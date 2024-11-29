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PFL. Ближний Восток 4. Прямая трансляция
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15:15 Мск
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PFL Finals, Денис Гольцов — Олег Попов, 29 ноября 2024, кто победил, как закончился бой, результаты, все итоги

Миллион с пятой попытки! Гольцов стал чемпионом и потребовал бой с Нганну
Яхья Гасанов
Отчёт о бое Денис Гольцов — Олег Попов
Аудио-версия:
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Денис разобрался с Поповым уже в первом раунде.

29 ноября в Эр-Рияде прошёл большой турнир PFL, в рамках которого состоялись финалы регулярного сезона. В решающем поединке Гран-при у тяжеловесов между собой встретились два россиянина — Денис Гольцов и Олег Попов.

PFL 2024. PFL 10, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Денис Гольцов (W) — Олег Попов
29 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Денис Гольцов
Окончено
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Олег Попов

Гольцов — ветеран PFL, выступающий под эгидой промоушена с 2019 года. За это время Русский богатырь дважды оступался в полуфинале регулярного сезона, в прошлом году проиграл в финале Ренану Феррейре, а ещё один раз не смог выступить в ключевых поединках из-за проблем с визой. В новый сезон Гольцов вошёл одним из фаворитов и по ходу турниров подтверждал свой статус, нокаутируя всех своих соперников — Линтона Васселла, Тиаго Сантоса и Тимоти Джонсона. И теперь Денис вышел на очередную попытку завоевать пояс и $ 1 млн.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

Олег Попов представляет команду Fedor Team и не знает поражений с 2016 года. В предыдущие годы россиянин выступал в разных промоушенах, был чемпионом ММА Series и неоднократно защитил титул, а также успел выступить в Bellator. В 2024 году Попов дебютировал в PFL. Сначала Олег нокаутировал Стива Моури, а затем уверенно прошёл Дэвиона Франклина и Линтона Васселла единогласными решениями судей, выйдя в финал турнира.

Финальный поединок начался практически без раскачки, Гольцов тут же начал нащупывать дистанцию джебами. Попов, в свою очередь, подключил борьбу, прошёл в одну ногу и с большим трудом забрал контроль на земле. Гольцов не растерялся — сначала завязал руки оппонента, потом стал улучшать позицию и в итоге сумел закрыть треугольник на шее Попова. В итоге Олег из захвата не выбрался, «заснул», и рефери зафиксировал победу Гольцова сабмишеном! Очень быстро и очень красиво.

Главные события турнира PFL Finals:
PFL Finals: Гольцов финишировал Попова! А Рабаданов вырубил американца. LIVE
Live
PFL Finals: Гольцов финишировал Попова! А Рабаданов вырубил американца. LIVE

Долгожданный миллион отправляется в Россию с Гольцовым. С пятой попытки он всё же сумел стать победителем регулярного сезона и заслуженно получил чемпионский пояс. Ну а для Попова это первое поражение за восемь лет. Внушительная серия прервалась, но уже в следующем сезоне Олег сможет попробовать ещё раз побороться за главный приз.

Гольцов после боя заявил, что готов к большим боям: «Это первый раз, когда я выиграл в Гран-при. Это очень важный момент. С пятого раза я победил. Это был невероятный сезон, я отлично готов. Теперь я готов к большому бою. Я имею в виду моё участие в супербоях. Хочу подраться с Фрэнсисом Нганну».

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