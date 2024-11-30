Пимблетт — дутая звезда. Британца не спасёт даже трогательная забота Даны

UFC — главный и самый успешный промоушен в индустрии смешанных единоборств, тут нет никаких сомнений. Выступать под его эгидой — значит входить в число лучших бойцов в мире. Однако в лиге Даны Уайта хватает и весьма проходных спортсменов, которым место максимум в региональных лигах. И скандально известный англичанин Пэдди Пимблетт входит в данную категорию.

Вроде бы у Пимблетта всё хорошо: он идёт на серии из шести побед в лёгком весе и входит в топ-15 лучших бойцов дивизиона. Вдобавок Плохиш — прекрасный шоумен и качественно умеет развлекать публику, за что получил любовь болельщиков и руководства UFC. Не так давно Пэдди сделал очередное резонансное заявление, заявив, что готов побить даже чемпиона Ислама Махачева.

«Я уважаю Ислама, он великий чемпион. Люди, вероятно, посмеются надо мной за эти слова, но я знаю, что выиграл бы у него. Не думаю, что какой-либо человек на этой планете смог бы победить меня».

Ислам Махачев Фото: Chris Unger/Getty Images

Подобные заявления определённо поднимают интерес публики к англичанину. Вот только по бойцовским навыкам Пимблетт уступает даже крепким середнякам UFC, таким как Матеуш Гамрот или Рафаэль Физиев, не говоря уже про чемпиона. Давайте рассмотрим умения Плохиша.

Ударная техника

Пэдди никогда не отличался мощным ударом, хотя в стойке предпочитает полагаться в основном на бокс и удары ногами для контроля дистанции. Его атаки не отличаются точностью и часто проходят мимо цели. Вдобавок Пэдди не лучшим образом защищается, но при этом всегда готов пойти в рубку. Что создаёт реальный шанс быть нокаутированным, как только напротив британца окажется топовый ударник.

Борьба

В этом аспекте Пимблетт проявляет себя значительно лучше, нежели в стойке. Атакующая борьба Пэдди отличается от стандартного арсенала большинства борцов. Плохиш предпочитает переводить противников с помощью подсечек и зацепов, что у него неплохо получается. С другой стороны, английский боец не демонстрирует высокой эффективности в защите от тейкдаунов. Его переводили в партер даже не самые мастеровитые соперники в Cage Warriors. Поэтому говорить о потенциальной защите от тейкдаунов в бою с Царукяном или Гамротом даже не имеет смысла.

Арман Царукян Фото: Getty Images

Выносливость

У Пимблетта есть серьёзные проблемы с кардио. Ярким примером стал поединок с Тони Фергюсоном, который тогда уже представлял худшую версию себя. Бой шёл не в очень высоком темпе, однако уже в третьем раунде Плохиш выдохся. В результате Фергюсон смог перехватить инициативу на время и заставлял оппонента отступать. Пэдди будет чрезвычайно сложно конкурировать с элитными бойцами лёгкого веса на протяжении пятираундового боя, поскольку он не сможет выдержать высокого темпа и давления с их стороны.

Грэпплинг

Англичанин — обладатель чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В партере он действительно опасен. 10 из 22 побед в карьере были одержаны именно приёмами. Чаще всего Плохиш накидывает удушающий сзади. И, в принципе, он очень ловок на нулевом этаже. Порой так быстро меняет позиции, что противник просто не успевает сообразить, как лучше обороняться. Например, Пэдди в бою с Тедди Вайолетом за считаные секунды оказался за его спиной, перешёл в выгодную позицию и закрыл удушающий приём «треугольник». Именно навыки в партере являются его главным оружием, которого, безусловно, нужно остерегаться.

Однако одного лишь грэпплинга недостаточно для конкуренции с топовыми бойцами. Да, руководство промоушена будет бережно оберегать Пимблетта от серьёзных вызовов, чтобы сохранить его популярность. Даже на серии поражений английский боец останется в UFC, поскольку Дане Уайту нужны яркие и харизматичные бойцы из Британии.

Тем не менее Пэдди просто неспособен выдерживать соперничество на уровне топ-15. Пробелы англичанина в ударной технике, борьбе и выносливости слишком существенны, чтобы их игнорировать. Победить Пимблетта сможет фактически любой представитель нынешнего рейтинга лёгкого веса. Мечты о победе над Махачевым и о завоевании титула UFC так и останутся мечтами.