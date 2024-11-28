Курбанов — разочарование года в боксе. Но всё ещё можно исправить

30 ноября в Екатеринбурге состоится яркий боксёрский вечер. В ринг вернётся один из топовых местных боксёров, экс-претендент на титул чемпиона мира WBA в первом среднем весе Магомед Курбанов. Ему предстоит провести поединок против Асланбека Козаева. Курбанов в марте потерпел первое поражение в карьере, уступив Исраилу Мадримову в титульном бою. Пока 2024 год оборачивается для Магомеда форменным разочарованием. Но предстоящий поединок – прекрасная возможность всё исправить и перезагрузить карьеру. Правда, придётся пройти очень непростое испытание на прочность.

А ведь 2024 год Курбанов начинал с огромным оптимизмом. В 2023-м Магомед разбил Мишеля Соро, что приблизило россиянина к мечте. Наш соотечественник получил статус претендента на чемпионский пояс по версии WBA в первом среднем весе. Казалось, что теперь карьера должна пойти исключительно на подъём. Особенно с учётом того, что Курбанов успел сколотить профессиональный рекорд 25-0. Опытный боец вышел биться против Исраила Мадримова, который к тому моменту успел подраться всего лишь 10 раз. Но в итоге главный вызов в карьере завершился ужасным поражением.

Россиянин выглядел не очень убедительно на фоне заряженного соперника. С самого первого раунда Курбанов стал пропускать большое количество атак. А развязка наступила в пятой трёхминутке. Мадримов перешёл в решительное наступление, поэтому рефери принял решение остановить бой. Возможно, остановка была ранней, так как Магомед, казалось, готов был продолжать поединок, но у судьи было на это своё мнение. Рефери зафиксировал победу Исраила Мадримова, который стал новым чемпионом мира по версии WBA в первом среднем весе.

Откат выглядит грандиозным. Ещё в начале года Магомед дрался в Саудовской Аравии за звание чемпиона мира. А теперь возвращается в Екатеринбург, чтобы провести бой с Козаевым. Но и этот вызов нужно оценивать с опаской. Асланбек имеет профессиональный рекорд 35-3-1, обладает колоссальным опытом. Конечно, в послужном списке оппонента Курбанова всего лишь девять нокаутов. Однако при этом россиянин очень часто буквально измучивал своих соперников, не оставлял судьям особенного выбора при вынесении решения.

Асланбек Козаев и Крис ван Херден Фото: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images

Курбанова не стоит списывать со счетов после одного поражения – он продолжает оставаться одним из самых талантливых боксёров поколения. Но при этом теперь россиянину предстоит проделать огромную работу, чтобы всё-таки вернуться на ведущие позиции в дивизионе, вновь оказаться в статусе претендента. И первый шаг сделан – Магомед возвращается на родину, чтобы перезагрузиться. Конечно, можно было остаться за границей, пытаясь сразу выходить в ринг с самой топовой оппозицией. Но это могло быть очень чревато. Такую ошибку уже допускали многие россияне. А Курбанов выбрал оптимальный вариант.

Магомед Курбанов и Исраил Мадримов Фото: Richard Pelham/Getty Images

30 ноября у Магомеда будет прекрасный шанс перезагрузиться. Возможно, стоило рискнуть. Но иногда нужно сделать шаг назад, чтобы добиться прогресса. Поэтому решение Курбанова – отличное. Осталось лишь подкрепить его делом в ринге.