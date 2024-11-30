Доминирование россиян в унылых декорациях. Почему PFL никогда не догонит UFC

29 ноября в Эр-Рияде прошёл большой турнир PFL, в рамках которого состоялись финальные поединки регулярного сезона в шести весовых категориях. В четырёх финалах выступали россияне (в двух боях они дрались друг с другом): Гаджи Рабаданов, Тимур Хизриев, Шамиль Мусаев и Магомед Умалатов, Денис Гольцов и Олег Попов. Ещё в одном поединке бился русскоязычный представитель Туркменистана Довлетджан Ягшимурадов.

И наши бойцы превратили весь турнир в открытый чемпионат России по ММА, где продемонстрировали всему миру свои умения и навыки. Гаджи Рабаданов, который с 2018 года оформил лишь три досрочные победы в 15 поединках, вдруг показал весь свой прогресс в ударной технике. Опытный Брент Примус, которого за всю карьеру нокаутировали только раз, падал практически в каждом раунде, а в третьем наполучал в голову такие жёсткие серии, что рефери остановил поединок, зафиксировав победу Рабаданова техническим нокаутом.

Победа Гаджи подчеркнула ещё одну деталь — похоже, лучшие легковесы мира собрались в зале имени Абдулманапа Нурмагомедова. Ислам Махачев чемпионит в UFC, Усман Нурмагомедов — в Bellator, а Рабаданов теперь в PFL. Историческое достижение.

Другой боец, тренирующийся в зале Нурмагомедовых, Тимур Хизриев бился с Бренданом Лафнейном — умным и сильным ударником, который два года становился чемпионом PFL. В итоге Хизриев показал, что он может вполне комфортно себя чувствовать в стойке с практически любым бойцом. Тимур перебивал Лафнейна, разбил ему нос и всё лицо, а ещё несколько раз ощутимо потряс британца. Небольшой нюанс в том, что Хизриев с 2020 года только один раз победил досрочно. Тем не менее уверенная победа по всем статьям от россиянина.

Тимур Хизриев Фото: Getty Images

Самым интригующим был поединок Шамиля Мусаева и Магомеда Умалатова. Два непобеждённых высокоуровневых универсала. Один из них ворвался в PFL в этом году, катком пролетел по соперникам, а второй уже давно переезжает оппонентов в промоушене и не стал миллионером только по стечению обстоятельств. Уровень Шамиля оказался повыше, он защитился от всех попыток Умалатова побороться, а в третьем раунде красивым финтом качнул Магомеда и тут же впечатал ему в голову страшный левый хук. Теперь о Мусаеве говорят не иначе как об одном из лучших полусредневесов мира.

А в разборке тяжей сильнее оказался Денис Гольцов, который с пятой попытки взял долгожданный миллион. Олег Попов шёл на беспроигрышной серии, длившейся восемь лет, но в финале допустил ошибку, попался на треугольник и «уснул». Вдвойне впечатляет то, что это тяжёлый вес, где сложнее изощряться для проведения таких приёмов, но Гольцов смог.

В финалах, где россиян не было, тоже не обошлось без ярких финишей — Ягшимурадов страшными апперкотами за минуту разбил Импу Касанганая, прошлогоднего чемпиона PFL, а перспективная Дакота Дитчева доказала, что она действительно будущее женских ММА, сложив крепкую Тайлу Сантос.

Казалось бы, не турнир, а праздник жизни — пять финишей, все — красивыми и яркими нокаутами, а единственный поединок, дошедший до решения, вполне был бы претендентом на бой года. В розыгрыше было $ 6 млн — огромные деньги, но в PFL при этом не сделали ничего, чтобы реально раскрутить громкий ивент.

Бой Ягшимурадова и Касанганая Фото: PFL

Можно на контрасте с этим вспомнить, насколько агрессивно пиарили турнир с участием Фрэнсиса Нганну, а здесь не было практически ничего. Как итог — полупустые трибуны и камерная обстановка, к чему уже начинаем привыкать. И это очень плохая тенденция для лиги, которая хочет соперничать с UFC. На этом турнире к полупустым трибунам ещё и добавились проблемы с трансляцией, которые долгое время не получалось устранить.

Плюс странная избирательность с интервью победителей в клетке. Гольцов получил возможность высказаться, вызвал на бой Нганну, а Мусаев и Рабаданов просто молча ушли, хотя тоже побеждали досрочно, так что сложно это списать на нехватку эфирного времени. Руководители PFL регулярно заявляют, что вкладывают огромные деньги в промоушен и готовы конкурировать с UFC. При этом элементарные ошибки указывают на то, что в организации плохо понимают, как именно тратить деньги. Пока всё выглядит так, будто Донн Дэвис и компания просто забрасывают бойцов деньгами.

Рано или поздно эта модель даст серьёзный сбой, в какой-то момент инвесторы устанут вкладывать деньги, которые просто сгорают. Со спортивной точки зрения турнир с финалами PFL получился отменным, но такие ивенты должны получать адекватную раскрутку. С учётом того, что в финалах было сразу шесть россиян, логично было сделать ставку на русскоязычных зрителей, но те, кто следит только за UFC, узнавали о турнире PFL вопреки, а не благодаря. Это ещё один камень в огород лиги.

Россияне доминировали в клетке, но всё происходило в очень унылых декорациях. Посмотрим, что будет через год, когда в PFL окончательно определятся, что делать с увеличившимся ростером. Но если ничего не изменится, то PFL никогда не догонит UFC.