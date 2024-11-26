Даже поругаться не могут сами. Как скандальный менеджер «рулит» россиянами в UFC

UFC – самая яркая лига смешанных единоборств на планете. Во многом из-за того, что бойцы стараются вести себя скандально, громко «шуметь» в плане трэш-тока. Правда, в последнее время именно этот момент вызывает серьёзную критику. Многие отмечают, что спортсмены перестали приковывать к себе внимание. А некоторые и вовсе стали «молчунами» за пределами октагона, полностью сосредоточились на спортивной составляющей, забывая про элементы шоу. Конечно, отдельные исключения радовали глаз фанатов. Но последние события внезапно заставляют посмотреть на них с совершенно другой стороны.

Сразу после боя на последнем турнире UFC Пётр Ян вызвал на реванш Мераба Двалишвили. А чемпион из Грузии с большим удовольствием принял такое предложение. Да, пока лишь в социальных сетях. Но при этом заметно, что желание от Мераба – огромное. И организация может прислушаться к одной из своих главных звёзд. Конечно, такая ситуация совсем не устраивает Умара Нурмагомедова, который уже давно ждёт своего шанса сразиться за пояс. Но, видимо, Двалишвили не горит желанием рисковать титулом, выходя в октагон с братом Хабиба.

Умар Нурмагомедов Фото: Getty Images

Безусловно, на ситуацию нужно было реагировать, чтобы привлечь к себе внимание. Но в итоге действия Умара и его команды спровоцировали любопытную череду событий. Сначала на странице Нурмагомедова в социальных сетях появилась запись, которую моментально стали обсуждать. И сразу возникли сомнения в том, что её оставил сам боец. А всё потому, что себя он назвал в третьем лице: «Умар – человек, которого ты боишься. При одном упоминании его имени твоё тело дрожит и сердце начинает биться быстрее».

С ходу все стали обвинять Умара в том, что его социальные сети ведёт менеджер – Али Абдель-Азиз. Конечно, упоминания о себе в третьем лице – не самый стандартный жест при общении в социальных сетях. На это указал и Мераб, который начал насмехаться над братом Хабиба. Правда, сам Нурмагомедов отказался признавать, что пользуется помощью своего менеджера: «Умар может его победить, вот почему он избегает его. Иногда люди говорят в третьем лице о себе. Никто не ведёт мои соцсети. Успокойтесь, это я».

Умар Нурмагомедов Фото: Getty Images

Стоит отметить, что ещё больше подозрений в адрес Умара вызвала реакция другого российского бойца – Магомеда Анкалаева. А всё потому, что его интересы также представляет Абдель-Азиз. Магомед не стал юлить и прямо признался в том, что не ведёт социальные сети самостоятельно: «Да, Али пишет в социальных сетях. Но без моего ведома он не пишет ничего. Чтобы получить бой, чтобы не избегали, приходится говорить. Я в курсе всего, что происходит. [Для продвижения] Нужен английский, а я не говорю на нём, поэтому пишет Али».

Магомед Анкалаев Фото: Getty Images

Конечно, роль менеджеров была велика во все времена. Никто не сомневается, что в становлении Конора Макгрегора в качестве суперзвезды огромную роль сыграл Оди Аттар. Ноториус всегда был яркой личностью, приковывающей к себе запредельное внимание. Но и его необходимо было грамотно вести по карьерной лестнице, чем просто прекрасно занимался менеджер. Макгрегору лишь оставалось ярко вести себя на публике, не забывая поддерживать образ скандалиста и самого громкого парня в UFC. С этой задачей ирландец справлялся просто великолепно.

Кажется, современные бойцы не делают даже этого. Они привыкли, что основным способом продвигать себя давно стали социальные сети. И полностью отдают их ведение на откуп менеджерам. Конечно, можно оправдывать Умара, поскольку реальных доказательств обратного предоставить не получится. Но пока всё выглядит именно так, что за яркость отвечает менеджер. А сам брат Хабиба ведёт себя довольно скромно, повторяя ошибки Магомеда Анкалаева.

Похоже, парням пора вернуться во времена, когда именно они становились главными инфоповодами, умели «пошуметь» и в социальных сетях, и в октагоне. К сожалению, ярких личностей становится крайне мало даже в лучшей лиге на планете. Что уж говорить о других промоушенах, где с продвижением ещё сложнее. Ситуацию можно спасти, сделав шаг в сторону возвращения красивого трэш-тока. Но, к сожалению, пока менеджеры только укрепляют свои позиции.