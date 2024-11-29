Вырубает страшнее Перейры. Мусаев — лучший полусредневес России?

29 ноября в Эр-Рияде состоялся большой турнир PFL, в рамках которого прошли финальные поединки регулярного сезона. В решающем бою в полусреднем весе между собой встретились два непобеждённых россиянина Магомед Умалатов и Шамиль Мусаев.

Мусаев стал настоящим открытием сезона ещё до финала. Уроженец Дагестана пришёл в PFL перед началом сезона, и все слабо представляли себе его уровень. Первый же поединок, который должен был стать серьёзным тестом для Шамиля, был с опытнейшим Логаном Сторли. В итоге же Мусаев его трижды отправлял в нокдаун в первом раунде, а во втором страшно нокаутировал. В следующем бою та же судьба ждала непобеждённого Мурада Рамазанова, словившего в голову левый хук, который Мусаев запустил в лучших традициях чемпиона UFC Алекса Перейры. И в полуфинале Шамиль вновь встретился с Рамазановым, которого на этот раз получилось победить только решением судей, но очень уверенно.

С другой стороны сетки к финалу шёл Магомед Умалатов, который в PFL относительно давно. Россиянин в первом бою одолел своего соотечественника Андрея Корешкова, затем задушил Бреннана Уорда и прошёл решением Неймана Грейси. Оппозиция Мусаева выглядела солиднее, и он подошёл к финалу фаворитом.

Начало боя было крайне осторожным. Оба бойца прекрасно понимали, что напротив каждого стоит высококлассный мастер и любая ошибка может стать роковой. Первым разрядился Мусаев, донёсший свою смертельную левую до головы Магомеда, тот выдержал и попытался побороться — безуспешно. В следующем раунде Шамиль стал работать поактивнее, попадал в стойке, не позволял себя переводить и неплохо вязал Умалатова у сетки. Тем не менее Магомед, казалось бы, адаптировался, и у него стали проскакивать локальные успехи в виде хороших атак и попаданий.

В третьем раунде Мусаев показал, почему именно он был фаворитом поединка. Сначала несколько пристрелочных ударов, которые отогнали Умалатова к сетке, а затем Шамиль провёл шикарную комбинацию. Фейковый заход на правый боковой, Магомед среагировал и тут же пропустил мощнейший хук слева, который его сложил на канвасе. Мусаев тут же бросился добивать и успел выбросить ещё несколько панчей по потрясённому Умалатову.

Пояс и главный приз уходят Шамилю, а вместе с ними, похоже, звание лучшего полусредневеса России. Мусаев в этом году покорил если не всех, то многих, и абсолютно справедливо причислять его к лучшим бойцам мира в этой весовой категории. Шамиль уже вырубает соперников страшнее, чем Перейра, и не сомневайтесь — он ещё пошумит.