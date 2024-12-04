Волков перебил множество звёзд UFC. Драго всегда побеждает красиво

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе состоится масштабный турнир UFC 310. В главном карде турнира важный бой проведёт Александр Волков – ему предстоит реванш против Сириля Гана.

Волков – один из самых опытных российских тяжеловесов, за его плечами почти 50 боёв, и при этом Александр набрал фантастическую форму в последних поединках. На счету Драго множество ярких побед, лучшую из них мы предлагаем выбрать вам.

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