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Карьера Александра Емельяненко, следующий бой, последний поединок, результат, возможные соперники, с кем будет драться, дата

Емельяненко возвращается. Александр не дрался полтора года и полностью поменялся
Сергей Сорокин
Александр Емельяненко возвращается
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Феникс попытается вновь разжечь потухшую карьеру.

Фамилия Емельяненко – знаковая для российских единоборств. Поэтому любые упоминания моментально приковывают к себе запредельное внимание. Фанаты с большим нетерпением ждали возвращения Александра. Феникс решил перезагрузить не только карьеру, но и жизнь. А весь 2024 год предпринимал попытки вернуться в спорт. Правда, постоянно что-то срывалось, шло не по плану. Но, видимо, откладывать возвращение Емельяненко больше не собирается. Александр получил поединок, который уже анонсирован официально.

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Сначала Феникс намекнул на скорое возвращение в социальных сетях. Емельяненко записал видео, на котором подписывает бумаги. Александр принял предложение от новой лиги, о чём и рассказал фанатам: «Ну вот, люди добрые, подписываю контракт с организацией. Вот здесь тщательно, как у школьника, моя рука лежит и что-то скрывает. Догадайтесь что».

А затем было официально анонсировано, что Феникс вернётся в клетку именно в 2024 году. Емельяненко проведёт бой в лиге National Fighting League (NFL) 21 декабря в Ингушетии. Об этом сообщили в организации: «Президент лиги Гилани Калиматов и Александр Емельяненко подписали контракт. Бой состоится на турнире в Ингушетии 21 декабря. Имя соперника Емельяненко будет объявлено позднее».

Александр Емельяненко

Александр Емельяненко

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возвращение Александра действительно получается долгожданным. В последний раз он выходил в клетку аж в мае (!) прошлого года. Полтора года простоя – солидный срок. Тогда Емельяненко выступил в рамках очередного турнира серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». А соперником стал блогер Евгений Ершов. Бой запомнился тем, что рефери по неведомой причине не зафиксировал поражение Феникса нокаутом в первом раунде. А ещё тем, как Александр практически без сопротивления провёл оппоненту кимуру и победил.

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Стоит отметить, что после того поединка за Емельяненко было страшно. Охранники буквально уводили Феникса под руки, настолько он был измождён. Но именно с этого момента и началась тотальная перезагрузка. Боец попал в реабилитационный центр в Ингушетии, где долгое время избавлялся от алкогольной зависимости. Александр стал выглядеть значительно свежее, набрал неплохие кондиции и был готов вернуться к боям. Но, к сожалению, весь 2024 год что-то срывалось. Сначала неприятности настигли Вячеслава Дацика, с которым планировалось провести реванш. Затем согласия на бой не получилось дождаться от известного рэпера Джигана. И вот – третья попытка.

Емельяненко, судя по всему, действительно полностью перезагрузился. И алкоголь по-прежнему не употребляет. Поскольку в силе спор с Умаром Кремлёвым. Об этом сообщил сам функционер: «Он старается. Он делает это не ради этого, не ради квартиры. Он делает это ради того, чтобы показать, что он в нормальной форме. А квартира… Это мотивация. Для него самая интрига — сможет ли он. Многие в нём пытаются увидеть слабость. Как Саша сам говорит, что многие ждут, что он не сможет продержаться год».

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В отношении Александра не хочется злорадствовать. Он действительно хочет вернуться в клетку и драться. И ради этого был проделан огромный путь. Правда, пока не совсем понятно, с кем именно сведут Феникса. Недавно о желании провести поединок с Емельяненко заявил его бывший менеджер – Никита Бурчак. Правда, он хотел подраться на RCC 21. В комментариях к одной из публикаций промоушена Бурчак написал, что его противостояние с Александром могло бы украсить кард турнира.

Скорее всего, напротив Емельяненко в октагоне всё-таки окажется спортсмен. Сложно представить, что в Ингушетии будут проводить поединок Феникса с блогером, певцом или менеджером. Но есть ощущение, что Александру не станут с ходу подкидывать сложные испытания. Возможно, октагон разделит дебютант. А вот потом всё будет зависеть от самого Емельяненко. И если Александр продолжит выходить из кризиса, он вполне может вновь дотянуться до громких и статусных противостояний.

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