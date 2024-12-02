Ган – самый талантливый тяжеловес в UFC. Но французу никогда не стать чемпионом

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе состоится номерной турнир UFC 310. В главном карде турнира пройдёт бой второго и третьего номеров рейтинга тяжёлого веса – Сириля Гана и Александра Волкова.

Неофициально этот поединок носит претендентский статус. Сейчас в дивизионе есть чемпион полноценный — Джон Джонс и чемпион временный – Том Аспиналл. В UFC стараются организовать между ними поединок, но, похоже, Джонсу это неинтересно, и он собирается оставить пояс вакантным, а сам либо уйдёт на пенсию, либо проведёт ещё один денежный бой без спортивной составляющей, как это было со Стипе Миочичем.

Получается, что Аспиналл в любом случае станет чемпионом, а статус главного претендента будет разыгран в поединке двух ближайших преследователей – Сириля Гана и Александра Волкова. Россиянин идёт на серии из четырёх побед, француз, несмотря на два поражения в титульных боях, по-прежнему занимает одну из самых высоких позиций в рейтинге и вновь претендует на пояс.

Сириль Ган – уникальный в своём роде боец. Пришёл в спорт… в 24 года, а уже через четыре года дебютировал в профессиональных ММА, в первом же поединке завоевав чемпионский титул лиги ТКО. Три победы подряд впечатлили матчмейкеров UFC, и Сириль оказался в лучшей лиге мира, что уже было большим авансом. Подкупало и то, что Ган тренировался под руководством Фернанда Лопеса – экс-тренера Фрэнсиса Нганну, который сделал из того настоящего монстра в клетке.

При этом сам Лопес неоднократно заявлял, что Ган и Нганну – совершенно разные бойцы и что Сириль – это представитель нового поколения, этакая усовершенствованная версия Фрэнсиса. Поначалу в это верилось. После трёх побед в UFC (двух – досрочных) Ган стал получать серьёзную оппозицию. Сириль досрочно победил Джуниора дос Сантоса, в довольно прагматичной манере разобрался с Жаирзиньо Розенстрайком и Александром Волковым, финишировал Деррика Льюиса.

Александр Волков — Сириль Ган Фото: Chris Unger/Getty Images

Сириль – одарённый природой боец. При росте 193 см у него внушительный размах рук (206 см), и он очень неплохо пользуется этим преимуществом – бокс у Гана на высоком уровне. При этом, несмотря на солидную физическую форму и мышцы, Сириль очень подвижен, что отличает его от многих других бойцов в тяжёлом весе. Работа на ногах у Гана на очень приличном уровне, вдобавок к этому француз имеет хороший «бензобак», что позволяет ему долгое время работать с дистанции, избегая жёстких разменов с серьёзными панчерами дивизиона.

Ган – высококлассный ударник, его работа в стойке разнообразна: в арсенале есть разнообразные серии на руках, мощные лоу-кики, Сириль часто меняет этажи атак, запутывая соперника. В совокупности со скоростью и с работой на ногах Ган выглядел действительно бойцом нового поколения – слишком быстрым, слишком разнообразным, слишком техничным.

Но все выданные французу авансы и комплименты обнулились после боя с Нганну, а поединок с Джонсом и вовсе показал, что Сирилю далеко до чемпионского пояса. В первую очередь стало ясно, что у Гана нет чемпионского характера, нет ментального стержня, без которого бои на высоком уровне не выигрываются. Сириль стал напоминать Энтони Джошуа, которого тоже боготворили до первых серьёзных проверок. И когда Эй Джей столкнулся с проблемами, он не сумел с ними справиться, провалился психологически.

Энтони Джошуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

Что-то похожее происходило и с Ганом. Француз планировал провести бой с Нганну в своей манере, и старт поединка остался за ним. Однако когда Фрэнсис неожиданно для всех включил режим борца, Сириль оказался к этому не готов. Хотя Ган при этом очень даже неплохо борется. Француз сломался психологически, так и не сумев перестроиться и предложить Нганну что-то новое.

А бой с Джонсом только подтвердил все эти выводы. Сириль на фоне крайне уверенного в себе Джона просто-напросто перегорел. Боунс «съел» соперника как ментально, так и физически – двух минут хватило Джонсу после трёхлетнего простоя, чтобы заставить Гана постучать. И ведь — ещё раз: Сириль – неплохой борец. Все проблемы у него возникают из-за неуверенности.

Джон Джонс — Сириль Ган Фото: Jeff Bottari/Getty Images

У Гана нет какой-то спортивной агрессии, нет злости, нет горящих глаз. Он будто выходит не в октагон, а на обычный рабочий день в офисе, для него это обычная рутина. Так чемпионами не становятся. Сириль, безусловно, один из самых талантливых (если не самый) бойцов в тяжёлом весе. Он техничен, быстр, умён, обладает хорошими природными данными. Но при этом слаб психологически, что перечёркивает все его преимущества.

Ган выходит на реванш фаворитом, однако при этом в лучшей форме сейчас находится именно Волков. Александр, в отличие от француза, окреп ментально, победы над топовыми соперниками придали ему уверенности в своих силах, и на второй бой с Сирилем выйдет уже совсем другой Волков.