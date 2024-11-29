«В 90-е был бы ничтожеством». Усик оказался в боксе в самое нужное время?

21 декабря в Саудовской Аравии состоится масштабный вечер профессионального бокса. Его главным украшением станет реванш в «королевском» дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

В мае состоялся исторический поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Первым в истории обладателем четырёх поясов стал Александр Усик, который в непростом поединке одолел Тайсона Фьюри и забрал у него недостающий пояс WBC. Бой получился близким, поэтому к реваншу приковано большое внимание. И чем ближе поединок, тем больше о нём говорят.

Например, в адрес Александра Усика высказался легендарный Джеймс Тони. И цитата вряд ли понравится украинцу.

«Усик — офигенный боксёр-любитель. Он чемпион в тяжёлом весе, это здорово. Но, знаешь, в мою эпоху он был бы ничтожеством», — заявил Тони в интервью MillCity Boxing.

Тони блистал на ринге в 90-х и в начале нулевых, и, конечно, тогда конкуренция в профессиональном боксе была куда серьёзнее, особенно в тяжёлых весах. Про первый тяжёлый вес заявление Тони весьма спорное: всё-таки в то время в крузервейте не было каких-то суперзвёзд, на фоне которых Усик был бы «ничтожеством». Но вот в то, что Усик точно бы не был звездой в «королевском» дивизионе – верится охотно. Майк Тайсон, Риддик Боу, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Джордж Форман – вот лишь краткий список тех, кто в 90-е был чемпионом мира в супертяжёлом весе. Тяжело представить, что Усик навязал бы сопротивление кому-нибудь из них.

Майк Тайсон Фото: The Ring Magazine/Getty Images

Украинцу действительно в этом плане повезло – он оказался в боксе, а точнее, в «королевском» дивизионе, в момент его явного кризиса. Из топовых боксёров были Энтони Джошуа, который уже успел к тому времени испортить свою репутацию в поединке с Энди Руисом, Деонтей Уайлдер, не выходивший за пределы линии WBC и бивший не самую сильную оппозицию, и Тайсон Фьюри, форма которого зависит от настроения. С Уайлдером Усик не пересёкся, а к Фьюри и Джошуа, не являющимся панчерами, Александр подобрал ключи, хотя все три поединка были крайне сложными.

В современном «королевском» дивизионе нет устрашающих боксёров. В 80-е и в 90-е в супертяжах были настоящие убийцы с сумасшедшей физической силой и динамитом в руках. Никто из них не стал бы играть по правилам Александра, и подобраться к титулам в то время Усику было бы просто невозможно.

Здесь ещё нужно помнить, что с бьющими парнями у Александра всегда были проблемы. Началось всё ещё в любителях, когда украинца ронял Артур Бетербиев, а победы Усика на чемпионате мира и Олимпиаде в поединках с россиянином были весьма спорные. Ну а про ситуацию в поединке с Даниэлем Дюбуа все прекрасно помнят – британец пограничным ударом отправил украинца на пол.

Александр Усик Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images

У Усика есть явные проблемы с тем, как он держит удар, особенно когда дело касается работы по корпусу. И если уж Бетербиеву с Дюбуа удавалось пробить украинца, то, окажись он в «королевском» дивизионе в 90-е, всё могло бы закончиться для него довольно быстро.

Так что слова Джеймса Тони не лишены смысла. Усик – один из умнейших и техничных боксёров современности, но вряд ли этого бы хватило, чтобы быть звездой в тяжах в эпоху панчеров. Сейчас бокс в «королевском» дивизионе сильно отличается от того, что было четверть века назад. Александру действительно повезло со временем – построить такую карьеру в тяжах ему бы вряд ли удалось при других обстоятельствах. Однако это не умаляет заслуг Усика и его команды, которая грамотно провела украинца. Он оказался в нужном месте и в нужное время, сумел нивелировать разницу в габаритах своими сильными сторонами и вписал своё имя в историю мирового бокса, став двойным абсолютным чемпионом мира.