Волков близок к титульнику, Евлоев с экс-чемпионом в прелимах. Где смотреть UFC 310

Дата и время турнира UFC 310 с боем Волков — Ган

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena» пройдёт заключительный номерной турнир этого года UFC 310. В рамках ивента выступят сразу два топовых российских бойца.

Александр Волков, одержавший четыре победы подряд, столкнётся в реванше с французом Сирилем Ганом, которому проиграл в 2021 году. Победитель этого боя, вероятнее всего, станет новым претендентом на пояс в тяжёлом весе.

Непобеждённый Мовсар Евлоев, в свою очередь, встретится с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом. Этот поединок изначально должен был стать частью UFC 307 в октябре, однако был перенесён из-за травмы американца.

Главным же событием вечера станет титульный бой в наилегчайшем весе между Александром Пантожей, который будет в третий раз защищать пояс, и дебютантом промоушена Каем Асакурой.

А в соглавном событии ивента сойдутся два непобеждённых полусредневеса — Шавкат Рахмонов и Иан Гарри.

Начало боёв предварительного карда запланировано на 2:00 мск, основной кард стартует в 6:00.

Прямая трансляция турнира UFC 310 с боем Евлоев — Стерлинг

Посмотреть трансляцию турнира UFC 310 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях ивента.

Полный кард турнира UFC 310

Основной кард

Александр Пантожа — Кай Асакура;

Шавкат Рахмонов — Иан Гарри;

Сириль Ган — Александр Волков;

Брайс Митчелл — Крон Грейси;

Нэйт Ландвер — Ту Хо Чхве.

Предварительный кард

Энтони Смит — Доминик Рейес;

Висенте Луке — Темба Горимбо;

Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг;

Брайан Баттл — Рэнди Браун;

Крис Уайдман — Эрик Андерс;

Коди Дёрден — Джошуа Ван;

Майкл Кьеза — Макс Гриффин;

Клэй Гуида — Чейз Хупер;

Кеннеди Нзечукву — Лукаш Бржески.

Материалы о турнире UFC 310

Прогноз на бой Сириль Ган — Александр Волков

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл высоко оценивает навыки обоих бойцов и считает, что шансы на победу примерно равны: «Это хороший бой. Эти двое уже дрались раньше, и люди, кажется, забывают о первом поединке, поскольку он был не очень интересным. Ничего существенного не произошло, и Сириль просто одержал победу. Я бы сказал, что шансы 50 на 50. Хотя не знаю. Волков в последнее время был в хорошей форме, а Сириль Ган не дрался 18 месяцев, так что трудно сказать, в каком он состоянии. Однако Ган тоже отличный боец. Я не могу решить. Думаю, шансы на победу в этом бою одинаковы».

Ветеран ММА и экс-боец UFC Алексей Олейник верит, что реванш останется за Волковым.

«Думаю, сейчас Саше по силам взять реванш. Сириль – молодой и разносторонний боец. Но у Александра больше опыта. В их первом бою Ган выиграл благодаря своей разнообразности и заряженности. Сейчас Саша подрос. Он провёл сильные бои с хорошими геймпланами. Он в прекрасном психологическом состоянии. Будем болеть за Сашу!» – приводит слова Олейника Fight.ru.

«С Волковым никаких сюрпризов для меня нет. Я тренируюсь с парнями, которые намного выше меня. Покажу Александру свои движения и технику. Он с этим не справится. Надеюсь, мы устроим зрелищный бой», — заявил сам Сириль Ган.