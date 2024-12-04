Чеченский боец-модель дебютирует в UFC! Дулатов уже восхитил Дану Уайта

В ночь с 8 на 9 октября в UFC был подписан очень яркий уроженец России. Ислам Дулатов, выступающий под флагом Германии, финишировал своего соперника Ванилто Антунеса в первом раунде. Конечно, в такой ситуации организация была просто обязана подписать бойца. Кроме того, Дулатов имеет за спиной интереснейший бэкграунд. Ислам был топ-моделью, что заставило его на время отказаться от спорта. А затем уроженец России вернулся в единоборства и начал уничтожать одного соперника за другим. Теперь Дулатов идёт на серии из 11 побед. И в 2025 году Ислам наконец-то дебютирует в лучшей лиге на планете.

26-летний чеченский боец, который выступает в полусредней весовой категории, впервые выйдет в октагон UFC 23 февраля 2025 года. Стоит отметить, что пока уроженца России не бросают под сильных оппонентов. Но первый же соперник станет серьёзным испытанием на прочность. Адам Фьюджитт – опытный американский боец. В 35 лет он имеет профессиональный рекорд в восемь побед при всего лишь трёх поражениях. Примечательно, что только дважды за 11 поединков Адама дело доходило до судейского решения. Видимо, промоутеры решили, что два лютых нокаутёра готовы закатить красивую рубку.

Ислам Дулатов Фото: Chris Unger/Getty Images

Стоит отметить универсальность Ислама. Дулатов шикарно работает и в стойке, и в партере. Поэтому восемь его побед были добыты нокаутами, ещё пять – самбишенами. Поединки уроженца России никогда (!) не добирались до решения рефери. На это сильно влияет стиль Ислама. Дулатов с первых же мгновений бесстрашно бросается в рубку, стараясь финишировать соперника. И в Brave CF это раз за разом приносило результат. 10 раз Ислам заканчивал всё уже в первом раунде. Причём на некоторые победы не потребовалось даже минуты. Слишком уж хорош был Дулатов.

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Дулатов стремительно покоряет американскую аудиторию. Он имеет интереснейшую историю, которая привлекает к себе внимание. Ислам великолепно проявляет себя в октагоне. А главное — опыт в модельном бизнесе может помочь уроженцу России стать королём эпатажа и трэш-тока. Например, Дану Уайта Дулатов своим умением рубиться в клетке уже покорил: «Этот парень — дикарь. У него 12 боёв и 10 побед в первом раунде. Будет интересно посмотреть, когда он попадёт в «глубокие воды», но я скажу вам, что с этим бойцом будет весело с самого начала».

Ислам Дулатов Фото: Chris Unger/Getty Images

Теперь всё в руках Дулатова. Ему вполне по силам стать суперзвездой организации. У Ислама есть всё: яркий стиль, эпатажность, умение подать себя за пределами клетки. Конечно, пока боец ведёт себя довольно скромно, но лишь потому, что он ещё не успел дебютировать в лучшей лиге мира. В UFC очень сильно рассчитывают на Дулатова. Осталось это доверие оправдать.