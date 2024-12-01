Мераба можно не любить, но уважать стоит. Улыбчивый грузин — главный шоумен UFC

В легчайшем дивизионе UFC происходят очень интересные события. Вес не застаивается, один чемпион сменяет другого. Сейчас на вершине оказался Мераб Двалишвили. Грузинский боец расправился с Шоном О’Мэлли и повесил пояс на своё плечо. Стоит отметить, что к Мерабу относятся очень неоднозначно. Слишком уж часто за последнее время он попадал в скандальные ситуации. Но складывается ощущение, что Двалишвили просто решил компенсировать довольно скучный стиль поведением за пределами октагона. И делает это просто великолепно.

Выходки Мераба постоянно поражали. Одна из первых – экстремальное купание. Двалишвили решил искупаться в ледяной воде, не заметил лёд и разбил при нырке себе голову. Грузинский боец превратил в шоу свои поединки с Генри Сехудо и О’Мэлли. Каждого из них он… Не только победил, но и поцеловал. Прямо в клетке, находясь в партере. Сам Мераб объяснил своё поведение после поединка с Шоном: «Этот поцелуй был для того, чтобы показать, что я доминирую над ним, контролирую этот бой и ломаю его».

Мераб Двалишвили и Шон О’Мэлли Фото: Christian Petersen/Getty Images

Были у Мераба и совсем необъяснимые вещи. Сначала он несколько раз едва не подрался с фанатами. Да, болельщики не особенно жалуют грузинского бойца. А тот с удовольствием отвечает на провокации, бросаясь на трибуны. Пару раз ситуация была буквально наэлектризована. Двалишвили кидался на зрителей с кулаками. А перед важнейшим турниром в жизни спортсмен снимал швы, наложенные на сечку… Садовыми ножницами. Естественно, ситуация не осталась незамеченной. Отреагировал даже президент UFC.

Дана Уайт президент UFC «Теперь об этом знает весь мир. Он сам опубликовал пост. Наши парни такие тупые – это просто невероятно. Знаете, я часто критикую бокс. Но если у них что‑то происходит в лагере, то там это и остаётся. Наши же парни просто не могут обойтись без публикаций в социальных сетях. Да, это маленькое рассечение, но зачем об этом рассказывать? Зачем ты рассказываешь об этом О’Мэлли?»

Конечно, можно посмеиваться над эпатажным грузином. А некоторые даже открыто критикуют и ненавидят Мераба. Но уважать Двалишвили всё-таки стоит. Во-первых, грузинский боец – чемпион лучшей организации на планете. И сложно сказать, что он этого не заслуживает. Все победы приходилось добывать потом и кровью. Кроме того, сам Мераб – настоящая кардиомашина, которая выдерживает сложнейшие испытания в октагоне. Во-вторых, карьера грузина складывалась непросто. Двалишвили давно мог стать обладателем пояса, но проявлял дружеские качества и не замахивался на титул Алджамейна Стерлинга. И только после перехода товарища в другой дивизион получил свой шанс.

А ещё Двалишвили – главный шоумен UFC. Он наглядно демонстрирует, как именно стоит компенсировать отсутствие искр в клетке. Побеждает ли Мераб ярко? Вряд ли. Но поведение за пределами октагона подкупает, заставляет следить за улыбчивым грузином. Чего стоит только ответ Двалишвили Умару Нурмагомедову, который пытается заполучить свой титульный шанс. Мераб принял вызов Петра Яна, а затем красиво разложил всё по полочкам для брата Хабиба: «Итак, у нас есть Мераб. Уау! Красавчик! Действующий чемпион, который побил 11 оппонентов, в том числе четырёх рейтинговых экс-чемпионов UFC — Альдо, Яна, Сехудо и О'Мэлли. Тут появляется двоюродный брат Хабиба [Умар Нурмагомедов], и кого он побил? Кого? Никого! Никого! Никого! Но ему делают подарок в виде Сэндхагена.

А когда в UFC предложили Умару статус запасного на мой бой с О'Мэлли, он отказался. Вот к чему я веду. Этот парень хочет, чтобы ему подали титульник прямо в постель, словно это завтрак. Главный урок во всём этом такой. Умар, иди работай! Ты не мой уровень. Заработай свой титульный шанс точно так же, как это сделали все мы — бойцы, фамилии которых не гарантируют им всякие подарки».

Мераба можно не любить, но стоит уважать. В тот момент, когда даже в UFC остаётся всё меньше ярких личностей, он старается развлекать публику, делает это действительно нестандартно и интересно. Возможно, доминация Двалишвили в дивизионе закончится уже после встречи с любым из россиян. Но сам грузин вряд ли сильно изменится. Он продолжит развлекать публику, устраивая яркие шоу.