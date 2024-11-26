Немков — в шаге от UFC. У россиянина есть шансы стать чемпионом?

Год назад промоушен PFL совершил громкую сделку, фактически поглотив вторую лигу мира Bellator. Формально обе организации существуют, но с каждым месяцем дела Bellator ухудшаются: почти все звёзды выступают на турнирах PFL, ивенты получаются откровенно слабыми, а некоторые вообще отменяются без объяснения причин. Всё идёт к тому, что скоро промоушен окончательно канет в Лету.

Ещё один побочный эффект от объединения двух организаций — ряд бойцов просто остался не у дел. Формально они на контракте, но боёв не получают. И не стесняются выражать своё недовольство ситуацией в медиа. Один из пострадавших — Вадим Немков. Незадолго до перехода Bellator под крыло PFL россиянин объявил, что поднимается в тяжёлый вес. Логично было предположить, что бывшему чемпиону в полутяжёлом весе и первому номеру местного рейтинга P4P сразу выдадут титульный бой, однако в итоге этого не произошло.

Вадим Немков Фото: Bellator

Немков уже дал понять, что его контракт скоро истекает и он готов рассматривать другие предложения: «Мысли о UFC? Ну, конечно, есть. Когда будут переговоры? Сейчас до конца ноября надо дожить, во-первых. Будем решать по факту. По мере поступления вопросов. Когда я подписывал контракт, он был на два года. Либо на четыре боя. Вот два года истекают в конце ноября – начале декабря. Что будет дальше, пока не могу точно сказать. Сейчас разговариваем с организацией, чтобы нам дали какую-то конкретику и планы развития и дальнейших выступлений. Где интереснее будет выступать − в UFC или в Bellator? В первую очередь на условия смотреть надо, чтобы они были выгодными для меня».

Уже конец ноября, однако никакой ясности по будущему Немкова нет. В его активе за год только бой с Бруно Каппелоццей, который со спортивной точки зрения не дал Вадиму вообще ничего. Хотя проявил себя Немков отлично, показав, что и в тяжах будет очень опасен. Бой с чемпионом Bellator Райаном Бейдером даже не в разработке, а главная звезда PFL с россиянином драться не хочет: «У нас ещё остался бой по контракту. Бой с Нганну на данный момент неактуален, его не хочет сам Фрэнсис. Переход? Да, это возможно, будем смотреть. Мне необходимо драться три раза в год, сейчас не та периодичность. В Гран-при PFL я участвовать не хочу».

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Это идеальный момент для долгожданного перехода Вадима Немкова в UFC. Ему всего 32 года, для тяжеловеса далеко не критичный возраст, так что Вадим вполне может выступать ещё несколько лет. И будет отлично, если он будет это делать в лучшей лиге мира. К тому же в тяжёлом весе UFC сейчас явно не лучшие времена, из-за чего там появляются откровенно залётные персонажи. Отличный пример тщетных попыток решить проблему — Робелис Деспанье. Титулованный тхэквондист с олимпийской медалью, самый большой размах рук в истории промоушена, вырубает людей за секунды. В UFC кубинец действительно сначала вырубил Джоша Парисяна, а потом пролежал по три раунда под, откровенно говоря, средненькими Вальдо Кортес-Акостой и Остином Лэйном, проиграв решениями. Итог — уволен.

Сейчас в топ-15 тяжеловесов в UFC входят Тай Туиваса (пять поражений подряд, 11-е место) и средненькие Кортес-Акоста и Маркос Рожерио де Лима. А чуть выше, в десятке сильнейших, образовалось небольшое болото, где есть Жаирзиньо Розенстрайк, Марчин Тыбура, Сергей Спивак и отчасти Кёртис Блэйдс — крепкие бойцы, но в чемпионской гонке их представить сложно.

На этом фоне Немков точно пригодится UFC. И ему не придётся долго пробиваться в топ — это достаточно известный боец, которого нет смысла тестировать на околотопах или бойцах ниже 10-го места в рейтинге. Можно вспомнить пример Майкла Чендлера, который тоже приходил из Bellator, провёл один бой с Дэном Хукером и вышел на титульник. Или Кай Асакура, который в дебюте будет драться за пояс с Александром Пантожей. И там тоже, к слову, UFC пытается спасти кризисный дивизион.

Легко представить вариант, при котором Немков дебютирует в бою с условным Тыбурой (восьмое место), в случае победы получит кого-то из топ-5, а потом выйдет на титульный бой. К тому времени в тяжёлом весе должно прекратиться двоевластие Джона Джонса и Тома Аспиналла. А потенциальное чемпионство британца сыграет только на руку Немкову, потому что Аспиналл уже отбился почти со всеми в топ-5, и будут нужны новые претенденты.

Том Аспиналл Фото: Getty Images

Перспективы у Немкова хорошие. Он крепкий универсал, а такие бойцы в тяжёлом весе — штучный товар. Джонс, Аспиналл и Александр Волков относятся к этой категории, у остальных есть ярко выраженные слабые стороны. Сириля Гана можно забороть, у Сергея Павловича нет запасного плана, Жаилтон Алмейда только борется. Потенциально у Немкова есть ключи к любому из них, он способен быть в топ-5 тяжеловесов мира, Нганну не случайно не хочет с ним биться.

Соответственно, и с главными топами UFC у Немкова есть хорошие шансы. Бой с Джонсом можно сразу отмести, такого никогда не будет. Аспиналлу и Волкову Вадим уступает в габаритах, но не сильно проигрывает в навыках. Будет сложно забрать пояс, однако стабильно держаться в топ-3 или в топ-5 Немков точно сможет. Остаётся надеяться, что Вадим в итоге примет правильное решение и присоединится к главному промоушену мира. Даже если в PFL пообещают его озолотить.