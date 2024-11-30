Триумф Чёрного льва. Курбанов разнёс соперника и вызвал Цзю

30 ноября в Екатеринбурге прошёл вечер профессионального бокса от компании RCC Boxing Promotions. Главным событием турнира стал поединок бывшего претендента на титул чемпиона WBA в первом среднем весе Магомеда Курбанова с Асланбеком Козаевым.

Курбанов возвращается в ринг после первого поражения в профессиональной карьере. В марте 2024 года Магомед встретился с Исраилом Мадримовым в поединке за вакантный пояс WBA в первом среднем весе и проиграл техническим нокаутом в пятом раунде. До этого Курбанов одержал 25 побед подряд и завоевал титул WBO International, попутно оформив несколько защит пояса. В том числе в активе россиянина были победы над такими соперниками, как Лиам Смит, Мишель Соро, Диего Чавес и другие.

Асланбек Козаев, в свою очередь, в последнее время не отличается частотой выступлений — всего два поединка за четыре года. Последний раз на ринг Козаев выходил больше двух лет назад. Профессиональный рекорд Асланбека — 35-3-1, он также брал второстепенные пояса WBC и IBO. Единственная ничья, к слову, была с Давидом Аванесяном, недавним претендентом на пояс WBO. В бою с Курбановым ожидалось, что Козаев станет отличным экзаменом для возвращения Магомеда в «большую игру».

Бой начался в довольно неспешном темпе. Курбанов не форсировал, позволял Козаеву поработать, и Асланбек угрожал опасными оверхендами. Тем не менее класс бойцов оказался несоизмеримым — Магомед быстро нащупал брешь в обороне соперника и пробил ему корпус, отправив в нокдаун. Козаев встал, но уже через несколько секунд рефери вновь отсчитывал ему нокдаун. Тем не менее Асланбек сумел дотерпеть до гонга.

Доминирование в первом раунде от Магомеда превратило следующие два отрезка в спарринг, где Курбанов просто избивал соперника на любой вкус. Козаев пытался отвечать, разряжался сериями, но пропускал в разы больше и плотнее. Зато в четвёртом раунде Асланбек выглядел вполне неплохо: переводил с корпуса на голову и частенько цеплял Магомеда оверхендами. Курбанов действовал техничнее, разбивал сериями и одиночными ударами в корпус, всё сильнее замедлял Козаева.

Магомед Курбанов Фото: RCC Boxing

Магомед продолжил постепенно перерабатывать соперника, забирая раунд за раундом. В шестом отрезке Курбанов попал правым прямым через блок, от чего Козаева тряхануло и он едва не потерял равновесие. Магомед успел нанести ещё несколько ударов, и рефери остановил поединок, что вызвало возмущение со стороны угла Асланбека, где остались недовольны таким решением.

Так или иначе, Курбанов триумфально вернулся и очень уверенно закрыл поражение. Впереди у Магомеда очень много работы, но он прямо в ринге уже обозначил желаемого соперника — Тим Цзю. И звучит это вполне интригующе, потому что экс-чемпиону после двух поражений особо выбирать не приходится.