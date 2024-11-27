«Нового Тайсона» не будет. Танк Дэвис максимально далёк от великой карьеры

14 декабря должен был состояться очередной поединок непобеждённого Джервонты Дэвиса. Танк, владеющий поясом WBA в лёгком весе, планировал разделить ринг с владельцем аналогичного пояса в категории ниже (во втором полулёгком весе) Ламонтом Роучем. Однако затем стало известно, что поединок в запланированную дату не состоится, а будет перенесён далеко — на март 2025 года.

Дэвису пророчили фантастическую карьеру ещё с любителей, его не раз называли «новым Тайсоном». Сходства с Майком действительно прослеживаются: Джервонта, как и Тайсон, вырос в неблагополучном районе, но, в отличие от Майка, Дэвис открыл для себя бокс гораздо раньше. Джервонта был даже успешнее Тайсона в любителях, где у него был блестящий рекорд 205-15, правда, как и Тайсон, отобраться на Олимпийские игры не смог.

Танк напоминает Майка и в ринге. Серьёзная нокаутирующая мощь для лёгкого веса (28 побед нокаутами в 30 боях), те же взрывные движения, даже те же маятники – сходств можно найти предостаточно. При этом Джервонта не только панчер, но и боксёр с отличной техникой, таймингом и боксёрским IQ.

Очень напоминает Дэвис легендарного Тайсона и своими криминальными историями. С 2017 года имя Джервонты фигурировало в новостных сводках раздела «криминал» едва ли не чаще, чем в спортивном разделе. То избиение, то домашнее насилие, то исчезновение с места ДТП – в общем, список «похождений» Дэвиса весьма обширный. За последний случай Джервонта был наказан тремя месяцами домашнего ареста, но, видимо, счёл наказание не столь суровым и решил нарушить условие домашнего ареста. За это Дэвис отправился отбывать срок в тюрьму Балтимора, чего, по всей видимости, и добивался.

Спорить с тем, что Джервонта невероятно талантливый боксёр – глупо. С этим никто и не спорит. Вопрос в другом: та самая выдающаяся карьера, которую пророчили Танку, пока остаётся в мечтах. Да, на деле у Дэвиса по-прежнему отличный рекорд (30-0, 28 нокаутов), есть чемпионский пояс WBA. Но последние пять лет Танк топчется на месте – как раз с момента завоевания чемпионского пояса. Ведь в его дивизионе масса отличных вариантов, с кем можно было бы устроить бой с приставкой «супер», множество потенциальных поединков, победы в которых сделали бы карьеру Дэвиса действительно великой. Шакур Стивенсон, Василий Ломаченко, Девин Хейни – список можно продолжать, это только самые звёздные представители дивизиона.

Но за пять последних лет Джервонта провёл один громкий бой – против Райана Гарсии. Если учитывать, какие у Гарсии проблемы с психологией и с психикой, это не показатель. Все остальные соперники Дэвиса вполне проходимые и не статусные – так наследие не укрепляют.

И если тот же Тайсон был заложником только королевского дивизиона, у Дэвиса есть опции в передвижениях по весовым категориям – это ведь сейчас так модно в профессиональном боксе. Тем более что у Танка вполне хватает физической силы. Да, габаритами Дэвис не вышел, но и Майк был меньше всех своих оппонентов, это не мешало ему выключать им свет.

Джервонта Дэвис Фото: Getty Images

Частота выступлений Джервонты тоже оставляет желать лучшего. С момента завоевания чемпионского пояса в 2019 году он провёл всего семь боёв, то есть Дэвис не боксирует даже два раза в год. Райан Гарсия успел закрыть прошлогоднее поражение от Дэвиса, разнести Девина Хейни, попасться на допинге и отправиться отбывать дисквалификацию. Марио Барриос, проигрывавший Танку в 2021 году, уже перескочил через категорию и стал чемпионом мира в полусреднем весе. А Дэвис может похвастаться только несколькими рядовыми защитами пояса и отметками в сводках криминальных новостей.

Дэвису 30 лет, у него ещё есть время для громких боёв, громких вызовов. И речь, конечно, не о поединке с Ламонтом Роучем, при всём к нему уважении. От Танка ждут гораздо большего: бой с Райаном Гарсией вызвал большой интерес, а эффектной победой Дэвиса восторгались в интернете ещё долго. Но затем – тюрьма и защита пояса против Фрэнка Мартина, от которого никто ничего не ждал в этом поединке. И ничего не получил.

Дэвис — Мартин Фото: Steve Marcus/Getty Images

Пока «нового Тайсона» из Дэвиса не выходит. Ему не хватает спортивной злости, голода, жажды встречаться с лучшими – злость и агрессия у него только за пределами ринга. Есть ощущение, что Джервонте и не нужно всё это, ему комфортно в тех условиях, в которых он существует. Выходит, проводит защиту пояса против не самой топовой оппозиции, забирает чек – и в закат. Не нужны громкие вызовы, громкие поединки. Но без этого карьера безусловно талантливого боксёра тонет в болоте, а криминальные истории всё больше перевешивают спортивные достижения.