Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Александр Волков – Сириль Ган, Александр Волков лучшие бои, лучшие победы Александра Волкова, UFC 310, Волков против Гана

Волков перебил множество звёзд UFC. Драго всегда побеждает красиво
Игорь Некрасов
Рейтинг лучших боёв Александра Волкова
Аудио-версия:
Комментарии
Выбираем лучший бой в карьере Александра.

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе состоится масштабный турнир UFC 310. В главном карде турнира важный бой проведёт Александр Волков – ему предстоит реванш против Сириля Гана.

Волков – один из самых опытных российских тяжеловесов, за его плечами почти 50 боёв, и при этом Александр набрал фантастическую форму в последних поединках. На счету Драго множество ярких побед, лучшую из них мы предлагаем выбрать вам.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучшие бои Александра Волкова
Фото: Chris Unger/Getty Images
1 место

Бой против Алистара Оверима

В феврале 2021 года Волков вышел на бой против легендарного Алистара Оверима. К поединку, несмотря на все регалии нидерландца, фаворитом подходил более молодой и габаритный Волков, и свой статус Александр оправдал. Драго избивал Оверима в стойке, особенно успешно заходил силовой джеб, с которым Алистар никак не мог справиться. Ко второму раунду Оверим напропускал очень много и откровенно стал избегать разменов с российским бойцом. Но Волков настиг его и выбросил очередную точную двойку, после которой Алистар сложился. Александр записал на свой счёт ещё одну яркую победу, а Оверим через несколько дней был уволен из UFC.

Фото: Chris Unger/Getty Images
2 место

Бой против Сергея Павловича

В июне 2024 года состоялся шумный поединок между бывшими приятелями — Волковым и Павловичем. Не будем углубляться в скандальные разборки между бойцами, ведь сам поединок Волков провёл на очень высоком уровне. Команда Александра грамотно разобрала соперника, лишив его главных преимуществ. Волков на протяжении трёх раундов работал с дистанции, не давая Павловичу подобраться вплотную. Александр продемонстрировал не только отличный тайминг и работу на ногах, но и отменную технику. К концу поединка лицо Сергея было в сечках и гематомах – Волков уверенно разобрался с соотечественником и всерьёз заявил о своих титульных намерениях.

Фото: Chris Unger/Getty Images
3 место

Бой против Жаирзиньо Розенстрайка

В июне 2022 года Волков начал победную серию, которая длится до сих пор. Первым в списке побеждённых оказался суринамский нокаутёр Жаирзиньо Розенстрайк. Александр, несмотря на природные данные соперника и его мощь в руках, стал работать в стойке, за счёт габаритов перебивал Розенстрайка с дистанции, а в середине первого раунда оформил яркий финиш. Волков мощно попал одиночным правым прямым, Жаирзиньо «поплыл», после чего россиянин принялся уничтожать соперника. Ещё несколько жёстких попаданий Волкова на руках – и у Розенстрайка вылетела капа, а сам Жаирзиньо стал сползать вниз по сетке и перекрываться. Рефери моментально отреагировал на глухую защиту Розенстрайка и остановил поединок.

Фото: Brandon Magnus/Getty Images
4 место

Бой против Фабрисиу Вердума

Бывший чемпион UFC Фабрисиу Вердум стал первой серьёзной проверкой для Волкова в UFC. Конечно, бразилец славился своим джиу-джитсу, от которого пострадал даже Фёдор Емельяненко, поэтому Вердум старался затащить Александра в борьбу. В первых двух раундах это получалось, но затем Волков стал справляться с тейкдаунами, а в стойке Фабрисиу ничего не мог противопоставить россиянину. Александр перебивал соперника, закрыл Вердуму правый глаз, а в четвёртом отрезке оформил брутальный финиш. После очередной пропущенной серии боковых и апперкотов Фабрисиу оказался на полу, но попытался занять оборонительную позицию в партере. Не получилось: Волков тут же нанёс один мощный добивающий удар, после которого Вердум «отключился».

Фото: Josh Hedges/Getty Images
5 место

Бой против Уолта Харриса

В поединке против Харриса Волков закрывал поражение от Кёртиса Блэйдса: Александру не удалось справиться с борьбой американца, и он был вынужден начинать путь на вершину заново. Уолт был специалистом по бойцам из СНГ, до боя с Александром Харрис победил Андрея Орловского, Алексея Олейника и Сергея Спивака. Повторить успех в бою с Волковым Уолту не удалось, во втором раунде Александр поймал американца мощным и точным фронт-киком, заставив того согнуться от боли. Несколько добивающих ударов от Драго – и рефери остановил избиение Харриса, который ещё долго не мог подняться.

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
6 место

Бой против Стефана Стрюве

На старте карьеры в UFC габаритный Волков встретился с не менее габаритным Стефаном Стрюве. Впервые Александр, чей рост 201 см, уступал кому-либо в этом компоненте – рост Стрюве составляет 213 см. Волков мог проиграть: в первом раунде Стефан жёстко атаковал россиянина и сумел нанесли серьёзную сечку на щеке. Однако Александр вытерпел, а в дальнейшем стал разбирать уставшего оппонента. В третьем раунде силы окончательно покинули нидерландца, Волков зажал оппонента у сетки, и после мощной серии от Драго Стефан буквально скатился вниз по сетке. Добивание от Волкова – и остановка.

Фото: Josh Hedges/Getty Images
7 место

Бой против Майти Мо

В апреле 2014 года Волков выступил в полуфинале Гран-при Bellator, в соперниках у него был мощный самоанский кикбоксёр Майти Мо. Поединок каратиста и кикбоксёра естественно проходил в стойке и закончился довольно быстро. Волков постепенно пристрелялся и на исходе третьей минуты первого раунда выбросил хай-кик, которым сложил Мо пополам – в лучших традициях Мирко КроКопа.

Фото: Chris Unger/Getty Images
8 место

Бой против Александра Романова

В марте 2023 года Волков разделил ринг с Александром Романовым. Романов сразу понял, что перебить Волкова в стойке у него не получится, поэтому попытался пройти в ноги. Но Волков грамотно встретил соперника и забрал спину в партере. Романову долгое время удавалось блокировать руки Александра, однако во время одной из попыток подняться на ноги Волков мощно пробил снизу под рукой Романова – так Дэн Хендерсон «выключил» Фёдора Емельяненко. Романов рухнул на пол, а Волков принялся добивать, после чего рефери остановил поединок.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
9 место

Бой против Аттилы Вега

В 2016 году в бою за титул чемпиона M-1 сошлись два победителя Гран-при Bellator – Александр Волков и Аттила Вег. Этот бой открыл россиянину дорогу в UFC, именно после победы над Вегом Александр перебрался в лучшую лигу мира. И нужно отметить, что победа действительно была впечатляющей. Волков несколько раз неплохо попал на руках и заставил Вега отойти в угол ринга. Там Александр настиг своего соперника и принялся работать мощными хуками. Аттила решил принять размен, но прогадал: после нескольких пропущенных боковых Вег рухнул на пол, а Волков тут же стал добивать, хотя Аттила уже ушёл в глухую защиту и никак не реагировал. Брутальная победа Волкова подарила ему билет в лигу Даны Уайта.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android