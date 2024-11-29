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Хабиб Нурмагомедов поддержал жертв насилия, суд над Конором Макгрегором, признан виновным, подробности, реакция Хабиба

Хабиб хотел позлорадствовать над Конором. Но сам может угодить в неприятности
Сергей Сорокин
Хабиб хотел позлорадствовать над Конором, но…
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Нурмагомедов пытался «уколоть» врага. Видимо, поспешил.

Главное противостояние в истории UFC – столкновение Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Вряд ли кто-то попытается спорить с этим тезисом. Парни настолько «прикипели» друг к другу, что продолжают ругаться даже после завершения Орлом карьеры. Причём максимально активизируются, когда случаются громкие неприятности. Совсем недавно у россиянина были проблемы с долгами. И Ноториус всячески «поджигал», наслаждаясь ситуацией. Теперь у Хабиба появилась возможность сделать ответный ход. У Конора очень большие неприятности.

Ноториус всё глубже погружается в проблемы:
Культура отмены. Конора исключают отовсюду, а коллеги — презирают
Культура отмены. Конора исключают отовсюду, а коллеги — презирают

В Сети появился проект, который получил название «Осужденный Макгрегор». Судя по описанию страницы, его основная задача заключается в сборе средств на помощь лицам, которые подверглись насилию со стороны ирландца. На первый взгляд, миссия действительно выглядит здорово. Поэтому Хабиб с большим удовольствием отреагировал на инициативу. Но, видимо, не до конца в ней разобрался: «Молодцы, ребята, я вас полностью поддерживаю, этот парень заслуживает наказания».

Конор Макгрегор после судебного заседания

Конор Макгрегор после судебного заседания

Фото: David Fitzgerald/Getty Images

Безусловно, после такого «пиара» популярность «монетки» взлетит до небес. Звезда уровня Хабиба – лучшая реклама, которая способна привести огромное количество пользователей. Но не является ли сам проект обманом, целью которого является обогащение на именах двух топовых бойцов? Большой вопрос! А всё потому, что появился он меньше недели назад. Конечно, пока создатели активно ведут социальные сети и привлекают потенциальных инвесторов. Однако при этом ничего не гарантируют даже на уровне самого явления.

Во-первых, создатели проекта не особо позаботились о том, чтобы подкрепить хотя бы словами финансовую модель проекта. Фактически на данный момент её нет. Видимо, делалось всё на скорую руку, поскольку ситуация вряд ли получится долгоиграющей. Скорее всего, совсем скоро Конор выплатит штраф – не таким уж он большим и оказался, а шумиха утихнет. Во-вторых, создатели проекта добавили важную приписку, что делают это «исключительно ради развлечения». Когда вопрос касается денег, вряд ли можно использовать такие формулировки.

Макгрегор потеряет крупную сумму денег, зато сохранит свободу:
Конор снова вышел сухим из воды! Должен был сесть в тюрьму, но отделался штрафом
Конор снова вышел сухим из воды! Должен был сесть в тюрьму, но отделался штрафом

Упрекать Хабиба в попытках отреагировать на ситуацию совершенно точно не стоит. Макгрегор действительно признан виновным в очень серьёзном проступке. Конечно, получилось отделаться малой кровью. Но это не отменяет того факта, что Конор совершил правонарушение. Во время судебного заседания Ноториус даже не пытался это отрицать. Кроме того, в подобной ситуации сам ирландец вёл бы себя намного более вызывающе, можно даже не сомневаться. Поэтому понять реакцию Хабиба можно. Однако россиянину нужно быть готовым к тому, что проект может оказаться «пустышкой». И тогда волна гнева накатит уже на самого Нурмагомедова.

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