Брент Примус — Гаджи Рабаданов
29 ноября 2024, пятница. 22:05 МСК
Брент Примус
Не началось
Гаджи Рабаданов

А в полусреднем и тяжёлом весах финалы будут полностью российскими. В весовой категории до 77 кг за главный приз поборются непобеждённые Магомед Умалатов и Шамиль Мусаев, ставший главным открытием сезона.

PFL 2024. PFL Season Championships, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шамиль Мусаев — Магомед Умалатов
29 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Шамиль Мусаев
Не началось
Магомед Умалатов

Тяжеловес Денис Гольцов в очередной раз пытается добраться до пояса и $ 1 млн, а в соперниках — Олег Попов, не проигрывающий с 2016 года.

PFL 2024. PFL Season Championships, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Денис Гольцов — Олег Попов
29 ноября 2024, пятница. 21:40 МСК
Денис Гольцов
Не началось
Олег Попов

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Россияне захватили PFL:
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Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Где смотреть турнир PFL Finals Когда пройдёт турнир PFL Finals Полный кард турнира PFL Finals
Live Яхья Гасанов

😎 Брент Примус совсем недавно проигрывал Усману Нурмагомедову

Бойцы встречались в рамках Гран-при Bellator и Усман победил единогласным решением. Позже эта победа была аннулирована и результат изменили на No Contest. Причина — положительный тест Нурмагомедова на допинг.

12:06 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир PFL Finals

Посмотреть турнир PFL Finals можно на ОККО. Также «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

12:06 Яхья Гасанов

💥 Мусаев на пути к финалу уже убрал одного соотечественника

В полуфинале Шамиль встретился с Мурадом Рамазановым, с которым бился и в рамках предварительного этапа. Оба раза Мусаев вчистую забирал победы — нокаутом в первом случае и единогласным решением во втором.

12:06 Яхья Гасанов

Когда пройдёт турнир PFL Finals

Турнир PFL Finals состоится в 29 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало турнира запланировано на 17:30 мск, бои основного карда стартуют в 21:30 мск.

12:06 Яхья Гасанов

😔Гольцов в прошлом году остановился в шаге от $ 1 млн

Денис дошёл до финала Гран-при, где встретился с Ренаном Феррейрой. Огромный бразилец нокаутировал нашего бойца и забрал главный приз. Теперь у Гольцова новая попытка, а Феррейры в списке участников нет.

12:05 Яхья Гасанов

Полный кард турнира PFL Finals

Основной кард:

Брендан Лафнейн — Тимур Хизриев;
Тайла Сантос — Дакота Дитчева;
Импа Касанганай — Довлетджан Ягшимурадов;
Шамиль Мусаев — Магомед Умалатов;
Брент Примус — Гаджи Рабаданов;
Денис Гольцов — Олег Попов.

Предварительный кард:

Абдалрахман Альхьясат — Абдулла Аль-Кахтани;
Мохаммад Алакраа — Омар Эль-Дафрави;
Хаттан Альсаиф — Лилия Османи;
Али Талеб — Рашид Эль-Хазум;
Мохсен Мохаммадсейфи — Джордж Эйд;
Мансур Барнауи — Альфи Дэвис;
Слим Трабелси — Абрахам Бэбли;
Хесус Пинедо — Джереми Кеннеди;
Хосе Перес — Асаэль Аджудж;
Костелло ван Стинис — Жоао Витор Рамос Дантас.

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