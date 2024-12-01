Криштиану Роналду влюблён в бои. Критикует Топурию и не пропускает боксёрские турниры

Криштиану Роналду – один из самых великих футболистов в истории. Он обладает огромным количеством индивидуальных наград и командных титулов. Сейчас португалец выступает в Саудовской Аравии, где стал главной звездой. А ещё Криштиану всё сильнее влюбляется в единоборства. Он постоянно посещает все самые топовые события из мира профессионального бокса. Причём проводит их в компании выдающихся лиц из мира единоборств. Там не только промоутеры и организаторы, но и известные спортсмены – Конор Макгрегор, Энтони Джошуа. Возможно, Роналду когда-нибудь и сам выйдет в ринг?

Криштиану действительно становится завсегдатаем больших боксёрских ивентов в Саудовской Аравии. Складывается ощущение, что изначально это было пиар-ходом от Турки Аль аш-Шейха. Организаторы прекрасно понимают, насколько статусной фигурой является Роналду. И его приход на любой боксёрский турнир – лучшая реклама. Поэтому сначала футболист неизменно появлялся в компании Турки. Но со временем стало понятно, Криштиану вряд ли посещает события по приглашению. Он с большим удовольствием приходил сам, оказываясь в компании других людей.

Криштиану Роналду и Турки Аль аш-Шейх Фото: Richard Pelham/Getty Images

Отдельно стоит напомнить и о том, что у Криштиану много друзей из мира единоборств. Макгрегор, Джошуа… И чемпион PFL Фрэнсис Нганну. Роналду постоянно посещает его поединки, перед некоторыми даже находится в раздевалке бойца. А ещё спортсмены успели провести шуточный стердаун. Конечно, проводить даже шуточный спарринг парни не собираются. Но, возможно, если Криштиану когда-нибудь всё-таки решит выйти в ринг или октагон, готовить его будет именно Фрэнсис.

Роналду разбирается не только в боксе. Он активно следит за смешанными единоборствами. И перед турниром UFC 308 даже конфликтовал с Илией Топурией. Многие фанаты MMA с удовольствием наблюдали за их перепалкой. Первым высказался Криштиану, который раскритиковал испано-грузинского бойца за «болтовню»: «Мне нравится Макс, и я склоняюсь к нему. Топурия слишком много говорит. К тому же тогда, когда он победил Алекса Волкановски, тот просто не был готов, поскольку возвращался после нокаута и не успел восстановиться. Макса никогда не отправляли в нокаут. Поэтому он будет трудным соперником для Илии».

Но Топурия ответил в октагоне. Он продемонстрировал шикарное выступление и победил досрочно. А ещё до поединка успел колко ответить португальцу: «Я не ожидал, что кто-то вроде тебя не сможет отличить уверенность от высокомерия. Но, в конце концов, мы все отражаем свою собственную реальность на других. Желаю вам всего самого наилучшего в твоей карьере, и да благословит бог вашу семью».

Энтони Джошуа и Криштиану Роналду Фото: Richard Pelham/Getty Images

Может ли сам Роналду однажды выйти в клетку или ринг? Очень маловероятно. Конечно, Криштиану – невероятный атлет. Однако вряд ли он настолько близко освоит единоборства. Вторым важным вопросом является «чек». Чтобы Роналду подрался, нужны очень большие деньги. Правда, если шейхи захотят организовать это, то они вряд ли поскупятся на гонорар для Криштиану. Но нужно будет подобрать хорошую оппозицию. И такой бой может собрать огромную аудиторию.