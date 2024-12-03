Непобедимый и неинтересный. Евлоев словно выступает в любительском спорте

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе состоится масштабный турнир UFC 310. Интересные поединки будут и в предварительном карде вечера: так, в прелимах состоится бой между пятым и девятым номерами полулёгкого веса Мовсаром Евлоевым и Алджамейном Стерлингом.

Поединок Евлоева и Стерлинга должен был быть в главном карде турнира, и он изначально там и находился. Однако затем матчмейкеры и боссы UFC отправили Мовсара и Алджамейна в прелимы. Конечно, в этом есть «заслуга» и самих бойцов, в первую очередь Мовсара Евлоева. Россиянин своим последним поединком против Арнольда Аллена вызвал негативные эмоции у президента UFC Даны Уайта.

«Этот бой испортил настроение всей арене. Евлоеву стоит принять это к сведению. Самый скучный поединок, который люди когда-либо видели», – заявил Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 297.

Арнольд Аллен и Мовсар Евлоев Фото: Cooper Neill/Getty Images

Это уже далеко не первый выпад в сторону Мовсара. До этого стиль россиянина раскритиковал действующий чемпион промоушена в полулёгком весе Илия Топурия.

«Я бы хотел сразиться с Мовсаром. Но на счету этого парня восемь поединков в UFC, и все восемь побед одержаны в результате судейских решений. Четыре из них были раздельными решениями. 0 побед в результате удушающего приёма, нокаутов. Вы серьёзно? Он должен финишировать хоть кого-нибудь. Может быть, UFC стоит найти ему оппонента из его города. Пусть со своим отцом побьётся и финиширует его. Ему нужно хоть кого-нибудь финишировать. Да, его рекорд выглядит красиво, он непобеждённый, но послушайте, он никого не финишировал», — сказал Топурия на пресс-конференции.

Илия, конечно, в своём стиле немного приукрасил, раздельное решение в боях Мовсара было только единожды, но в целом посыл испанца с грузинскими корнями ясен.

Евлоев идёт в ММА с идеальным рекордом 18-0 (8-0 в UFC) и, кажется, стал заложником этого самого «нолика». На старте карьеры в смешанных единоборствах Мовсар, напротив, практически не доводил дело до судейских решений. Алексея Невзорова, например, он финишировал хай-киком, Рафаэля Диаса тоже брутально вырубил. Но, конечно, большинство побед Евлоев добывал в партере – удушением сзади.

Однако всё изменилось с тех пор, как россиянин оказался в UFC. Понятно, что вырос уровень оппозиции, хотя и в М-1, например, у Евлоева были крепкие соперники. Понятно, что возрос уровень ответственности – всё-таки лучшая лига мира.

Всё это заставило Мовсара действовать аккуратнее. Евлоев не скучный боец, а, скорее, осторожный. Он может и в стойке порубиться, но если у соперника пробелы в борьбе, то зачем рисковать своим «0» в графе поражений, идти в размены и устраивать яркий бой, который ждут зрители? Можно ведь совершить тейкдаун и «убить» время контролем в партере – такая логика прослеживается в боях россиянина.

Евлоев стал вести себя как спортсмен-любитель в условном самбо или любительском боксе. Задача – забирать эпизоды и доводить дело до победы без риска. Плохо ли это? В обычном спорте – нет, а вот в профессиональных ММА действуют совсем другие негласные правила. UFC – это ещё и про шоу и про бизнес, продавать бои залёживанием соперника в партере нереально. Именно поэтому в адрес Мовсара прилетает столько критики — он стал слишком прагматичным бойцом.

10 отменённых боёв и ни одного финиша в активе Евлоева с одной стороны, и рекорд 8-0 – с другой. Вот и получается, что Мовсар – непобеждённый, но неинтересный. Тот же Диего Лопес, которого Евлоев побеждал, выдал серию из пяти побед, выскакивая в том числе и на коротком уведомлении, Мовсар же выступил один раз – вот и ещё одна причина, почему россиянина критикуют и почему Лопес уже обогнал его в рейтинге.

Алджамейн Стерлинг Фото: Josh Hedges/Getty Images

Мовсару нужная яркая победа, желательно досрочная, но соперник у россиянина максимально для этого неподходящий. Стерлинг тоже славится, мягко говоря, не самым ярким стилем – в последнем поединке Алджо просто «заодеялил» Келвина Каттара и был освистан публикой. Поэтому представить, что в этом поединке будут лететь искры, крайне сложно. Однако Евлоеву просто необходимо проявить себя, ещё одно блёклое выступление вполне может поставить крест на его карьере в UFC – непобеждённый, неинтересный, уволенный.