Чемпион и тяжеловесы — самые богатые? Сколько зарабатывают звёзды UFC 310

В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе пройдёт заключительный номерной турнир этого года — UFC 310. В рамках ивента выступят ряд звёздный бойцов, в том числе и Александр Волков с Мовсаром Евлоевым. Кроме того, в соглавном событии вечера в октагон выйдет Шавкат Рахмонов, который вплотную приблизился к титульному бою.

Большой турнир – это ещё и возможность хорошо заработать. В частности, для чемпиона наилегчайшего веса Александра Пантожи, который возглавляет уже второй турнир в этом году. Бразилец представляет не самый популярный дивизион, бойцы которого зарабатывают не так много относительно других. До чемпионских боёв, согласно MMA Salaries, для Пантожи пиком заработка были поединки с Брэндоном Ройвалом и Алексом Пересом — $ 181 тыс. и $ 205 тыс., соответственно.

Александр Пантожи Фото: Из личного архива спортсмена

Зато после титульного поединка с Брэндоном Морено базовый гонорар Александра последовательно растёт — за мексиканца $ 200 тыс. гонорара, а с бонусами – почти полмиллиона ($ 482 тыс.). После было около $ 2 млн ($ 1,742 млн с учётом бонусов, PPV и доли от продажи билетов) за реванш с Ройвалом, который, кстати, тоже прошёл в декабре прошлого года. А со Стивом Эрцегом вышло меньше — $ 1,042 млн, но там был номерной турнир в Бразилии, который собрал гораздо меньше. Что касается его соперника Кая Асакуры, то он только дебютирует в UFC, но можно предположить, что базовый гонорар японца будет примерно раза в два меньше, чем у Пантожи (у бразильца $ 400 тыс.)

Пожалуй, две теневые звезды ивента — Сириль Ган и Шавкат Рахмонов. Казахстанец идёт на серии из шести финишей в UFC и его зрелищный стиль уже помог ему существенно увеличить свой заработок. К примеру, после боя с Джеффом Нилом Шавкат завил, что заработал чуть больше $ 200 тыс. MMA Salaries даёт похожие цифры — $ 201,5 тыс. А вот последний бой Рахмонова со Стивеном Томпсоном принёс Номаду ощутимо больше — $ 306 тыс. с учётом бонуса за победу и спонсорских начислений. Рахмонов в интервью отметил, что заработал больше, чем об этом писали.

На UFC 310 Шавкат должен был биться в главном событии за пояс чемпиона в полусреднем весе, что позволило бы ему заработать существенно больше. Белал Мухаммад снялся с турнира, но Рахмонов принял бой с Ианом Гарри и остаётся в карде турнира. Заработок явно будет не ниже базовых $ 200 тыс., что тоже вполне неплохо, а дальше Шавката ждёт титульное противостояние.

Шавкат Рахмонов Фото: Из личного архива спортсмена

Другая теневая звезда UFC 310 – Сириль Ган. В своё время француз приходил в качестве потенциального чемпиона — непобеждённый, яркий, за спиной мощнейшая поддержка всей страны. В UFC Ган быстро разогнался, за полтора года накопил пять побед и вышел на Александра Волкова. Там Сириль получил свой самый большой гонорар за карьеру в лучшем промоушене мира — $ 90 тыс. за выход и столько же – за победу. Волков, к примеру, за тот бой получил только $ 100 тыс. за выход и $ 6 тыс. – от спонсоров.

После Волкова Ган вышел на бой за временный титул с ветераном промоушена Дерриком Льюисом. По словам француза, он за этот поединок получил $ 350 тыс., но после выплаты налогов, выплат тренерскому штабу и других расходов на руках осталось порядка $ 188 тыс. В эту сумму не входят проценты от PPV. В итоге вышло прилично, но самые большие деньги Ган получил за полноценные титульники. Поединок с Нганну принёс Сирилю почти $ 1 млн, причём там были гарантированные $ 500 тыс.

А после титульного боя с Джоном Джонсом счёт Гана пополнился на $ 1,25 млн, что в шесть раз меньше, чем у его соперника. Тогда базовый гонорар француза составил $ 750 тыс., но важно помнить, что в титульных боях бойцы зарабатывают больше. Логично предположить, что такую сумму за Волкова Гану не заплатят, но ниже полумиллиона гонорар вряд ли опустится.

Что касается Волкова, то, несмотря на статус ветерана промоушена, его заработки, как правило, не доходят до миллиона за один бой. Начал Драго с $ 40 тыс. за бой, а первый серьёзный гонорар свыше базовых $ 100 тыс. Александру принёс поединок с Алистаром Оверимом. Россиянин нокаутировал Разрушителя и заработал суммарно $ 255 тыс. С того времени Волков не получал менее $ 100 тыс. за бои. За победу над Тыбурой Александр заработал $ 250 тыс., а после поражения от Тома Аспиналла российский боец обогатился примерно на $ 295 тыс., даже несмотря на поражение.

С того времени Волков не проигрывал, и это положительно сказывалось на его гонорарах. По информации Total Sport, поединок с Таем Туивасой принёс Александру чуть больше $ 1 млн ($ 400 тыс. — за выход, $ 100 тыс. — за победу, $ 500 тыс. — процент от PPV плюс бонусы от спонсоров). А последняя победа над Сергеем Павловичем позволила заработать почти полмиллиона: $ 350 тыс. — за выход, $ 100 тыс. — за победу, $ 16 тыс. — выплаты от спонсоров.

Перед боем с Туивасой Волков подписал новый контракт с промоушеном. Сам он, разумеется, не озвучивает точных цифр, но дал понять, что и за выход, и за победу зарабатывает больше $ 100 тыс., что его вполне устраивает на данном этапе карьеры. Конечно, победа над Ганом принесёт Волкову и солидный гонорар, и путёвку в титульник, где заработки будут ещё более серьёзными.

Александр Волков Фото: Из личного архива спортсмена

Ещё одна интересная пара для русскоязычных болельщиков — Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг. Непобеждённый россиянин ни разу не побеждал в UFC досрочно, и это сказывается на гонорарах не лучшим образом. За бой с Хакимом Даводу (пятый поединок Мовсара в UFC) Евлоев получил лишь $ 72 тыс, хотя уже входил в рейтинг полулёгкого веса. Согласно Sportskeeda, базовый гонорар россиянина сейчас не ниже $ 80 тыс. За последние два поединка Мовсар заработал свыше $ 100 тыс. Бой с Диего Лопесом принёс российскому бойцу $ 151 тыс., а победа над Арнольдом Алленом обогатила Евлоева на $ 166 тыс.

Пока не самые впечатляющие цифры при том, что у Мовсара 8-0. Особенно на фоне его соперника Алджамейна Стерлинга, бывшего чемпиона промоушена UFC. Алджо с 2021 года не зарабатывает ниже $ 100 тыс. Первый бой с Петром Яном принёс Стерлингу $ 230 тыс. с учётом бонуса за победу, а за реванш новоиспечённый чемпион заработал больше $ 1,142 млн (базовые $ 250 тыс., столько же за победу, $ 600 тыс. — процент от PPV). Титульники с Ти Джеем Диллашоу и Генри Сехудо помогли Алджамейну заработать $ 1,267 млн и $ 1,342 млн. Проигранный бой с Шоном О’Мэлли — $ 1,142 млн. То есть примерно за один бой Стерлинг получал больше, чем Евлоев – за всю карьеру в UFC.

После перехода в полулёгкий вес Алджамейн зарабатывает поменьше, но всё же солидно — свыше $ 500 тыс. за победу над Келвином Каттаром. Уровень, к которому Евлоев может приблизиться, если уверенно разберётся с бывшим чемпионом.

И самое главное, что и Мовсар, и Волков, и Рахмонов на UFC 310 могут не только хорошо заработать, но и подобраться к долгожданным титульникам.