«Будто смотрю фильм». Саудовцы в боксе — это не только большие бои, но и шикарные промо

21 декабря в Эр-Рияде пройдёт большой боксёрский вечер, главным событием которого станет бой-реванш звёздных тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика. В первом поединке, состоявшемся в мае, Цыганский король потерпел первое поражение в профессиональной карьере и теперь попытается вернуть себе статус чемпиона мира.

Несмотря на то что это и без того очень громкий поединок, ему сопутствует активная раскрутка. Месяц назад была пресс-конференция, где небольшое шоу устроил Усик, представший в образе Хитмана. Александр принёс в чемоданчике Фьюри на подпись фото из первого поединка, которое Тайсон прокомментировал в своём стиле: «Я здесь словно Шрек».

Сейчас саудовские шейхи во главе с Турки Аль аш-Шейхом и компания BigTime Creative Shop запустили ещё и гениальный проморолик к реваншу под название «Одержимость». Весь посыл трейлера в том, что после первого боя боксёры поселились друг у друга в головах. Фьюри везде мерещатся лица Усика: медсестра, психотерапевт, полицейский, девочка на улице, даже жена с лицом Александра спрашивает Тайсона, соскучился ли он.

И с другой стороны Усик, который точно в такой же ситуации. Он видит Фьюри даже в сосиске (вспоминаем, как часто Цыганский король награждает этим эпитетом Александра). И всё это происходит под почти идеально подходящий для этого хит Кайли Миноуг Can’t Get You Out of My Head.

Вообще, вся история с лицами, появляющимися везде, судя по всему вдохновлена такими клипами, как Aphex Twin — Come to Daddy (не стоит портить себе психику, если не смотрели его раньше) и Basement Jaxx — Where’s Your Head. В самом клипе последней каплей для боксёров становятся эпизоды, где Усик едва не врезается в скалу, на которой ему померещилось лицо Фьюри, а сам Тайсон дерётся со своим отцом и разбивает ему лоб — кстати, ещё одна отсылка. Помните, как Джон Фьюри подрался с членом команды Усика и потом красовался с рассечением на лбу?

Супервидео к бою Усик — Фьюри 2 Фото: Кадр из проморолика

В итоге бойцы созваниваются, чтобы избавиться от навязчивых галлюцинаций. Усик говорит: «Тайсон, нам нужно положить этому конец», а Фьюри отвечает: «Я собираюсь покончить с тобой». Боксёры оказываются в ринге, но тут ещё один твист — у рефери одна половина лица Усика, а другая — Фьюри. Заканчивается же проморолик тем, что Тайсон обнаруживает у себя на животе соперника, который произносит ещё одну легендарную фразу: «I’m feel. I’m very feel».

Супервидео к бою Усик — Фьюри 2 Фото: Кадр из проморолика

Фанаты в полном восторге от трейлера, и это неудивительно. То, как умело ребята из BigTime Creative Shop объединили комедию и сюрреализм в двухминутном ролике, заслуживает восхищения.

Некоторые примеры комментариев пользователей из социальной сети Х:

Cursley: «Это лучший официальный проморолик, который я когда-либо видел».

Kryptonyzed: «Бюджет этого, вероятно, больше, чем совокупные гонорары бойцов на турнирах UFC».

Tony: «Я будто смотрю фильм».

Trumpet: «Это лучше большей части того мусора, который Marvel выпустил в последнее время».

The Fury Lounge: «Это действительно шикарно. Не могу дождаться этого боя».

Супервидео к бою Усик — Фьюри 2 Фото: Кадр из проморолика

Надо сказать, что это далеко не первый раз, когда саудовские промоутеры удивляют трейлерами. К бою Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа ролик снимал Гай Ричи, противостояние Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола обыгрывали в теме викингов, были классные ролики к первому бою Усик — Фьюри и к поединку Джошуа с Фрэнсисом Нганну. То есть саудовцам мало устраивать большие бои, они ещё и выдают к ним шикарный контент.

И проморолики, которые выпускаются BigTime Creative Shop выгодно отличаются от того, что делают американские промоутерские компании (в том числе и UFC), которые двигаются по шаблонам и в основном полагаются просто на громкие имена бойцов, добавляя в ролик яркие хайлайты с поединков. Подход, применяемый саудовцами, позволяет привлекать не только поклонников бокса, но и нейтральных зрителей, потому что такие ролики очень цепляют и не оставляют равнодушными.

Трейлер шикарный, свою задачу он выполняет — привлекает аудиторию. Теперь дело за боксёрами. Первый бой Усика и Фьюри вышел напряжённым, эмоциональным и от того запомнился. Ждём как минимум такого же зрелища и в реванше.