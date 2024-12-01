Бесполезный бой вместо титульника. Большая карьера Немкова заглохла?

Летом прошлого года доминирующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков в четвёртый раз защитил титул и объявил, что переходит в тяжёлый вес, так как не хочет губить здоровье весогонками. Ожидалось, что первый номер рейтинга P4P организации сразу получит титульный шанс с Райаном Бейдером, но по факту слияние Bellator с PFL сильно затормозило карьеру россиянина.

В феврале 2024 года Немков всё же дебютировал в тяжёлом весе, но встретился не с Бейдером за титул, а с бразильцем Бруно Каппелоццей, который только вернулся в строй, отбыв дисквалификацию за проваленный допинг-тест. Конкуренции не вышло — Немков был быстрее, попадал со стойки, а затем продемонстрировал разницу в уровнях на земле, задушив бразильца во втором раунде.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

После хорошей победы Немков на время исчез из медиапространства, но вскоре появился и сообщил, что не может получить бой и задумывается об уходе из организации по истечении контракта. Соглашение Вадима заканчивается уже в следующем году, осталось провести один поединок. И сам Немков явно рассчитывал на хороший вариант.

Россиянин не скрывает, что хочет драться за пояс с Бейдером, но Bellator не трогает американца и не заставляет его биться с Немковым, хотя простой чемпиона затягивается. И Вадим открыто говорил, что недоволен: «Неизвестно, когда он освободится. Я не особо за ним слежу. Жду конкретики от организации. На него обиды нет. Это вопрос к организации. Помимо него, есть бойцы, которые перешли из Bellator в PFL, подрались в сезоне и проиграли. Дали бы хоть какой-то бой. Но ничего не дают. Никаких боёв не предлагают. Обида на организацию. Если Бейдер занят в кино, дайте бой за временный титул или обычный поединок».

Вадим Немков Фото: Cooper Neill/Getty Images

Ещё один индикатор странного отношения PFL к Немкову — ситуация с боем Фрэнсиса Нганну и Ренана Феррейры. Вадим страховал поединок, но в итоге Нганну заявил, что с россиянином драться не станет, и Немков лишился статуса запасного, не получив никакого другого боя.

Однако теперь Вадиму назначили долгожданный бой. Правда, вместо Бейдера или хотя бы кого-то с относительно громким именем (возможно, того же Феррейры) Немков получил хорвата Анте Делию. Этот бой пройдёт 25 января в рамках турнира Road to Dubai: Champions Series.

Да, Анте — чемпион 2022 года и подопечный легендарного Мирко КроКопа Филиповича, но этот поединок не даёт вообще ничего россиянину. Делия в начале года был нокаутирован Валентином Молдавским, после чего простаивал. А всего у хорвата за два года два поединка, то есть активностью он не блещет.

Немков утверждает, что ему не был важен статус соперника: «Мне без разницы, с кем драться. Поставили Делию, буду драться с ним. Меня не смущает то, что он дважды проиграл Бруно Каппелоцце. Мне бы хоть с кем подраться. Лишь бы дали соперника. Засиделся и забронзовел за прошедший год. Поэтому не переживал за то, кто именно будет соперником».

Да, биться с Делией лучше, чем ничего, но этот бой всё равно смущает, потому что Немков должен претендовать на гораздо более значимые поединки, включая титульные противостояния. Вместо этого получает бесполезные бои и почти заглохшую карьеру. Нет никаких предпосылок, что в PFL вдруг начнут давать Немкову желаемые три боя в год. У них банально нет такой возможности, так как Вадим не будет участвовать в Гран-при, а в ростере в принципе не так уж много тяжей, а хороших тяжей — ещё меньше.

Фраза «Немкову пора в UFC» уже набила оскомину, но это действительно так. Там он реализует спортивные амбиции, а не будет простаивать в бесконечном ожидании и в итоге получать проходные бои. Проводить поединки без титульных перспектив Немкову, скорее всего, неинтересно, а если Bellator прикроют окончательно, то у Вадима не останется вариантов — только на выход. А всё идёт именно к этому, в 2024 году было лишь пять турниров Bellator из восьми заявленных. Есть все предпосылки ждать полного закрытия.

Переход в UFC станет необходимым толчком и перезапуском карьеры Немкова, которую в PFL пока старательно губят.