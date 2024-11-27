Волков — идеальный тяжеловес. Которому всегда чего-то не хватает

В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе пройдёт заключительный номерной турнир уходящего года. В рамках главного карда этого ивента выступит российский тяжеловес Александр Волков, который сойдётся в реванше с французом Сирилем Ганом.

На данный момент Драго занимает третью строчку в рейтинге тяжеловесов UFC, его соперник — вторую. И с учётом текущего состояния дивизиона это будет полноценный претендентский поединок, победитель которого по идее должен встретиться с Томом Аспиналлом либо Джоном Джонсом. Для Волкова это, вероятно, последний шанс побороться за пояс чемпиона. И пока тенденция, к сожалению, такова, что Александр оступается в решающий момент.

Александр Волков Фото: Getty Images

В UFC Волков приходил в статусе бывшего чемпиона М-1 и Bellator. Престижное резюме, которые вешало на россиянина дополнительные ожидания болельщиков. И Драго начал весьма бодро — сначала прошёл Тимоти Джонсона, которому проигрывал в Bellator, и Роя Нельсона, а потом нокаутировал Стефана Струве и бывшего чемпиона Фабрисиу Вердума. Так Волков вышел на бой с Дерриком Льюисом. Всё складывалось для россиянина отлично, но в третьем раунде он пропустил тяжёлый удар и за 11 секунд до финального гонга проиграл нокаутом.

Поражение очень сильно сказалось на Волкове, и он его крайне болезненно воспринял. Вдвойне обидно, что Льюис после той победы бился за титул чемпиона UFC, а россиянин остался не у дел. Позже менеджер Драго Иван Банников рассказывал, что Александр пытался выбить себе реванш с американцем, однако тот не соглашается: «Конечно, мы будем в очередной раз запрашивать реванш с ним, но он уже отказывался от второго боя три раза. Мы знаем от коллег из UFC, что Льюис ни за какие деньги не хочет драться с Волковым — готов только в титульнике».

Неудача выбила Волкова из титульной гонки, однако через некоторое время он пришёл в себя и после ещё одного поражения (от Кёртиса Блэйдса) сумел собраться. Сначала российский боец победил Уолта Харриса, затем получил возможность войти в топ-5 дивизиона и нокаутировал Алистара Оверима. Успехи снова привели Волкова к привычной позиции — претендентский бой. На этот раз соперником стал непобеждённый француз Сириль Ган.

Волков начал неплохо, но уже скоро стало ясно, что россиянин заметно проигрывает в скорости и в ударной технике. В итоге Ган перебил Александра, забрал бой единогласным решением и уже через два месяца повесил на плечо временный титул, нокаутировав другого обидчика Волкова — Деррика Льюиса.

Александр Волков и Сириль Ган Фото: Chris Unger/Getty Images

После этого Драго стал ещё более нестабильным бойцом — сложный бой с середняком Марчином Тыбурой и поражение в одну калитку от Тома Аспиналла в бою, где Волков не был похож на себя. Менеджер бойца прямо говорил, что проблема — в голове: «У Саши нет проблем в технике. У Саши есть проблемы в ментальности. Посмотрите на бой Александра с Фабрисиу Вердумом и обратите внимание на его джиу-джитсу. Посмотрите на защиту от тейкдаунов, которую показывал Саша до боя с Аспиналлом. На этом уровне такое поражение не бывает, скажем так, просто так, потому что ты там что-то не натренировал.

Мы понимали, что у Саши инструментов для победы больше, чем у Тома. Но Том смог сделать то, что он должен был сделать, доминируя в начале и не давая Саше делать то, что делает в начале он. Говорить, что Том — слабый боец… Он молодой боец, и я считаю, что этот бой не является показателем суперсилы Тома. Нужно смотреть дальше, как он будет себя показывать. Все мы понимаем, что Саша сейчас очень нестабилен от боя к бою — и тут дело не в навыках, не в объёме работы».

Александр Волков и Том Аспиналл Фото: Chris Unger/Getty Images

А Александр Шлеменко тогда, например, высказался категорично: «Может, впервые в жизни зал был так настроен против Саши. Может, это как-то его сбило, подломило, потому что не припомню, чтобы у него были в карьере такие бои, когда такой жёсткий гул. Также он долго разгоняется, соперник этим воспользовался. Пока Саша не успел разогнаться, Аспиналл перехитрил его во всех аспектах. Говорят, что карьера [Волкова] закончена? Так и есть».

Впрочем, Александр не согласился с таким тезисом и устроил полную перезагрузку карьеры. Для начала вышел из зоны комфорта и сменил привычный лагерь: «У меня есть мысли и идеи о моём профессиональном росте, и последний бой подтолкнул меня к переменам. На этот раз я готовился не в Москве. Я перенёс свой лагерь на олимпийскую спортивную базу, находящуюся на высоте около 1,5 км над уровнем моря, где тренировался с новыми спарринг-партнерами и тренерами. Думаю, эти изменения оказали положительный эффект. Горный воздух и климат улучшили мою выносливость и физические кондиции, и я готов к пяти раундам интенсивной работы в октагоне».

Первым соперником новой версии Волкова стал Жаирзиньо Розенстрайк. Это было главное событие вечера UFC Fight Night, но россиянин решил не доводить дело до пятого раунда — Розенстрайк был нокаутирован уже в первом. Волков не остановился и продолжил работу над собой, переехал в США: «Сначала я полгода был в Лос-Анджелесе, сейчас переехал в Лас-Вегас. Теперь тут готовлюсь. Скорее всего, я в Москве застоялся. Мы тренировались там уже восемь-девять лет, в одном зале. Необходимы были перемены, работа с новыми спарринг-партнерами, получить опыт работы с другими оппонентами, с другими людьми. Так получилось, что мы разъехались все в один момент. И Сергей Павлович уехал, и Сергей Спивак, и я следом, и другие бойцы. Сейчас в команде «Стрела» подрастает новое поколение, но они ещё молодые. Мне скоро 35 лет, осталось выступать лет 5. Надо выжать максимум из того, что у меня осталось. Для этого я принял решение потренироваться в городах, где больше бойцов, где можно получить больше опыта».

Время показало, что Волков был прав, решившись на серьёзные изменения. После Розенстрайка был Александр Романов, которого россиянин тоже смял и забил до технического нокаута в первом раунде, а затес Драго переехал австралийца Тая Туивасу. Причём Волков перебил соперника и в стойке, а потом оформил редчайшее удушение Иезекиля. Ну и недавний успех Волкова достаточно свеж в памяти — Александр очень уверенно разобрал соотечественника Сергея Павловича.

Волков во второй раз в карьере в UFC вышел на серию из четырёх побед и входит в топ-3 дивизиона. Это третья и, скорее всего, последняя попытка Александра выйти на титульник. И в предыдущие разы Волкову чего-то не хватало. Хотя, казалось бы, всё есть: габариты, умение пользоваться длинными рычагами, борьба и джиу-джитсу на очень достойном уровне, хорошо поставленная ударка, Волков здорово двигается на ногах. Практически идеальный тяжеловес, которому каждый раз что-то мешает сделать решающий шаг.

После поражения от Гана тренер Волкова Тарас Кияшко заявил, что его подопечному нужно было бороться, чтобы одержать победу. Есть надежда, что команда Александра подойдёт к важному бою максимально подготовленной и никакие ментальные проблемы не помешают Драго получить титульный шанс.