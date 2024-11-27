Соглавный бой затмит реванш Фьюри и Усика. Богачук всегда даёт кровавое зрелище

21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится грандиозный боксёрский вечер. В его главном событии реванш проведут Александр Усик и Тайсон Фьюри. Они будут биться за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA Super и The Ring.

Но не только главный бой вечера привлекает внимание фанатов профессионального бокса. В соглавном событии сойдутся Сергей Богачук и Исраил Мадримов. Оба парня – яркие бойцы, способные закатить настоящее зрелище. Они не раз подкрепляли эти слова в ринге, поэтому вновь попытаются порадовать болельщиков. Особенно интересно выглядит фигура Богачука. Сергей обладает колоссальным опытом, причём чаще всего победным, и выдаёт один красочный поединок за другим.

Сергею – 29 лет, но за его спиной уже 26 профессиональных поединков. Сложно сказать, что он обладает невероятной антропометрией. При росте в 183 см его размах рук – всего 186 см. Однако при этом у Богачука шикарный нокаутирующий удар. Так что нет ничего удивительного, что 23 поединка Сергей довёл до своей досрочной победы. А напротив окажется Мадримов. И Исраил также умеет удивлять. Он провёл 12 профессиональных боёв, 10 завершил победами, причём семь раз соперники побывали в нокауте. Поэтому противостояние обещает получиться максимально зрелищным.

Исраил Мадримов и Теренс Кроуфорд Фото: Mark Robinson/Getty Images

Богачук впервые проиграл в марте 2021 года. И с тех пор карьера Худого начала быстро меняться. Он, видимо, максимально обозлился после осечки. И стал буквально уничтожать соперников. Сергей поднялся в средний вес и в первом же раунде вырубил Брэндона Бауэ. На это ему потребовалось всего лишь 131 секунда. Следующим шагом на пути Богачука стал Рафаэль Игбокве. С ним пришлось повозиться подольше. Но после шестого раунда оппонент отказался продолжать поединок, настолько брутально работал Сергей.

После этого Богачук покуражился над Аароном Коули. И вновь всё закончилось очень быстро. Уже во втором раунде Сергей нашёл возможность перейти в решительную атаку и попросту не простил оппонента. И дальше продолжил штамповать одну победу за другой. Натаниэль Галлимор достоял до шестого раунда, Патрик Аллоти рухнул в первом. Богачук наглядно продемонстрировал, что готов к любым испытаниям на прочность. А карьера вышла на пик, где пришлось встречаться с одним топовым оппонентом за другим.

Сергей Богачук Фото: Cris Esqueda/Getty Images

Сначала соперником стал Брайан Мендоса, который только-только уступил Тимофею Цзю. Стоит отметить, что сын Кости нокаутировать американца не смог. И Богачук также добрался с Мендосой до решения судей. Однако сам поединок получился очень ярким. Особенно постарался Богачук, выбросивший 822 удара – шикарная статистика. И 319 из них достигли цели, Сергей работал с точностью в 38,8%. Мендоса на это ответил лишь 507 своими ударами. А точными стали 168 – 33,1%. Богачук измучил соперника, устроив тотальное избиение. Поэтому на карточках судей всё это нашло вполне закономерное отражение: 118-110, 117-111, 117-111.

Сергей Богачук против Брайана Мендосы Фото: Steve Marcus/Getty Images

Следом был Вёрджил Ортис. И с ним получилось закатить самый яркий и интересный поединок. Сергей вновь продемонстрировал, какая сила находится в его кулаках. Он дважды отправил соперника на канвас. Богачук выбросил на 70 ударов больше, чем соперник, при этом Ортис был эффективнее в своих атаках и донёс больше ударов до цели. В общей сложности боксёры выбросили 1500 ударов на двоих – фантастический показатель. Тем обиднее для Богачука было то, что победа осталась за соперником. Решение получилось очень спорным. А Сергей продолжил говорить, что считает победителем именно себя.

Сергей действительно мощно прошёлся по сопернику. Он часто доносил увесистые удары, что было прекрасно заметно по лицу Ортиса. Но судьи всё равно приняли сторону американца. Богачук после такого совершенно точно будет максимально настроен на предстоящую битву с Мадримовым. И попросту не допустит, чтобы победителя вновь определяли судьи. Поэтому до решения рефери он доводить не станет, будет полностью закладываться на нокаут.

Вёрджил Ортис и Сергей Богачук Фото: Cris Esqueda/Getty Images

Богачук и Мадримов вполне могут выдать бой вечера. Особенно если учесть то обстоятельство, что в главном поединке может быть мало риска. Александр Усик и Тайсон Фьюри прекрасно знают друг друга. Кроме того, они могут выйти на «золотую» трилогию. Поэтому после яркого первого боя огня, вероятно, окажется намного меньше. А вот Богачук и Мадримов не оставят болельщиков без шоу.