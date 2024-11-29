Джонс оставит пояс и спасёт дивизион? Россияне у титула и никаких ветеранских боёв

Почти две недели назад в Нью-Йорке прошёл большой турнир UFC 309, в рамках которого в октагон вернулся Джон Джонс. Чемпион защищал титул в поединке со Стипе Миочичем, который прервал простой, длившийся больше трёх лет. Джонс уверенно победил, но в воздухе остался главный вопрос — будет ли Джон драться с временным чемпионом Томом Аспиналлом?

Эта тема была главной и до боя Джонс — Миочич. Британец грамотно раскрутил несуществующее противостояние, выставил Джона человеком, который от него бежит, и это практически стало лейтмотивом турнира в Нью-Йорке. Джонса хейтили, пачками присылали эмодзи уточек (ducking используется как обозначение того, что кто-то бежит или уклоняется от встречи), а он бесился даже просто от упоминаний Аспиналла — отказывался давать интервью британскому TNT Sports, пока они не заменили ведущего, который, по мнению Джона, дружит с Томом.

Том Аспиналл Фото: Getty Images

После боя с Миочичем Джонс на кучу вопросов об Аспиналле отвечал, что либо этого боя не будет вообще никогда, либо в UFC должны его убедить горой денег. Завершение карьеры чемпион тоже не исключал. Чуть позже Джон сообщил, что хочет вернуться в октагон в следующем году и ведёт переговоры с промоушеном о своём следующем поединке. Параллельно и Аспиналл заявлял, что скоро возможны большие новости. Сложив два и два, фанаты ожидали скорого анонса очного поединка тяжеловесов.

Тем не менее сейчас Джонс сменил риторику: «Я, вероятно, освобожу пояс до того, как официально уйду в отставку. Посмотрим, как пройдёт моя встреча с UFC. Конечно, называйте меня «уточкой» в течение следующего года, но в конце концов Том проиграет в течение следующих двух или трёх боев, и моё наследие останется в истории как величайшее в ММА. Конец истории».

Если Джонс освободит пояс, то это существенно меняет расклады в тяжёлом весе. Аспиналл будет повышен до полноценного чемпиона, а Джона мы исключаем из титульных раскладов. Мы лишаемся ненужных боёв с ветеранами — при всём безусловном уважению к Миочичу таких поединков на титульном уровне быть не должно. А самое главное, прецедент, когда в дивизионе есть два чемпиона, не бьющихся друг с другом, канет в лету. Это было весьма плохой историей для UFC, где всегда заявляют, что у них лучшие дерутся с лучшими.

Из-за сложившейся ситуации тяжёлый вес стагнировал, полтора года прошло без полноценных титульников. Если же Джонс действительно освободит пояс, то это спасёт не только Аспиналла, но и может поднять котировки российских тяжеловесов — Александра Волкова и Сергея Павловича.

Оба входят в топ-5 дивизиона и по умолчанию находятся неподалёку от титульного шанса. В случае с Волковым это и вовсе расстояние вытянутой руки: побеждай Сириля Гана в реванше — и ты будешь биться за титул, потому что других вариантов просто нет, впереди — Том Аспиналл. Просто из-за наличия Джонса и витающего в воздухе боя Джона с Аспиналлом Волкову пришлось бы ждать даже в случае победы над Ганом. Тут два пути: либо сидеть и простаивать в ожидании титульного шанса, либо рисковать местом в рейтинге и принимать бои с теми, кто ниже в рейтинге. Оба пути, мягко говоря, не прельщают.

Что касается Павловича, то после двух поражений кряду у него не так много опций. В феврале он будет биться с Жаирзиньо Розенстрайком, который занимает девятое место. Дальше в теории может быть поединок с победителем боя Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак, а уже в случае победы там Сергей полноценно заявит о желании вернуться в титульную гонку, потому что впереди замаячат реванши с Аспиналлом и Волковым либо бой с Ганом.

В любом случае оба россиянина в неплохих позициях. К тому же сейчас тяжёлый вес переживает не лучшие времена, и действительно топовых бойцов в этом дивизионе не так много — Волков и Павлович к ним точно относятся. Остаётся дождаться развязки ситуации с Джонсом и Аспиналлом. Джон вполне может оставить пояс и попробовать выторговать себе желанный денежный бой с Алексом Перейрой. Такое противостояние и без титула на кону получится очень громким, а это как раз то, что нужно Джонсу. А Аспиналл и россияне смогут продолжить свои титульные разборки без участия ветеранов.