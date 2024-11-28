PFL Finals: в Саудовской Аравии столкнут лбами россиян! В октагоне будет жарко. LIVE

29 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт финальный турнир сезона PFL, в рамках которого определятся победители Гран-при в шести весовых категориях и обладатели $ 1 млн.
В главном событии вечера непобеждённый россиянин Тимур Хизриев встретится с британцем Бренданом Лафнейном, который два года назад уже становился победителем Гран-при в полулёгком весе.
Ещё один россиян Гаджи Рабаданов, выступающий в лёгком весе, сразится в финале с Брентом Примусом.
А в полусреднем и тяжёлом весах финалы будут полностью российскими. В весовой категории до 77 кг за главный приз поборются непобеждённые Магомед Умалатов и Шамиль Мусаев, ставший главным открытием сезона.
Тяжеловес Денис Гольцов в очередной раз пытается добраться до пояса и до $ 1 млн, а в соперниках — Олег Попов, не проигрывающий с 2016 года.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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