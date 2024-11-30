«Джейк Пол — полный ноль в боксе». Интервью с чемпионом Сосулиным

4 декабря в Санкт-Петербурге состоится яркий боксёрский вечер от промоутерской компании Iro&Gloves Promotions. В поединке за титул WBA Asia в среднем весе выступит россиянин Павел Сосулин. Его соперником станет танзаниец Абдул Убайя, который выходит в ринг на коротком уведомлении. Первоначально соперником Сосулина должен был стать боксёр из Уганды Джон Серунджоги, но из-за проблем с документами он был вынужден отказаться от участия в поединке. Мы поговорили с Павлом и узнали о планах на будущее, а также разобрали самые важные события из мира профессионального бокса.

– Как прошла подготовка к предстоящему поединку? Что скажете о новом сопернике?

– Подготовка проходила хорошо, закончились спарринги. Мы их много набирали. Стоял с более тяжёлыми ребятами. Всё хорошо, главное – без травм. Осталось подвести себя к бою. Оппонент у меня довольно опасный. Я смотрел его последний поединок в Москве. А ещё видел бой за какой-то титул в Африке. Он обладает ударом. А вот его траектория неясна, у многих африканцев она максимально непредсказуема. Настраиваемся на хорошую и плотную работу.

– На кону стоит пояс, это сильно добавляет переживаний?

– Я в этой профессии уже не первый год. И для меня это просто очередной этап, который нужно пройти, забрать пояс и двигаться дальше. Это шаг на пути к большим боям.

Павел Сосулин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

– Саудовская Аравия ворвалась в бокс: огромные деньги, топовые карды. Как вы это оцениваете?

– Они делают очень большие бои. Бетербиев – Бивол – это прекрасный пример. Очень высокая оппозиция, уровень организации. Теперь всё упирается не только в американский бокс. А у российских спортсменов появляется прекрасная возможность боксировать, показывать себя. Там сидят ребята, которые разбираются в боксе, тратят очень большие деньги.

– Смотрели ли вы поединок Джейка Пола с Майком Тайсоном?

– Я, к большому сожалению, помучил себя. И посмотрел поединок полностью. Наверное, каждый питал надежды, что Майк Тайсон может что-то показать. Все раунды мы ждали, что будет какой-то взрыв. Это и держало интригу. Такие бои хороши с точки зрения заработка. Люди выходят и получают огромные деньги. Не знаю, как это скажется на мировом боксе. Надеюсь, Майк Тайсон больше не будет драться.

– На Пола вылилась волна негатива. А как вы относитесь к Джейку?

– Многие ему пишут, даже Артур Бетербиев писал. Это в первую очередь большой чек. У нас травмоопасный бизнес. Нужно заработать и уйти в здравии на пенсию. Поэтому его и пытаются вывести на конфликт. Профессиональный ли боксёр Пол? Думаю, что, если он выйдет с топовым уровнем, мы все увидим, что Джейк в боксе – полный ноль. С Артуром всё может закончиться в рамках двух раундов, если не будет никакого шоу.

– Как у Джошуа с Нганну. Кстати, как вам выступление Фрэнсиса в боксе? Обрадовало его поражение?

– Конечно, это большой труд и путь. Не могу сказать, что сидел и ждал, что его нокаутируют. Но я понимал, что так и будет. Нужно отдать должное, у Нганну очень шальная «банка». И в бою с Тайсоном Фьюри он всё-таки донёс свой удар. Но с Энтони Джошуа всё встало на свои места. Я не злорадствую. Но ему объяснили, что это другой бизнес. После боя с Фьюри было много слов, он всех вызывал абсолютно. Конечно, такие личности, как Макгрегор, могут перейти в бокс ради чека. Но если в другой ситуации… Тебе просто надают по голове, и всё. Это всё равно что боксёр перейдёт в MMA. Первый тейкдаун – всё закончится.

– Как вам первый поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика? Чего ждёте от реванша?

– Бой был скучноватым из-за больших пауз. Фьюри, наверное, недооценил Усика, не подвёл себя к оптимальной форме. Если смотреть на социальные сети сейчас, Тайсон в отличном состоянии. Я буду болеть за него. В реванше у него больше шансов. Кроме того, это бизнес. Ребята могут сделать трилогию. Кто знает, что там может быть.

– А как вам первый бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола? Какие ожидания от возможного второго поединка?

– Бой мне очень сильно понравился. Возможно, это моё субъективное мнение. Мне кажется, чемпионские раунды Дмитрий проиграл. И они зарешали. Не согласен с рефери, который отдал победу Артуру с огромным преимуществом. Но остальные всё выставили по факту. Когда на кону стоит абсолютное чемпионство, ты не можешь отдавать чемпионские раунды вот так. Я насчитал 115-113 – в пользу Артура. От прогнозов на реванш воздержусь. Просто хотел бы увидеть такой бой ещё раз. Это будет тактическая битва. Два боксёра высококлассного уровня. Первый поединок мне очень понравился. Во втором будет борьба умов.

– Что скажете о бое Муртазалиева и Цзю? Куда двигаться дальше сыну Кости после двух поражений?

– Мне кажется, Тим недооценил Бахрама. Муртазалиев очень вышколенный, у него прекрасный удар, тайминг. А два поражения Тима… Бывает. Это большая игра, профессиональный спорт. Нет мелочей. Но я желаю ему всего хорошего. Чтобы он достиг цели, к которой стремится. Бахрам – хороший боксёр. Посмотрим, как будет двигаться его карьера дальше.

– Пока вы проводите бои только в России. Насколько хочется куда-то поехать, показать себя?

– Если честно, очень сильно хочется. Я для этого работаю. Когда мне предлагают бои с очень серьёзными оппонентами, я соглашаюсь. И каждый раз думаю, что будет взлёт. Но, к сожалению, в моей спортивной карьере не было всё легко. Пока мне 28 лет, я нахожусь в пиковой форме. И надеюсь, что уже в 2025 году смогу побоксировать где-то. Например, в той же Саудовской Аравии. Это опыт. Хочется куда-то съездить, побоксировать. Сейчас в январе мы будем драться в проекте от IBA и китайской федерации. У меня планируется там бой по профессиональным правилам – на шесть раундов. Надеюсь, в Китае получится выстрелить. Это большая платформа для продвижения.

– Как вам то, что делает IBA на мировой сцене?

– Если бы не IBA, я не знаю, что бы было с нашим боксом. Где ребята зарабатывали бы, проводили бои. Мне давали возможность боксировать и в любителях, и в профессионалах. Мы постоянно находимся на ходу. Это классно, что есть такая возможность.

– В 2024 году международные организации начали возвращать россиян в рейтинги. Это осознание того, что без России ничего не получается?

– Конечно, конечно. Они понимают всё. У них появилась необходимость в российских боксёрах. Не хватает охватов, просмотров. А в России очень много боксёров, которые готовы выходить и показывать себя.

Павел Сосулин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

– А есть ли ещё надежда выступить на Олимпиаде?

– После поездки на чемпионат мира я «отгорел» любительским боксом. Моя команда тоже сосредоточена на выступлениях на профессиональном уровне. Моя манера ведения боя лучше подходит для профессионалов. Я хочу показать себя именно там.

– Наших ребят лишают флага, гимна. Как вы к этому относитесь?

– Мы выходим делать свою работу. Конечно, хочется всё делать это с флагом и гимном. Но если нам мешают это делать, нужно выходить и доказывать всё в два раза больше и сильнее.