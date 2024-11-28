Культура отмены. Конора исключают отовсюду, а коллеги — презирают

22 ноября состоялся важный день в жизни одного из самых ярких бойцов в истории UFC – Конора Макгрегора. Он был признан виновным в Высоком суде Дублина по гражданскому делу о сексуальном насилии, которое произошло в декабре 2018 года. Изначальное наказание не выглядело серьёзным – Ноториусу предстоит выплатить около € 250 тыс. в качестве компенсации за моральный ущерб. Очевидно, что заработки Конора намного солиднее, вряд ли можно считать это серьёзным ударом по его финансовому состоянию. Одна с каждым днём ситуация лишь усугубляется. Макгрегор столкнулся лицом к лицу с культурой отмены.

Началось всё с реакции бойцовского мира, в котором ирландец успел разругаться со многими. Поэтому со всех сторон посыпались нападки на уязвлённого Конора. Любопытно, что и отвечать на это Макгрегору было нечем. Его вину признали в суде, поэтому отпираться бессмысленно. Первым реплику в адрес Ноториуса выбросил бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон. Он красноречиво обозначил своё отношение к сложившейся ситуации: «Позор ему».

Затем последовали высказывания и со стороны россиян, которых успел оскорбить и обидеть Конор. Любопытно, что Хабиб Нурмагомедов не стал язвить в сторону ирландца. Он лишь разместил в своих социальных сетях результаты судебного заседания. А вот Ислам Махачев отмалчиваться не стал. Чемпион UFC в лёгком весе очень жёстко прошёлся по Макгрегору: «Разоблачение этого грязного ублюдка было вопросом времени. Алкоголик, наркоман + насильник. Будет ещё много фактов, поверьте мне!»

Конор Макгрегор после судебного заседания Фото: Brian Lawless/Getty Images

А известный комментатор UFC и стендап-комик американец Джо Роган попытался найти тот самый момент, когда именно у Макгрегора всё пошло под откос: «Конор во многом уничтожил себя из-за денег. Он принял бой с Флойдом Мейвезером, заработал на этом кучу денег, а затем долго не возвращался в ММА. С тех пор он уже не тот парень. Думаю, на него повлияли деньги, вечеринки. Это просто дико. Но когда Конор был в расцвете сил, он был чёртовым убийцей».

Конор Макгрегор Фото: Stacy Revere/Getty Images

А затем маховик раскрутился ещё сильнее. Первый момент показался довольно безобидным. Разработчики игры Hitman: World of Assassination удалили персонажа Конора: «В свете недавнего решения суда в отношении Конора Макгрегора компания IO Interactive приняла решение о прекращении сотрудничество со спортсменом, вступающее в силу немедленно. Мы относимся к этому вопросу очень серьёзно и не можем игнорировать его последствия. Соответственно, начиная с сегодняшнего дня мы станем удалять весь контент с участием Макгрегора из наших магазинов».

После этого громыхнуло даже там, где этого ожидать было никак нельзя было. Макгрегор больше не является лицом бренда виски Proper Twelve, который создал сам. Об этом стало известно из статьи The Irish Times: «В воскресенье Ирландская сеть по борьбе с изнасилованиями (RCNI) призвала ирландских ритейлеров прекратить продажу стаутов и виски Макгрегора после решения присяжных в Высоком суде. Клиона Саидлеар, исполнительный директор RCNI, заявила, что компаниям, зарабатывающим на его алкоголе и других продуктах, необходимо задуматься, хотят ли они присоединиться к мужчине, которого гражданские присяжные признали виновным в сексуальном насилии над женщиной. В понедельник Саидлеар сказала, что не получила ответа от розничных продавцов по этому вопросу. Кроме того, Дублинский кризисный центр по борьбе с изнасилованиями сообщил, что после решения суда в пятницу количество звонков на национальную линию помощи за выходные увеличилось почти вдвое, а число звонящих впервые выросло на 50%. Позже компания, купившая бренд виски Конора, заявила, что прекратит использовать его имя и изображение на продукции».

Конор Макгрегор Фото: Stephen McCarthy/Getty Images

Складывается впечатление, что в «фильме ужасов» Конора – это только начало. Макгрегора исключают отовсюду, а коллеги – презирают. Поэтому ирландцу будет очень непросто. Правда, есть ощущение, что на его будущем в смешанных единоборствах это не сильно скажется. В UFC всё равно примут свой главный актив с распростёртыми объятиями. Вот только к этому в первую очередь должен быть готов сам Конор.