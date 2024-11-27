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Бой Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев 2, реванш, возможный кард турнира, дата и время, когда поединок, Саудовская Аравия

Бетербиев — Бивол 2 и море топовых боёв. В Саудовской Аравии реально собрали кард мечты?
Сергей Сорокин
Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев
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Шейхи готовы платить любые деньги ради зрелища.

Саудовская Аравия продолжает радовать фанатов профессионального бокса яркими турнирами. Организаторы не жалеют денег для того, чтобы превращать события в шоу для фанатов. Арены забиваются до отказа, интерес к боям – запредельный. Поэтому нет ничего удивительного в том, что шейхи подбирают отличные карды. А накануне в СМИ начала распространяться информация, что на февраль готовится бой-реванш Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Второй поединок этих парней за звание абсолютного чемпиона мира. Но не только ими примечателен возможный состав участников турнира. Похоже, в Саудовской Аравии решили наконец-то собрать кард мечты.

Возможный состав пар:

Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев;
Даниэль ДюбуаДжозеф Паркер;
Чжан Чжилэй — Агит Кабайел;
Джарон Эннис — Вёрджил Ортис;
Шакур Стивенсон — Флойд Шофилд;
Хамза Шираз — Карлос Адамес.

А пока предвкушаем предстоящий декабрьский турнир:
Александр Усик — Тайсон Фьюри: британец уверен, что вернёт себе пояса.LIVE
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Александр Усик — Тайсон Фьюри: британец уверен, что вернёт себе пояса.LIVE

Безусловно, основное внимание будет отводиться реваншу Бивола и Бетербиева. Первый поединок получился огненным. Он добрался до судейского решения, в котором рефери приняли сторону Артура. И подвесили над вторым поединком целую массу вопросов. Россияне вполне могут выйти на полноценную трилогию. На кону титул абсолютного чемпиона мира, который сейчас принадлежит Бетербиеву. Бивол заряжен на реванш. Он моложе, вполне может исправиться за первую осечку. Кроме того, Дмитрий остался крайне недоволен решением судей в первом поединке. Поэтому теперь попытается сделать всё, чтобы бой завершился в его пользу досрочно.

ДМИТРИЙ БИВОЛ И АРТУР БЕТЕРБИЕВ

ДМИТРИЙ БИВОЛ И АРТУР БЕТЕРБИЕВ

Фото: Richard Pelham/Getty Images

По предварительной информации, в этом же карде будут драться Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер. Первый уже не нуждается в представлении от слова совсем. Достаточно вспомнить, как именно проходил его поединок с Александром Усиком. Многие эксперты до сих пор уверены, что Дюбуа нанёс легальный удар и отправил соперника в чистый нокдаун. А последний бой Даниэля получился ещё более запоминающимся. Там британец в блестящем стиле расправился с Энтони Джошуа. Он отправил оппонента в нокаут в пятом раунде. Теперь на пути окажется опытный Джозеф Паркер. Да, он небезупречен, имеет профессиональный рекорд 35-3. Но при этом обладает тяжелейшим ударом и способен отправить в глухой нокаут.

Даниэль на троне всерьёз и надолго:
Дюбуа — новая суперзвезда дивизиона. Разбираем, почему британец так хорош
Дюбуа — новая суперзвезда дивизиона. Разбираем, почему британец так хорош

Следующая ожидаемая пара – Чжан Чжилэй и Агит Кабайел. Первый не перестаёт удивлять даже в 41 год, имеет в своём пассиве всего лишь два поражения. А в последнем поединке им был отправлен в нокаут легендарный Деонтей Уайлдер. Он простоял против громадного китайца всего лишь пять раундов. Агит Кабайел – новая надежда дивизиона. Тихой поступью он сколотил профессиональный рекорд 25-0. Кроме того, в его послужном списке уже есть статусные победы. Немец разбил Арсланбека Махмудова и Фрэнка Санчеса. Причём оба раза финишировал соперников очень уверенно.

АГИТ КАБАЙЕЛ

АГИТ КАБАЙЕЛ

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Джарон Эннис — Вёрджил Ортис – ещё одно ожидаемое противостояние. Первый рвётся к битве с Теренсом Кроуфордом, рассчитывает в самое ближайшее время заполучить такую возможность. Он остаётся непобеждённым, штампует удачные поединки. И именно Ортис может стать последней ступенькой на пути к одному из лучших боксёров на планете. Вёрджил также идёт с «нулём» в графе поражений. Он имеет профессиональный рекорд 22-0. И не собирается становиться трамплином для оппонента.

Вспомним и недавний поединок Ортиса:
Соглавный бой затмит реванш Фьюри и Усика. Богачук всегда даёт кровавое зрелище
Соглавный бой затмит реванш Фьюри и Усика. Богачук всегда даёт кровавое зрелище

Также в турнире должен принять участие Шакур Стивенсон, который считается одной из главных американских суперзвёзд мирового бокса. Он непобеждённый боец с профессиональным рекордом 22-0. А на пути у него – 22-летний талант. Флойд Шофилд успел в таком молодом возрасте наколотить 18 побед, причём 12 из них – нокаутами. Поэтому бой обещает получиться интереснейшим. А завершить всё это пиршество должно противостояние Хамзы Шираза и Карлоса Адамеса. Британец стремительно набирает обороты и рвётся к вершине дивизиона. Но на пути – обладатель пояса чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.

Стивенсон переиграл Арутюняна, вообще не прикладывая лишних усилий:
Идеально выверенная тоска. Шакур снова победил, но разочаровал зрителей
Идеально выверенная тоска. Шакур снова победил, но разочаровал зрителей

Если в Саудовской Аравии действительно соберут этот кард, мы сможем получить лучшее событие за долгие годы. В его рамках – огромное количество нокаутёров, топовые бойцы и масса интриг. А вишенкой на торте станет реванш Бетербиева и Бивола. Такой турнир сможет побить все рекорды по зрительскому интересу.

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