Майк Тайсон — всё ещё главный боксёр планеты. Ищем соперника ветерану

В начале ноября 58-летний Майк Тайсон громко вернулся на ринг ради боя с популярным блогером Джейком Полом. Никому не было важно, сможет ли победить Железный, уже сам факт того, что он вернётся на ринг и всем удастся увидеть его в деле, перевешивал негативные факторы. К тому же все порадовались, что Тайсон продержался восемь раундов против крепкого парня, который вдвое моложе него.

Ну а самый большой бонус — огромный гонорар, который, очевидно, был главным фактором возвращения Тайсона на профессиональный ринг спустя 19 лет. По информации разных источников, Майк заработал порядка $ 20 млн. Солидное вознаграждение за 16 минут боя. И в ринге после поединка Тайсон обозначил, что не собирается никуда уходить из бокса. А значит, в будущем нас, скорее всего, ждут новые противостояния с участием легенды. И для Тайсона есть несколько вариантов.

Логан Пол

Логан Пол Фото: Getty Images

Тут всё просто. После боя с Джейком Полом Тайсон сразу сказал, что, возможно, подерётся с его братом — Логаном. Это тоже популярный блогер, который периодически выступает в боксе. Но на этом поприще у младшего Пола дела явно идут лучше, хотя и Логан определённых имиджевых успехов добился. Во-первых, у него есть многолетний контракт с WWE, а реслинг, очевидно, приносит хорошие деньги. Во-вторых, у Пола-старшего в резюме тоже есть большой бой со звездой — с Флойдом Мейвезером. Победителя там не объявляли, так как поединок был выставочным, но это и не сильно важно. Главное, что участники получили солидные деньги. На вызов от Тайсона Логан ответил мгновенно, так как тоже был на ринге: «Я убью тебя, Майк». В целом вторая часть противостояния Тайсона с семьёй Пол — вполне реальная история. Раскрутить бой смогут в любом случае, а значит, и гонорары порадуют.

Рой Джонс-младший

Рой Джонс-младший Фото: Lewis Storey/Getty Images

Два бравых ветерана уже встречались на ринге в выставочном поединке и провели восемь раундов по две минуты. Несмотря на то что бой не носил профессиональный характер, заряженность Тайсона тогда удивила. Майк вкладывался в удары, охотился за Джонсом по всему рингу, а Рой отрабатывал в стиле аутфайтера. Тайсон был очень недоволен ничьей в том бою, даже ушёл с ринга раньше времени. В теории это почва для реванша между двумя звёздами прошлых лет.

Эвандер Холифилд

Эвандер Холифилд Фото: Richard Pelham/Getty Images

Классическое противостояние двух старичков. На бумаге красивая вывеска «Тайсон vs Холифилд 3», разговоры о трилогии, возрождение мемов об укусе Майка и за счёт этого неплохой медийный потенциал. Вопрос в том, кто возьмётся за организацию. Саудовским шейхам сейчас это не очень нужно, они сосредоточены на актуальных боксёрах, а Netflix, транслировавшей бой Тайсона с Полом, это просто неинтересно. Холифилд уже не раз и не два обозначил готовность встретиться на ринге с бывшим соперником. Перед поединком Тайсона с Джейком Полом Холифилд снова заявил, что не против подраться: «Я готов, вы знаете. Никаких проблем». Тайсон пока морозится от такого варианта, но кто знает, что Железный скажет через несколько месяцев.

Фёдор Емельяненко

Фёдор Емельяненко Фото: Getty Images

Последний Император завершил карьеру в ММА в начале 2023 года и после этого слегка ушёл в тень. А объявившись вновь, сообщил, что хочет попробовать себя в боксе. И Тайсона Фёдор назвал желаемым соперником. Майк отказался, сказав, что Емельяненко — один из его идолов, так что боя не будет. Позже россиянин сообщил, что переговоры действительно были: «Пока только разговоры, обоюдное желание. Но когда дойдёт до дела, до более серьёзных переговоров, вы узнаете. Да, я хотел подраться с Тайсоном, и шаги для этого были сделаны, однако Майк сказал, что их не было, и выбрал Пола».

Опять же, сейчас, когда у Тайсона есть желание снова выходить на ринг, можно вернуться к переговорам. У Фёдора всё ещё нет соперника для дебюта в боксе, а Тайсон по-прежнему остаётся финансово привлекательным вариантом.

Реванш с Джейком Полом

Джейк Пол — Майк Тайсон Фото: Getty Images

После боя Тайсон — Пол появилось слишком много споров о том, был ли бой постановочным. По сути, мир бокса разделился на два лагеря, а промоутерской компании Джейка Пола пришлось даже выпускать заявление на эту тему. Почему бы не попробовать устроить реванш, заявив его как ответ всем сомневающимся. При этом конечный результат даже не будет важен. Снова соберут арену, будет куча платных просмотров и новая волна хайпа. Ну и, конечно, большие гонорары.