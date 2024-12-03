Саудовцы не соврали. Под реванш Бивола и Бетербиева собрали лучший кард в истории

В ночь на 3 декабря председатель главного Управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх вбросил медиабомбу, опубликовав кард турнира на 22 февраля, о котором было очень много разговоров. Например, сам Турки и промоутер Эдди Хирн заявляли, что это будет лучший кард в истории.

Слухи отправляли в главное событие ивента то Энтони Джошуа с Даниэлем Дюбуа, то Артура Бетербиева с Дмитрием Биволом. Турки призвал не спешить: «Подождите и увидите, не верьте ничему, пока я не объявлю это сам. Надеюсь быть готовым сделать это через два дня. Также надеюсь, что болельщикам мой анонс понравится. Это станет большим сюрпризом. Каждый бой этого шоу может стать главным событием… поклонники бокса в моём сердце».

Турки Аль аш-Шейх Фото: Francois Nel/Getty Images

И в итоге чиновник не соврал. Кард действительно выдающийся и вполне должен претендовать на лучший в истории. Как правило, на турнирах бывает две-три, максимум четыре-пять больших звёзд, а остальную часть забивают битвами восходящих звёзд с джорнименами. Тут совершенно другая история.

Главный бой вечера — реванш Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. После октябрьской встречи бойцов о необходимости второго поединка не говорил только ленивый. Близкий поединок, после которого мнения в боксёрском мире сильно разделились. Бетербиев изначально не горел желанием снова драться с Биволом, но дал понять, что всё в руках организаторов. В итоге всё удачно сошлось, и мы получим реванш. Для болельщиков это прекрасный расклад.

Но самое прекрасное то, что практически каждый поединок карда действительно способен возглавлять большие турниры самостоятельно. В соглавном событии вечера чемпион мира в супертяжах по версии IBF Даниэль Дюбуа встретится с Джозефом Паркером. Дюбуа в последнем бою просто стёр в порошок звёздного Энтони Джошуа и существенно повысил свои котировки. Теперь его стали упоминать в качестве возможного соперника для Александра Усика и Тайсона Фьюри — это успех.

Теперь нужно подтвердить свои амбиции против очень крепкого парня. Джозеф Паркер год назад убрал с пути Деонтея Уайлдера, заставив Бронзового бомбардировщика выглядеть максимально беспомощно. После этого Паркер справился с китайцем Чжан Чжилэем, завоевал временный пояс WBО и теперь получает возможность стать двукратным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

Следующий бой — Шакур Стивенсон против Флойда Шофилда. Шакур уже должен был драться в андеркарде у Бивола и Бетербиева в октябре, но тогда получил травму. Сейчас из-за повреждения выбыл Уильям Сепеда, который изначально должен был биться со Стивенсоном. На замену выходит Флойд Шофилд, который призывал Шакура перестать биться с таксистами. Стивенсон ставит на кон пояс WBC в лёгком весе.

Четвёртый полноценный титульник карда — противостояние чемпиона WBC в среднем весе Карлоса Адамеса с Хамзой Ширазом. Шираз — первый претендент в рейтинге WBC, непобеждённый молодой проспект и один из любимцев Турки Аль аш-Шейха. Изначально Шираз должен был встретиться с Жанибеком Алимханулы, но в итоге его команда переключилась на менее раскрученного Адамеса. Было очевидно, что Хамза уже дорос до титульника, так что 22 февраля можем увидеть восход новой звезды среднего веса. Причём Шираза ещё и постараются как можно быстрее довести до остальных поясов.

Хамза Шираз Фото: Richard Pelham/Getty Images

В английском языке словом «banger» нередко описывают потенциально огненный бой двух опаснейших соперников. Вот поединок Верджила Ортиса и Исраила Мадримова за временный пояс WBC в первом среднем весе на бумаге и есть banger. Ортис с рекордом 22-0 только один раз не смог финишировать соперника, а Мадримов летом едва не сотворил главный апсет последних лет, но в итоге очень близко уступил Теренсу Кроуфорду. Смущает лишь то, что у Мадримова 21 декабря и так запланирован бой с Сергеем Богачуком, и неизвестно, сможет ли Исраил выйти из этой рубки без травм и выступить спустя два месяца снова. Если поединок не сорвётся, то украсит кард.

За временный пояс WBO в полутяжёлом весе 22 февраля сразятся непобеждённый Джошуа Буатси и экс-соперник Артура Бетербиева Каллум Смит. Буатси — талантливый и мастеровитый топ, которого называют угрозой для дивизиона. В частности для Бетербиева и Бивола. Бой со Смитом станет для Джошуа возможностью подтвердить титульные амбиции и в очередной раз о себе заявить. В случае победы Каллума, который совсем недавно закрыл поражение от Бетербиева, он сможет вновь выбиться в претенденты на пояс.

Джошуа Буатси Фото: Richard Pelham/Getty Images

И ещё одна пара тяжеловесов, которая увидит турнир. Чжан Чжилэй и Агит Кабайел оспорят временный пояс WBC. Чжилэю уже за 40, но он переживает вторую молодость и с недавних пор входит в число топов тяжёлого веса. В последнем поединке Чжан нокаутировал Уайлдера и, по сути, отправил Деонтея на пенсию. Теперь будет возможность протестировать силу нового поколения — Агит Кабайел быстро прогрессирует, убрал с пути восходящих топов Фрэнка Санчеса и Арсланбека Махмудова. Как правило, немец здорово работает по корпусу соперников, а потом их добивает. А Чжилэй просто стремится донести тяжёлый панч до головы оппонента, поэтому ждём финиша.

Кард саудовцы собрали прекрасный, множество топовых бойцов, чемпионов, все бои очень интересные и интригующие. И уже через 2,5 месяца мы всем этим насладимся.