Волков и Рахмонов в шаге от титульников, поход Атаева за вторым поясом. Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств яркие турниры и интригующие противостояния. Так, в Лас-Вегасе состоится UFC 310, где выступят сразу двое российских бойцов – Александр Волков и Мовсар Евлоев. Также предстоящая неделя принесёт и множество боксёрских поединков, в том числе и титульных.

6 декабря. Шарабутдин Атаев – Арлен Лопес

Чемпион мира — 2023 в любителях, чемпион мира по версии IBA Шарабутдин Атаев возвращается в ринг. Российский боксёр решился на эксперименты и спустится в весе, чтобы побороться за второй пояс IBA.

Атаев – действующий чемпион в категории до 86 кг, теперь он хочет дополнить свою коллекцию титулом и в категории до 80 кг. Сделать это будет крайне сложно – в соперниках у Шарабутдина будет опытнейший кубинский боксёр-любитель Арлен Лопес.

В активе Лопеса золото Олимпийских игр Рио-де-Жанейро и Токио, а также бронза Игр в Париже. У кубинца огромнейший опыт, на стороне Атаева – молодость и сила. Покорится ли Шарабутдину новая весовая категория?

7 декабря. Мануэль Чарр – Кубрат Пулев

В Софии также пройдёт вечер профессионального бокса, где одним из самых интересных поединков будет бой двух опытнейших боксёров-тяжеловесов. Ринг разделят Мануэль Чарр и Кубрат Пулев. У обоих колоссальный опыт, Чарр боксировал с Александром Поветкиным и Виталием Кличко, Пулев – с Владимиром Кличко и Энтони Джошуа. Да, обоих уже поджимает возраст, но при этом бой тяжеловесов, особенно таких опытных – это всегда крайне интересное зрелище. Тем более что на кону будет стоять пояс WBA Gold.

7 декабря. Имам Хатаев – Юниор Менендес

В Грозном тоже состоится вечер профессионального бокса. Свой очередной поединок на профессиональном ринге проведёт бронзовый призер Олимпийских игр Имам Хатаев. Изначально соперником россиянина должен был стать соотечественник Игорь Михалкин – экс-чемпион IBO и EBU. Но Михалкин был вынужден сняться с боя, а на замену вышел не знающий поражений кубинец Юниор Менендес.

Имам Хатаев Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Бой обещает быть крайне интригующим – на двоих у боксёров 19 побед в 19 поединках и при этом 16 нокаутов. Оба умеют плотно бить, а это всегда нравится зрителям.

В ночь с 7 на 8 декабря. Александр Волков – Сириль Ган

В главном карде турнира UFC 310 состоится неофициальный претендентский бой в тяжёлом весе между россиянином Александром Волковым и экс-претендентом на титул Сирилем Ганом.

В тяжёлом весе UFC сейчас неразбериха: Джон Джонс, защитивший пояс, ещё не определился со своим будущим, временный чемпион Том Аспиналл находится в ожидании, как и, собственно, все остальные. Бой Волкова и Гана действительно претендентский: Сириль идёт вторым в рейтинге, Александр – третьим.

Волков сумел перезагрузить карьеру, выйти на серию из четырёх побед, в том числе и над Сергеем Павловичем, и сейчас российский боец находится в шаге от титульного поединка. У Гана в последних четырёх боях рекорд 2-2, при этом два поражения у него в чемпионских боях с Нганну и Джонсом. Сириль – серьёзная проверка для Волкова, бойцы уже встречались между собой, и в первом поединке победу праздновал француз. Сейчас Александр находится в отличной форме и готов взять реванш за то поражение, обозначив свои титульные претензии.

В ночь с 7 на 8 декабря. Александр Пантожа – Кай Асакура

Возглавит турнир UFC 310 титульный поединок в наилегчайшем весе между обладателем пояса Александром Пантожей и экс-чемпионом Rizin Каем Асакурой. Уникальная для UFC история — дебютант сразу же получил титульный бой. Но, похоже, это отличный шанс встряхнуть дивизион «мухачей» и добавить в него интриги.

В ночь с 7 на 8 декабря. Мовсар Евлоев – Алджамейн Стерлинг

Предварительные поединки турниров UFC не всегда пользуются популярностью, однако турнир UFC 310 будет исключением. Боссы промоушена решили «спустить» в прелимы поединок пятого и девятого номеров полулёгкого веса – Мовсара Евлоева и Алджамейна Стерлинга. Изначально бой должен был состояться в главном карде, но затем произошла замена, и непобеждённый Евлоев и бывший чемпион лиги Стерлинг оказались в предварительных поединках.

Для Мовсара предстоящий бой крайне важен: россиянином недоволен Дана Уайт, и Евлоеву важно одержать яркую победу. Ну а Стерлинг, несмотря на свою репутацию, крепкий боец с хорошей борьбой, который просто так бой не отдаст. Поэтому поединок видится крайне интригующим.

В ночь с 7 на 8 декабря. Шавкат Рахмонов — Иан Гарри

Шавкат Рахмонов должен был возглавить турнир UFC 310 и подраться за титул в полусреднем весе с Белалом Мухаммадом. Однако Мухаммад выбыл с поединка, а на замену ему согласился выйти непобеждённый Иан Гарри.

Шавкат Рахмонов Фото: Getty Images

Для Шавката это риск потерять статус главного претендента, но боец из Казахстана не боится серьёзных вызовов и готов доказать, что достоин титула.

В ночь с 7 на 8 декабря. Лиам Паро – Ричардсон Хитчинс

В Пуэрто-Рико состоится титульный поединок в первом полусреднем весе за пояс чемпиона мира по версии IBF. Непобеждённый обладатель титула Лиам Паро разделит ринг с непобеждённым же претендентом Ричардсоном Хитчинсом. Титульные бои в боксе всегда привлекают внимание, а когда друг другу противостоят два перспективных боксёра с «ноликом» в графе поражений – это добавляет поединку особую интригу.