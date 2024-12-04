Волков перебил множество звёзд UFC. Драго всегда побеждает красиво

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе состоится масштабный турнир UFC 310. В главном карде турнира важный бой проведёт Александр Волков – ему предстоит реванш против Сириля Гана.
Волков – один из самых опытных российских тяжеловесов, за его плечами почти 50 боёв, и при этом Александр набрал фантастическую форму в последних поединках. На счету Драго множество ярких побед, лучшую из них мы предлагаем выбрать вам.
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Бой против Алистара Оверима
В феврале 2021 года Волков вышел на бой против легендарного Алистара Оверима. К поединку, несмотря на все регалии нидерландца, фаворитом подходил более молодой и габаритный Волков, и свой статус Александр оправдал. Драго избивал Оверима в стойке, особенно успешно заходил силовой джеб, с которым Алистар никак не мог справиться. Ко второму раунду Оверим напропускал очень много и откровенно стал избегать разменов с российским бойцом. Но Волков настиг его и выбросил очередную точную двойку, после которой Алистар сложился. Александр записал на свой счёт ещё одну яркую победу, а Оверим через несколько дней был уволен из UFC.
Бой против Сергея Павловича
В июне 2024 года состоялся шумный поединок между бывшими приятелями — Волковым и Павловичем. Не будем углубляться в скандальные разборки между бойцами, ведь сам поединок Волков провёл на очень высоком уровне. Команда Александра грамотно разобрала соперника, лишив его главных преимуществ. Волков на протяжении трёх раундов работал с дистанции, не давая Павловичу подобраться вплотную. Александр продемонстрировал не только отличный тайминг и работу на ногах, но и отменную технику. К концу поединка лицо Сергея было в сечках и гематомах – Волков уверенно разобрался с соотечественником и всерьёз заявил о своих титульных намерениях.
Бой против Жаирзиньо Розенстрайка
В июне 2022 года Волков начал победную серию, которая длится до сих пор. Первым в списке побеждённых оказался суринамский нокаутёр Жаирзиньо Розенстрайк. Александр, несмотря на природные данные соперника и его мощь в руках, стал работать в стойке, за счёт габаритов перебивал Розенстрайка с дистанции, а в середине первого раунда оформил яркий финиш. Волков мощно попал одиночным правым прямым, Жаирзиньо «поплыл», после чего россиянин принялся уничтожать соперника. Ещё несколько жёстких попаданий Волкова на руках – и у Розенстрайка вылетела капа, а сам Жаирзиньо стал сползать вниз по сетке и перекрываться. Рефери моментально отреагировал на глухую защиту Розенстрайка и остановил поединок.
Бой против Фабрисиу Вердума
Бывший чемпион UFC Фабрисиу Вердум стал первой серьёзной проверкой для Волкова в UFC. Конечно, бразилец славился своим джиу-джитсу, от которого пострадал даже Фёдор Емельяненко, поэтому Вердум старался затащить Александра в борьбу. В первых двух раундах это получалось, но затем Волков стал справляться с тейкдаунами, а в стойке Фабрисиу ничего не мог противопоставить россиянину. Александр перебивал соперника, закрыл Вердуму правый глаз, а в четвёртом отрезке оформил брутальный финиш. После очередной пропущенной серии боковых и апперкотов Фабрисиу оказался на полу, но попытался занять оборонительную позицию в партере. Не получилось: Волков тут же нанёс один мощный добивающий удар, после которого Вердум «отключился».
Бой против Уолта Харриса
В поединке против Харриса Волков закрывал поражение от Кёртиса Блэйдса: Александру не удалось справиться с борьбой американца, и он был вынужден начинать путь на вершину заново. Уолт был специалистом по бойцам из СНГ, до боя с Александром Харрис победил Андрея Орловского, Алексея Олейника и Сергея Спивака. Повторить успех в бою с Волковым Уолту не удалось, во втором раунде Александр поймал американца мощным и точным фронт-киком, заставив того согнуться от боли. Несколько добивающих ударов от Драго – и рефери остановил избиение Харриса, который ещё долго не мог подняться.
Бой против Стефана Стрюве
На старте карьеры в UFC габаритный Волков встретился с не менее габаритным Стефаном Стрюве. Впервые Александр, чей рост 201 см, уступал кому-либо в этом компоненте – рост Стрюве составляет 213 см. Волков мог проиграть: в первом раунде Стефан жёстко атаковал россиянина и сумел нанесли серьёзную сечку на щеке. Однако Александр вытерпел, а в дальнейшем стал разбирать уставшего оппонента. В третьем раунде силы окончательно покинули нидерландца, Волков зажал оппонента у сетки, и после мощной серии от Драго Стефан буквально скатился вниз по сетке. Добивание от Волкова – и остановка.
Бой против Майти Мо
В апреле 2014 года Волков выступил в полуфинале Гран-при Bellator, в соперниках у него был мощный самоанский кикбоксёр Майти Мо. Поединок каратиста и кикбоксёра естественно проходил в стойке и закончился довольно быстро. Волков постепенно пристрелялся и на исходе третьей минуты первого раунда выбросил хай-кик, которым сложил Мо пополам – в лучших традициях Мирко КроКопа.
Бой против Александра Романова
В марте 2023 года Волков разделил ринг с Александром Романовым. Романов сразу понял, что перебить Волкова в стойке у него не получится, поэтому попытался пройти в ноги. Но Волков грамотно встретил соперника и забрал спину в партере. Романову долгое время удавалось блокировать руки Александра, однако во время одной из попыток подняться на ноги Волков мощно пробил снизу под рукой Романова – так Дэн Хендерсон «выключил» Фёдора Емельяненко. Романов рухнул на пол, а Волков принялся добивать, после чего рефери остановил поединок.
Бой против Аттилы Вега
В 2016 году в бою за титул чемпиона M-1 сошлись два победителя Гран-при Bellator – Александр Волков и Аттила Вег. Этот бой открыл россиянину дорогу в UFC, именно после победы над Вегом Александр перебрался в лучшую лигу мира. И нужно отметить, что победа действительно была впечатляющей. Волков несколько раз неплохо попал на руках и заставил Вега отойти в угол ринга. Там Александр настиг своего соперника и принялся работать мощными хуками. Аттила решил принять размен, но прогадал: после нескольких пропущенных боковых Вег рухнул на пол, а Волков тут же стал добивать, хотя Аттила уже ушёл в глухую защиту и никак не реагировал. Брутальная победа Волкова подарила ему билет в лигу Даны Уайта.