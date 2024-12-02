UFC 310: важнейший реванш Волкова и бой Евлоева с экс-чемпионом. LIVE

В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena» пройдёт заключительный номерной турнир этого года UFC 310. Главным событием вечера станет титульный бой в наилегчайшем весе между Александром Пантожей и дебютантом промоушена Каем Асакурой.
В соглавном событии ивента сойдутся два непобеждённых полусредневеса — Шавкат Рахмонов и Иан Гарри.
Внимание российских болельщиков будет приковано к ещё двум большим боям. Александр Волков, вышедший на серию из четырёх побед, столкнётся в реванше с Сирилем Ганом, которому проиграл в 2021 году.
А Мовсар Евлоев со второй попытки встретится с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
😳 Как часто вы видите дебютантов, бьющихся за пояс UFC?
Кай Асакура не провёл ни одного боя под эгидой промоушена, но будет драться сразу за пояс с Пантожей. Случае, когда дебютант получал титульник, в истории UFC было три: Гилберт Мелендес, Джо Сото и Яна Куницкая. Но в случае с последними двумя это были короткие уведомления.
Где смотреть турнир UFC 310
Посмотреть трансляцию турнира UFC 310 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🫡 Время для реванша
В июне 2021 года бой Волков — Ган возглавил турнир UFC Fight Night. Драго не справился с непобеждённым на тот момент французом и проиграл единогласным решением судей. Теперь в их реванше должен определиться новый претендент на пояс в тяжёлом весе.
Дата и время турнира UFC 310
Турнир UFC 310 состоится в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena». Начало ивента запланировано на 02:00 мск, бои основного карда стартуют в 06:00 мск.
😕 Изначально главным событием турнира был бой Мухаммад — Рахмонов
За полтора месяца до UFC 310 стало известно, что Белал не выступит на турнире из-за инфекции в кости. Рахмонову почти устроили бой с Камару Усманом, но в итоге соперником казахстанца стал Иан Гарри.
Полный кард турнира UFC 310
Основной кард:
Александр Пантожа — Кай Асакура;
Шавкат Рахмонов — Иан Гарри;
Сириль Ган — Александр Волков;
Брайс Митчелл — Крон Грейси;
Нейт Ландвер — Ду Хо Чой.
Предварительный кард:
Энтони Смит — Доминик Рейес;
Висенте Люке — Темба Горимбо;
Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг;
Брайан Баттл — Рэнди Браун;
Крис Уайдман — Эрик Андерс;
Коди Дёрден — Джошуа Ван;
Майкл Кьеза — Макс Гриффин;
Клэй Гуида — Чейз Хупер;
Кеннеди Нзечукву — Лукаш Бржески.