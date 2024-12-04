Фьюри снова будет огромным. Поможет ли это в реванше с Усиком?

21 декабря в Эр-Рияде пройдёт большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Первый поединок прошёл относительно недавно — всего семь месяцев назад, и теперь боксёры вновь сойдутся на ринге.

В мае Усик победил раздельным решением судей, хотя в самом бою были серьёзные качели: Фьюри сначала заметно уступал, затем нащупал дистанцию и стал перестреливать Александра, причём эпизодами очень внушительно, а в итоге отдал поединок, упав попутно в нокдаун. На финальный отрезок Тайсону не хватило ни сил, ни мощи. Фьюри просел физически и получил первое поражение в профессиональной карьере.

К реваншу Тайсон, судя по всему, решил внести изменения и взялся за дело серьёзно. По информации инсайдера Гарета Дэвиса Фьюри решил существенно набрать массы перед реваншем: «Не нужно смотреть на то, что было девять лет назад. Он побил Владимира Кличко, но тогда ему было 27 лет (Фьюри весил 112 кг). Тогда он был лёгок на ногах, сбивал соперников с толку своими «телескопическими» руками, своими движениями, сковывал их. Эта версия окончательно ушла после трилогии с Деонтеем Уайлдером. Во втором и в третьем боях он стал тем самым панчером-здоровяком. Мне сообщили из его лагеря, что именно таким они и планируют выпустить его на реванш — с весом около 124 кг».

Тайсон Фьюри Фото: Getty Images

Итак, что это может означать? У Фьюри давно сложилась репутация боксёра, который, несмотря на габариты, довольно шустро двигается на ногах, но при этом может и воспользоваться преимуществом в размерах, чтобы поклинчевать, повязать соперника. На первый бой с Усиком Фьюри вышел с весом 118,8 кг, это на 7 с лишним кг больше, чем было, например, в поединке с Фрэнсисом Нганну. То есть Тайсон сделал ставку на то, чтобы перестрелять Александра в его же игре.

Очевидно, что этого сделать не получилось. Возможно, Тайсон переоценил свои способности и решил сменить тактику. Как ему поможет прибавка в весе? Как минимум Фьюри будет тяжелее бить (Усик заявлял, что не чувствовал ударов Тайсона) и сможет более эффективно вязать соперника. То есть можно предположить, что мы увидим в реванше больше «грязного» бокса и больше клинчей — то, в чём Фьюри действительно хорош. Он может делать бои незрелищными, но побеждать в них.

Такой опыт у Фьюри есть. Например, после первого боя с Уайлдером (Тайсон весил 116,3 кг) Цыганский король сделал ставку на немного иной бокс и вышел с весом 123,8 кг, а на третий бой набрал ещё немного — до 125,6 кг. Это сработало, но Фьюри не стал пользоваться этим на постоянной основе. К примеру, с Отто Валлином британец весил 115,4 кг, с Томом Шварцем — 119,3 кг. Там класса Фьюри хватило, чтобы спокойно перебить оппонентов.

В теории тот факт, что Фьюри будет значительно тяжелее, поможет британцу. Усик после перехода в супертяжёлый вес ещё ни разу не сталкивался с кем-то, кто весил бы больше 120 кг. Не считая боя с Фьюри, Александр провёл в супертяжах пять поединков, и оппоненты показывали следующие цифры на весах: Чаз Уизерспун — 109,8 кг, Дерек Чисора — 115,9 кг, Энтони Джошуа — 108,8 кг и 110,9 кг, Дюбуа — 105,8 кг.

Александр Усик Фото: Getty Images

Тяжеленный, очень габаритный и вязкий Фьюри способен стать самой большой проблемой для украинца. Ход от Цыганского короля логичный, на бумаге вполне выигрышный, и Усику придётся серьёзно потрудиться, чтобы навязать в реванше свою игру. Ответить тем же Александр не может — есть риск потерять своё главное преимущество в виде скорости. Придётся подстраиваться и искать ответы прямо в ринге. Получится ли?