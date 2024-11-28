Всё смешалось в доме Двалишвили. Теперь дивизион хочет драться только с Яном

Хотя ещё недавно о Петре никто и не вспоминал.

В минувшие выходные в Макао состоялся турнир UFC Fight Night 248. В главном событии вечера российский боец Пётр Ян уверенно разобрался с бывшим чемпионом организации Дейвисоном Фигейреду и запутал расклады в титульной гонке в легчайшем дивизионе.

Казалось, со следующим титульным поединком уже всё решено. Брат Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена и, по словам Орла, Дана Уайт пообещал Умару бой за чемпионский пояс против действующего короля дивизиона Мераба Двалишвили. Но возвращение Яна на победную тропу и его уверенное выступление изменили расклад сил.

Мераб не очень горит желанием драться с Умаром. Двалишвили неоднократно заявлял, что Нурмагомедов с одной победой в боях против топовой оппозиции никак не достоин чемпионского пояса. Грузин пытался развивать тему с реваншем с Шоном О’Мэлли, который стилистически ему, конечно, подходит больше, нежели Умар. А перед боем Яна и Фигейреду Мераб вдруг заговорил о том, что именно бразилец является главным и самым достойным претендентом на пояс.

«Я хочу биться с лучшими из лучших. Фигейреду был бы пятым чемпионом в моём резюме. И он очень опасный боец с нокаутирующей мощью и хорошим джиу-джитсу, он идёт на серии из трёх побед против топовых ребят. Бой с ним придаст мне мотивации, заставит усердно работать. А вот про бой с Умаром подобного сказать не могу», — сказал Двалишвили.

Однако план Мераба не сработал. Пётр уверенно разобрался с Фигейреду и уже после боя прямо в клетке бросил чемпиону вызов. Двалишвили, к слову, такому повороту событий обрадовался и стал раскачивать потенциальный поединок с россиянином.

Пётр Ян в бою с Дейвисоном Фигейреду Фото: Jeff Bottari/Getty Images

«У нас есть действующий чемпион Мераб Двалишвили, который выиграл 11 боев подряд. У нас есть бывший чемпион Пётр Ян, который победил многих топовых соперников, включая Фигейреду, Сэндхагена, Альдо и даже О’Мэлли. И есть кузен Хабиба Нурмагомедова, который победил… никого серьёзного, кроме Сэндхагена. Работай, Умар. Пока ты не мой уровень», — написал Двалишвили в своей страничке в соцсетях.

Какая-то логика в словах Мераба есть, но попытки избежать боя с Нурмагомедовым любым способом выглядят нелепо. Теперь Двалишвили хочет дать титульный шанс Петру, хотя неоднократно нелицеприятно высказывался о россиянине.

Выступление Яна в бою против Фигейреду действительно впечатлило мир единоборств. И Двалишвили далеко не единственный боец, который хочет драться с россиянином. Тут же объявился Кори Сэндхаген, которого Пётр уже побеждал, и заявил, что жаждет реванша. Проблема в том, что Кори ещё не закрыл поражение от Нурмагомедова и вряд ли интересен Яну со спортивной точки зрения. А ведь когда у россиянина была чёрная полоса, Сэндхаген не проявлял интереса к поединку, но, как только Пётр вышел на победную тропу, так сразу проснулся и Кори.

Пётр Ян в бою с Кори Сэндхагеном Фото: Chris Unger/Getty Images

Шон О’Мэлли, кстати, тоже не против разделить октагон с Петром. Сахарок, конечно, расстроен тем, что Двалишвили сместил фокус с него на россиянина, но отдаёт должное Яну. Получается, что сейчас Пётр – самый желанный боец в легчайшем дивизионе, хотя пояс находится у грузина. Яну бросают вызовы. Двалишвили рассчитывает, что бой с Петром пройдёт гораздо проще, чем бой с Нурмагомедовым. Все остальные же понимают, что победа над Яном откроет двери к титульному противостоянию, и поэтому жаждут встретиться с Петром.

Один лишь Умар Нурмагомедов не высказывался о поединке с Яном. Ещё до победы над Сэндхагеном Умар отмечал, что в случае необходимости готов подраться с соотечественником, но, видимо, считает, что сейчас такой необходимости нет и что он является главным претендентом на титул.

В минувшие выходные Ян не просто продлил победную серию. Пётр выдал мощное выступление, разобрав бывшего чемпиона и одного из самых опасных бойцов дивизиона. Теперь россиянин всерьёз вмешался в титульную гонку, чемпион мечтает провести с ним бой, а оппоненты то и дело бросают вызовы. Ян по-настоящему перезагрузил карьеру в 2024 году, и теперь крайне интересно, как разрешится сложившаяся ситуация. Вариантов – огромное количество.