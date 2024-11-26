Евлоев и Стерлинг в прелимах – безумие. Но в UFC гнут свою линию

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе состоится масштабный номерной турнир UFC 310. Возглавит его титульное противостояние в наилегчайшем весе между Александром Пантожей и Каем Асакурой, а в карде турнира выступят несколько российских бойцов.

Так, свой поединок проведёт пятый номер полулёгкого веса непобеждённый Мовсар Евлоев. В соперниках у него будет Алджамейн Стерлинг – бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе, который в этом году сменил весовую категорию.

Бой Стерлинга и Евлоева должен был состояться ещё на UFC 307. Бойцы стали активно продвигать поединок, обмениваться панчами в интернете и давать обоюдные обещания про нокаут. Алджо пошёл дальше и выдал серию интервью, в которых с пустого места стал обвинять россиянина в употреблении допинга.

«По слухам, он нечистый спортсмен. Люди могут говорить всё что угодно, доказательств нет, но то же самое говорили о Ти Джее Диллашоу, Коди Гарбрандт говорил об этом на пресс-конференции. Эти разговоры не сильно отличаются от того, что я слышу о Мовсаре. Нет дыма без огня. Есть ли у меня доказательства, видел ли я, как этот парень колется в задницу? Нет», — сказал Стерлинг в интервью Home of Fight.

Стерлинг – один из самых странных и неоднозначных бойцов UFC, которые находятся в топе. Один спектакль в поединке с Петром Яном чего стоит – клеймо артиста с Алджо теперь до конца карьеры. Тем не менее Стерлинг – громкое имя, и для Евлоева это был отличный шанс убедить всех, в том числе и Дану Уайта, в правомерности своих титульных амбиций. Однако Алджо получил травму и слетел с поединка, подведя не только себя, но и Мовсара, который остался без боя.

Теперь Стерлинг и Евлоев, если вновь не случится форс-мажоров, всё же разделят октагон. Правда, теперь внимания к этому поединку гораздо меньше: страсти подутихли, бойцы не так активны в разогреве, то есть, вообще не активны. В итоге матчмейкеры UFC приняли решение убрать бой Мовсара и Алджамейна из главного карда в прелимы.

Странное ли это решение? Со спортивной точки зрения – конечно. У вас в карде есть бой бывшего чемпиона лиги против непобеждённого парня с рекордом 8-0 в UFC. Какой должен быть состав участников турнира, чтобы этот поединок оказался за пределами главного карда? Вместо Алджо и Мовсара в главном карде подерутся… два других представителя полулёгкого веса — Брайс Митчелл и Крон Грейси. Митчелл идёт на 13-й позиции в рейтинге, в трёх последних боях его рекорд 1-2. Грейси и вовсе нет в рейтинге, а его рекорд – скромные 5-2 (1-2 в UFC). И эти бойцы заменят Стерлинга и Евлоева – о какой спортивной составляющей здесь идёт речь? Более того, в главном карде UFC 310 ещё одна пара из полулёгкого веса – Нэйт Ландвер и Ду Ху Чой. И оба бойца находятся вне рейтинга.

Но, как мы прекрасно знаем, UFC – это не про спорт, точнее, не только про спорт, а ещё и про бизнес и про шоу. В лиге любят тех, кто умеет продавать бои, кто умеет привлекать к себе внимание, в том числе и своими поединками, своим стилем. А в противоположных ситуациях бойцов, которые лиге хоть как-то неугодны, будут задвигать на задний план. Магомед Анкалаев, например, два года добивается титульного поединка, но остаётся в глазах Даны Уайта «скучным» бойцом. Такая же ситуация с Мовсаром Евлоевым. Последний бой россиянин провёл против Арнольда Аллена, одержал победу судейским решением, однако президент UFC остался крайне недоволен.

«Этот бой испортил настроение всей арене. Евлоеву стоит принять это к сведению. Самый скучный поединок, который люди когда-либо видели», – заявил Уайт на пресс-конференции после боя.

Такая позиция объясняет, почему Мовсар с рекордом 8-0 в UFC всё ещё пятый в рейтинге и никогда не дрался за титул. Объясняет это и то, почему, например, Диего Лопес, которого Евлоев побеждал, находится в топ-3. Лиге нужны активные и зрелищные бойцы – а это, к сожалению, не всегда про Мовсара.

Стерлинг же впал в немилость босса UFC, когда отказывался защищать пояс против Мераба Двалишвили. В дальнейшем Алджо не раз негативно высказывался в адрес руководства промоушена — такие фокусы в лиге тоже не любят и реагируют на критику жёстко.

Алджамейн Стерлинг – Келвин Каттар Фото: Getty Images

Поэтому удивляться тому, что Евлоев и Стерлинг, несмотря на статус, рейтинг, рекорды и заслуги, оказались в прелимах, не стоит. Можно считать, что это такое наказание от Даны Уайта, на что намекнул и сам Алджо.

«В UFC будут делать то, что они делают», — отметил Стерлинг в социальных сетях.

Ну и зрелищность предстоящего поединка под вопросом – согласитесь? Это интригующий поединок в плане спортивной составляющей, два бойца с хорошими навыками сойдутся в клетке, и вряд ли кто-то из них захочет рисковать – ведь риск в таком поединке может стоить очень дорого. Поэтому вполне вероятно, что решение убрать Евлоева и Стерлинга из главного карда обуславливалось ещё и не самыми яркими выступлениями обоих и не самыми яркими их стилями в целом. Возможно, бойцам это пойдёт на пользу. Меньше внимания, меньше давления и больше шансов проявить себя. Предстоящий поединок со Стерлингом очень важен для Евлоева: если они устроят обоюдную возню в партере, то Мовсар вполне может остаться за бортом промоушена – Дана Уайт с такими вещами не шутит.