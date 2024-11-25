Алекс Перейра — суперзвезда UFC. От шиномонтажки к поясам и съёмкам в кино

В 2020 году чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья в одном из интервью вспомнил о бразильце, который дважды побил его в кикбоксинге: «Он смотрит все мои бои. И каждый раз, когда я дерусь, пытается вбросить что-то вроде: «Я побил этого парня». Но никто даже понятия не имеет, кто, чёрт возьми, этот парень. И он продолжит быть просто каким-то парнем, в то время как я являюсь чемпионом и легендой. Он будет сидеть в баре и рассказывать: «Однажды я побил этого парня».

Уже через год в UFC был подписан тот самый бразилец — Алекс Перейра. Титулованный кикбоксёр и бывший чемпион Glory в двух весовых категориях, который в юности работал в шиномонтажке и страдал от алкоголизма, влетел в лучший промоушен мира, оформив нокаут коленом в прыжке в бою с Андреасом Михайлидисом. Ещё через год Перейра уже стоял напротив Адесаньи в октагоне и готовился отобрать у доминирующего чемпиона пояс. Алекс нокаутировал Иззи в пятом раунде, завоевав титул всего за четыре поединка в UFC.

Алекс Перейра — Исраэль Адесанья Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Адесанья взял реванш спустя несколько месяцев, сделал счёт в противостоянии с Перейрой 1-3 и отправил монстра кошмарить полутяжёлый вес. Там Алекс с трудом прошёл Яна Блаховича, а потом выдал серию из четырёх нокаутов — все в титульных боях. Это сделало Перейру настоящей суперзвездой, парень дважды подряд возглавлял турниры на престижной арене «Мэдисон Сквер Гарден», за семь поединков захватил два пояса (никому не удавалось сделать это быстрее), стал участником главного события на знаковом UFC 300 и спас турниры UFC 303 и UFC 307. Как результат — Перейра превратился в любимца фанатов и руководства UFC.

Алексу для этого не потребовалось знать английский язык, у него есть харизма, он с удовольствием снимается в юмористических роликах и монетизирует образ страшного, молчаливого нокаутёра. Имитация выстрела из лука в сторону октагона, уже ставший почти легендарным выход бразильца в октагон, индейская раскраска на взвешивании, мемное слово Shama, танцы перед боями, смешные ролики с Ниной Драмой — всё это здорово продвигает Перейру вне октагона. Ну а то, что он делает с соперниками в боях, все прекрасно видят.

У бразильца отличная команда, которая прекрасно использует все возможности зарабатывать и раскручиваться. Это привело к тому, что его любят там, где Перейра даже не дрался — например, в Австралии. После победы над Халилом Раунтри и третьей защиты титула Алекс сообщил, что после насыщенного года хочет взять паузу, чтобы выполнить кое-какие обязательства перед спонсорами вне октагона. И не соврал — у него действительно супернасыщенная программа.

Что успел Поатан за полтора месяца? Записал несколько роликов-коллабораций с известными блогерами и блогершами, затем отправился на Гран-при Мексики Формулы-1, где посмотрел гонку и побывал в боксах у команды «Кик-Заубер», где даже вспомнил былые времена и немного поработал механиком. Оттуда Перейра отправился на родину и посетил родное племя, станцевал традиционный танец.

Алекс Перейра Фото: Из личного архива бойца

Параллельно Алекс сообщил, что снимется в фильме «Натиск». Чемпион UFC исполнит роль отрицательного персонажа по прозвищу Мясник: «Это будет фильм, в котором я не буду говорить. Это будет, как у «Терминатора» — одно слово в конце. Так что весь фильм от начала до конца я буду молчать и в конце скажу Shama!»

А пока мы ждём фильм, Перейра слетал в Южную Корею. Там его встретили как местного чемпиона — овациями и криками. Феноменальная народная любовь к человеку, который убийственно машет кулаками и постоянно заводит фанатов одним словом. В Корее у Алекса была обширная программа: поспарринговал с местным бойцом, попытался отбить корпус местному журналисту (по его просьбе), потягался на силомере с известным актёром Ма Дон Соком и проиграл, а также снялся в ролике K-рop группы. Ну и, конечно, были танец под Gangnam Style и импровизированный выход в октагон с запуском стрелы. Социальные сети Перейры растут, он покоряет уже не только США, но и самые разные страны, что идёт ему только в плюс.

Перейра — харизматичный парень и очень эффективно этим пользуется. Можно только похвалить людей, которые занимаются его пиаром — они разогнали этот поезд хайпа так, что Алекса теперь абсолютно справедливо считают суперзвездой. Хотя бы на фоне непонятного статуса Конора Макгрегора, который то возвращается, то судится. На всякий случай — Перейра подписался в UFC только три года назад и уже проделал вот такой путь, попутно мощно раскрутив свои социальные сети.

Ещё один индикатор звёздного статуса Перейры — его вызывает на бой Джон Джонс. Величайший боец в истории ММА даже требует этот поединок, и никто другой ему не нужен. Джонс даже готов отказаться от пояса ради боя с Перейрой. Да, можно говорить о том, что Джон рассчитывает легко победить, но сути это не меняет — Алексу бросает вызов легенда, это немало.

Перейра скоро вернётся в октагон (планировал биться в марте), и танцев с шутками станет значительно меньше. И не так важно, кто будет соперником, хотя мы все ждём Магомеда Анкалаева — Алекс точно их не выбирает, а бьётся с теми, кого дают, и укрепляет своё наследие. Вполне возможно, что через несколько лет Адесанья будет сидеть и рассказывать: «Однажды я побил этого парня».