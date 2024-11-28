Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Финал сезона PFL, 29 ноября 2024 MMA, Гольцов — Попов, Умалатов — Мусаев, где смотреть, онлайн-трансляция, live, дата и время

PFL Finals: в Саудовской Аравии столкнут лбами россиян! В октагоне будет жарко. LIVE
Сергей Сорокин
Финал сезона PFL
Комментарии
В карде предстоящего турнира полно наших парней.

29 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт финальный турнир сезона PFL, в рамках которого определятся победители Гран-при в шести весовых категориях и обладатели $ 1 млн.

В главном событии вечера непобеждённый россиянин Тимур Хизриев встретится с британцем Бренданом Лафнейном, который два года назад уже становился победителем Гран-при в полулёгком весе.

PFL 2024. PFL Season Championships, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Брендан Лафнейн — Тимур Хизриев
29 ноября 2024, пятница. 23:55 МСК
Брендан Лафнейн
Не началось
Тимур Хизриев

Ещё один россиян Гаджи Рабаданов, выступающий в лёгком весе, сразится в финале с Брентом Примусом.

PFL 2024. PFL Season Championships, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Брент Примус — Гаджи Рабаданов
29 ноября 2024, пятница. 22:05 МСК
Брент Примус
Не началось
Гаджи Рабаданов

А в полусреднем и тяжёлом весах финалы будут полностью российскими. В весовой категории до 77 кг за главный приз поборются непобеждённые Магомед Умалатов и Шамиль Мусаев, ставший главным открытием сезона.

PFL 2024. PFL Season Championships, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шамиль Мусаев — Магомед Умалатов
29 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Шамиль Мусаев
Не началось
Магомед Умалатов

Тяжеловес Денис Гольцов в очередной раз пытается добраться до пояса и до $ 1 млн, а в соперниках — Олег Попов, не проигрывающий с 2016 года.

PFL 2024. PFL Season Championships, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Денис Гольцов — Олег Попов
29 ноября 2024, пятница. 21:40 МСК
Денис Гольцов
Не началось
Олег Попов

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Россияне захватили PFL:
PFL — «российская» лига! Наши парни разбили всех в Вашингтоне
PFL — «российская» лига! Наши парни разбили всех в Вашингтоне

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android