Серый кардинал UFC. Кто на самом деле рулит в главном промоушене мира

Мы нередко видим или слышим высказывания бойцов в интервью и в социальных сетях, где они, помимо привычного всем Даны Уайта, упоминают и Хантера Кэмпбелла. И многие его просто не знают, хотя он работает в UFC с 2017 года. Серьёзный толчок к узнаваемости Кэмпбелла дал фильм Fight Ink: Inside the UFC. Там фанаты могли увидеть, что Хантер не просто тенью появляется рядом с Уайтом и матчмейкерами на всех мероприятиях, а регулярно общается с бойцами и менеджерами. И всё же – кто такой Хантер Кэмпбелл?

У Хантера три высших образования, и он юрист по специальности, что неудивительно, так как его отец Дональд Кэмпбелл очень известный адвокат. И в своё время Кэмпбелл-старший работал с братьями Фертитта, владевшими UFC. Хантер пришёл в UFC в 2017 году в качестве юрисконсульта и занимался вопросами контрактов бойцов. Дана Уайт отмечал, что никто не справлялся с такой работой лучше Кэмпбелла: «У нас всегда был юрист, который занимался вопросами, связанными с боями, так как есть нюансы контрактов. И никто никогда не делал этого так же хорошо, как Хантер. Он очень увлечён спортом, увлечён боями, и он чертовски классный юрист».

Разумеется, карьера Хантера быстро набрала обороты. Сейчас он один из вице-президентов UFC, и практически все вопросы бойцов так или иначе проходят через него: он общается по поводу продления контрактов, помогает иностранным бойцам в получении виз, встречается со спортсменами лично, ведёт дела с Атлетическими комиссиями штатов. Но в основном Хантеру приходится вести дела с «высшим эшелоном» бойцов. Дана Уайт описывает роль Кэмпбелла, как «военный консильери». По сути, главный советник во всех вопросах. Менеджер Петра Яна, Шавката Рахмонова и ряда других бойцов Саят Абдрахманов называет Хантера серым кардиналом UFC и отмечает, что именно он принимает много важных решений.

Несколько лет назад авторитетный журналист Ариэль Хельвани заявлял, что Хантер Кэмпбелл — третий человек в организации после Ари Эммануэля (гендиректор компании Endeavor, которая владела UFC до недавнего времени) и Даны Уайта. При этом Дана в последние годы всё больше превращается в человека, который является лицом компании и эффективно её продвигает, а большинством внутренних процессов рулят другие люди. В первую очередь Кэмпбелл. Хантер, к слову, не согласен с мнением, что они с Уайтом действуют по схеме «хороший полицейский и плохой полицейский». Кэмпбелл утверждает — их разница с Даной и есть «секретный соус», который помогает в заключении сделок.

Хантер Кэмпбелл (слева) Фото: Chris Unger/Getty Images

По словам того же Хельвани, Хантер, хоть и достаточно тепло общается с бойцами в неформальной обстановке, в переговорах действует жёстко, почти не идёт на уступки в плане финансов и при необходимости может пригрозить чемпионам лишением титула. Так, например, сообщалось, что именно Кэмпбелл продавил введение временного пояса в тяжёлом весе, когда чемпионом был Фрэнсис Нганну. Камерунец и его команда были крайне недовольны, но Хантер в итоге это сделал.

При всём том, что работа Кэмпбелла напрямую связана с постоянным общением с множеством людей, он интроверт, старается не давать много интервью и не ведёт социальные сети. И Хантер утверждает, что приток популярности после Fight Ink: Inside the UFC никак не повлиял на его образ жизни: «На сколько процентов изменилась моя жизнь? Буквально на 0. У меня нет никаких социальных сетей, я не заинтересован в публичной составляющей. Не то чтобы мне это совсем не нравилось, просто это не слишком важная часть моей жизни».

Главный контент-менеджер UFC Крейг Борсари рассказывал, что Кэмпбелл постоянно находится на связи: «У него есть три телефона, и они никогда не перестают звонить. Один телефон — iPhone для обычной работы и связи, второй — Google Android, чтобы общаться с иностранными бойцами, пользующихся приложениями, которых нет на iPhone. А третий телефон — для работы с его юридической конторой и вопросов, связанных с ней».

Отличный пример работы Хантера и его важности — UFC 303. Турнир лишился главного события за пару недель до намеченной даты, и пришлось спасать ивент с помощью Алекса Перейры. Но позже появились и другие проблемы, требовавшие ещё более оперативного решения. По ходу предварительного карда стало ясно, что Брайан Ортега не сможет выступить и соглавное событие вечера разваливается. По сообщениям ESPN, уже через несколько минут после этой новости Кэмпбелл звонил Дэну Иге, который живёт в Лас-Вегасе. В итоге он принял бой с Диего Лопесом на четырёхчасовом уведомлении и вышел в октагон. Иге проиграл, но получил заслуженную похвалу от болельщиков и руководства UFC. Работу Хантера во время UFC 303 отмечал и вице-президент ESPN Мэтт Кенни: «Это замечательный пример того, как Хантер умеет управлять делами. Его отпечатки пальцев есть повсюду в совместном успехе, которого наши компании добились за последние шесть лет».

Дэн Иге после боя Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Оди Аттар, гендиректор компании Paradigm Sports Management, ведущей дела Конора Макгрегора, тоже отмечал важность Кэмпбелла: «Он — ключевой фактор постоянного роста UFC, особенно в том, что касается закулисных действий и решения практически любых вопросов, будь то изменение боя в последнюю минуту или другие ситуации».

Несколько лет назад Дана Уайт обмолвился о возможном преемнике: «Есть определённая формула нашего успеха. У меня есть один парень на примете. Есть некоторые нюансы, которые он не сможет делать, как я, но основную часть работы точно осилит. Даже если я назову имя, то должен сказать, что его никто не знает. Он работает за кулисами».

И практически никто не сомневается, что речь именно о Кэмпбелле. С момента того заявления Даны Хантер стал гораздо чаще появляться в информационном пространстве, больше участвовать в жизни промоушена и забрал на себя управление внутренними процессами. Не удивляйтесь, если через несколько лет Хантер Кэмпбелл из серого кардинала превратится в новое лицо UFC.