Идеальный расклад. Почему Бетербиев должен подняться в весе прямо сейчас

В октябре Артур Бетербиев пришёл к своей главной цели в профессиональном боксе, объединив все возможные титулы в полутяжёлом весе. Россиянин прошёл в близком бою Дмитрия Бивола, и на горизонте замаячил незамедлительный реванш с соотечественником.

Бетербиев не горит желанием, но готов это сделать при правильных условиях. Очевидно, тут вопрос упирается в то, насколько интересен реванш саудовским шейхам, потому что все главные боксёрские поединки последних лет проходят с их помощью. Попутно Артур прощупывает другие варианты. Даже самые неожиданные — например, вызвал на бой блогера Джейка Пола, чем изрядно удивил весь мир профессионального бокса.

Бетербиев завис в поисках разных вариантов продолжения карьеры, но сейчас у него идеальный момент для того, чтобы подняться в первый тяжёлый вес и попытаться собрать пояса там. Считаному числу боксёров удавалось стать абсолютом в двух весовых категориях, поэтому ради наследия Артур должен зацепиться за этот шанс. Проблема ещё и в том, что в январе Бетербиеву исполнится 40 лет. Несмотря на то что он храбрится и заявляет, что чувствует себя гораздо моложе, в какой-то момент борьба с возрастом будет проиграна. И с каждым днём этот момент всё ближе, поэтому не стоит терять время.

Ещё после боя с Биволом Артур заявил, что готов рассмотреть такую возможность, а потом уточнил, что надо обсудить вариант с командой: «Посмотрим, потому что я не один в поле. Мне надо обсудить с командой, принять правильное решение. Пообщаться со специалистами, близкими и друзьями. Я буду собирать консилиум. Мечты стать абсолютным чемпионом в двух весовых категориях нет, но почему бы и не сделать это? Попробовать же можно».

Первый тяжёлый вес сейчас переживает не лучшие времена. Сейчас этот дивизион считают одним из самых слабых по общему уровню. К примеру, чемпионом по двум версиям (WBA и WBO) является Хильберто Рамирес, которого пару лет назад вчистую разобрал Дмитрий Бивол. Способен ли мексиканец доставить серьёзные проблемы Бетербиеву? Сомнительно, потому что Артур как минимум на бумаге куда более высококлассный боксёр, а с переходом в более тяжёлую категорию он начнёт бить ещё крепче. Плюс в том, что таким боем можно сразу прибрать к рукам два пояса.

Чемпионом WBC является Ноэль Микаелян, который год назад завоевал вакантный титул. С тех пор он не выходил на ринг по разным причинам, срывался поединок с Райаном Розицки, были судебные тяжбы с промоутером Доном Кингом. Микаэляна не назвать топовым боксёром, но в нужный момент он оказался в нужном месте и шансом воспользовался. Если оценивать шансы Ноэля в потенциальном бою с Бетербиевым, то у Микаеляна они даже пониже, чем у Рамиреса. Хотя, опять же, оба заметно уступают россиянину в мастерстве.

Хильберто Рамирес Фото: Richard Pelham/Getty Images

Пожалуй, главная угроза в крузервейте сейчас — Джей Опетайя. У австралийца серьёзный потенциал, его активно раскручивают, и он единственный непобеждённый чемпион в этом весе. Опетайя впервые завоевал пояс в июле 2022 года, одержав победу над Майрисом Бриедисом, позже IBF лишила австралийца пояса, но он его снова вернул в реванше с тем же Бриедисом. И латвийский боксёр даже в возрасте дал очень конкурентный поединок, обнажив некоторые минусы Джея — тот прилично просел по кардио, попытавшись поработать в высоком темпе.

Из плюсов Опетайи — он очень габаритный и неплохо этим пользуется. И ещё Джей открыт к бою с Бетербиевым, о чём уже ранее говорил. Это самый сложный соперник для Артура, если он решится на вояж в первый тяжёлый вес, но ключи у россиянина точно есть. Он как минимум может задать темп, который Опетайя вряд ли осилит.

Джей Опетайя Фото: Richard Pelham/Getty Images

Помимо второго абсолютного чемпионства, для Бетербиева есть и бонус в случае подъёма в крузервейт — реванш с Александром Усиком, чья команда периодически заговаривает о возвращении в дивизион. У них есть история, которая тянется с любительского бокса. Сам Артур уже говорит, что такой поединок реален и ему это интересно. А если Бетербиев успеет за год-полтора собрать все титулы в крузервейте, то бой с Усиком станет ещё более интересной историей.

Сейчас – идеальные расклады для подъёма Бетербиева в весе. Так его наследие будет ещё более впечатляющим. Надо пользоваться шансом.