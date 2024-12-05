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Пресс-конференция UFC 310, 6 декабря 2024, Волков – Ган, Евлоев – Стерлинг, турнир UFC 310, лайв пресс-конференции, время

Пресс-конференция UFC 310: Волков покуражится над Ганом, Евлоев задавит Стерлинга? LIVE
Сергей Сорокин
Пресс-конференция UFC 310
Комментарии
Российские бойцы перед поединками «разомнутся» с микрофонами.

В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena» пройдёт заключительный номерной турнир этого года UFC 310. Главным событием вечера станет титульный бой в наилегчайшем весе между Александром Пантожей и дебютантом промоушена Каем Асакурой.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа — Кай Асакура
08 декабря 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Александр Пантожа
Не началось
Кай Асакура

В соглавном событии ивента сойдутся два непобеждённых полусредневеса — Шавкат Рахмонов и Иан Гарри.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Шавкат Рахмонов — Иан Гарри
08 декабря 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Шавкат Рахмонов
Не началось
Иан Гарри

Внимание российских болельщиков будет приковано к ещё двум большим боям. Александр Волков, вышедший на серию из четырёх побед, столкнётся в реванше с Сирилем Ганом, которому проиграл в 2021 году.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Сириль Ган — Александр Волков
08 декабря 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Сириль Ган
Не началось
Александр Волков

А Мовсар Евлоев со второй попытки встретится с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг
08 декабря 2024, воскресенье. 04:25 МСК
Мовсар Евлоев
Не началось
Алджамейн Стерлинг

6 декабря состоится пресс-конференция, на которой бойцы получат возможность высказаться перед предстоящим турниром.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.

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Где смотреть пресс-конференцию перед турниром UFC 310 Дата и время пресс-конференции перед турниром UFC 310 Где смотреть турнир UFC 310 Дата и время турнира UFC 310 Полный кард турнира UFC 310
Live Сергей Сорокин

😇 Александр Волков: в моей игре больше преимуществ над техникой Сириля Гана

«Я вижу, что в моей игре намного больше преимуществ над техникой Сириля Гана. Я более рослый боец, намного дольше в этом спорте, у меня есть больше вариантов для победы [в бою]. Победа на Сирилем в первую очередь для меня будет значить моё развитие как бойца. Скажем так, это черта, которую я должен преодолеть, чтобы дальше двигаться и продемонстрировать новую версию себя», — сказал Волков в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.

09:48 Сергей Сорокин

😈 Рахмонов: я проблема для любого в полусреднем весе UFC

«Я считаю себя обученным бойцом, но мне нужно улучшаться. Спорт не стоит на месте, поэтому важно развивать навыки во всех областях.

В этом дивизионе я проблема для любого. Я силён технически и подготовлен. И я выйду в клетку и сделаю свою работу на UFC 310», — приводит слова Рахмонова пресс-служба UFC.

09:48 Сергей Сорокин

Где смотреть пресс-конференцию перед турниром UFC 310

Прямая трансляция пресс-конференции UFC 310 будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию мероприятия.

09:48 Сергей Сорокин

😏 Сириль Ган: в бою с Волковым нет никаких сюрпризов. Он не справится с моей техникой

«С Волковым никаких сюрпризов для меня нет. Я тренируюсь с парнями, которые намного выше меня. Покажу Александру свои движения и технику. Он с этим не справится. Надеюсь, мы устроим зрелищный бой», — сказал Ган в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.

09:48 Сергей Сорокин

Дата и время пресс-конференции перед турниром UFC 310

Пресс-конференция перед турниром UFC 310 состоится в ночь с 5 на 6 декабря в Лас-Вегасе (США). Время начала – в 04:00 по московскому времени.

09:47 Сергей Сорокин

😳 Как часто вы видите дебютантов, бьющихся за пояс UFC?

Кай Асакура не провёл ни одного боя под эгидой промоушена, но будет драться сразу за пояс с Пантожей. Случае, когда дебютант получал титульник, в истории UFC было три: Гилберт Мелендес, Джо Сото и Яна Куницкая. Но в случае с последними двумя это были короткие уведомления.

09:47 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 310

Посмотреть трансляцию турнира UFC 310 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

09:47 Сергей Сорокин

🕘 Время для реванша

В июне 2021 года бой Волков — Ган возглавил турнир UFC Fight Night. Драго не справился с непобеждённым на тот момент французом и проиграл единогласным решением судей. Теперь в их реванше должен определиться новый претендент на пояс в тяжёлом весе.

09:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC 310

Турнир UFC 310 состоится в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena». Начало ивента запланировано на 02:00 мск, бои основного карда стартуют в 06:00 мск.

09:46 Сергей Сорокин

😕 Изначально главным событием турнира был бой Мухаммад — Рахмонов

За полтора месяца до UFC 310 стало известно, что Белал не выступит на турнире из-за инфекции в кости. Рахмонову почти устроили бой с Камару Усманом, но в итоге соперником казахстанца стал Иан Гарри.

09:46 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC 310

Основной кард:

  • Александр Пантожа — Кай Асакура;
  • Шавкат Рахмонов — Иан Гарри;
  • Сириль Ган — Александр Волков;
  • Брайс Митчелл — Крон Грейси;
  • Нейт Ландвер — Ду Хо Чой.

Предварительный кард:

  • Энтони Смит — Доминик Рейес;
  • Висенте Люке — Темба Горимбо;
  • Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг;
  • Брайан Баттл — Рэнди Браун;
  • Крис Уайдман — Эрик Андерс;
  • Коди Дёрден — Джошуа Ван;
  • Майкл Кьеза — Макс Гриффин;
  • Клэй Гуида — Чейз Хупер;
  • Кеннеди Нзечукву — Лукаш Бржески.
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