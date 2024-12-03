Последнее крещендо. Шейхи уговорили Бетербиева и Бивола на быстрый реванш!

Недавний поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола получился великим во всех смыслах. Два непобеждённых полутяжеловеса из России в битве за абсолютное чемпионство в дивизионе — что может быть лучше? Вдобавок бой оказался максимально конкурентным, а судейское решение, отдавшее Бетербиеву победу решением большинства, многие до сих пор считают спорным. В общем, реванш напрашивался, но были и серьёзные вопросы — удастся ли его организовать, учитывая возраст Бетербиева и другие осложняющие факторы.

Однако для шейхов в боксе нет ничего невозможного! Знаменитый председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх объявил, что уже 22 февраля в Эр-Рияде состоится реванш Бетербиева и Бивола. Поединок россиян возглавит турнир под громким названием «Последнее крещендо», и это, мягко говоря, потрясающая новость для всех, кто любит бокс. Нет никаких сомнений, что бой Артура и Дмитрия станет одним из главных, если не самым главным событием в мире единоборств в 2025 году.

Как водится, на турнире постарались собрать максимально шикарный кард — там будет ещё шесть схваток за пояса разной степени важности. В соглавном бою подерутся крутые тяжеловесы: Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер. Также в Эр-Рияде выступит звёздный Шакур Стивенсон, соперником которого станет Флойд Шофилд. Даже открывать кард будут парни с очень крутыми именами — Джошуа Буатси подерётся с Каллумом Смитом, а потом огромный Чжан Чжилэй пройдёт испытание талантливым Агитом Кабайелом. Нет никаких сомнений, что турнир получится потрясающим.

Постер к турниру Фото: из аккаунта Турки Аль аш-Шейха

Но что по главному бою? Такая быстрая организация реванша, скорее, на руку Бетербиеву, карьера которого быстро движется к закату. Да и Бивол в любом случае должен быть рад: он получил второй шанс завоевать абсолютное чемпионство, не проводя каких-то промежуточных поединков. Артур изначально заявлял, что хочет отдохнуть как минимум полгода, но, по всей видимости, шейхи умеют уговаривать. Бивола вряд ли вообще понадобилось уговаривать: он был очень недоволен судейским решением — теперь ему подарили возможность всё исправить.

Как бы то ни было, мы с нетерпением будем ждать великого реванша. Главное, чтобы ничего не сорвалось: Артур уже получал серьёзные травмы, а в его возрасте каждое повреждение может оказаться роковым для карьеры. Будем надеяться, что парни подойдут к бою здоровыми и бодрыми. И снова войдут в историю.