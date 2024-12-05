Пресс-конференция UFC 310: Волков покуражится над Ганом, Евлоев задавит Стерлинга? LIVE

В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena» пройдёт заключительный номерной турнир этого года UFC 310. Главным событием вечера станет титульный бой в наилегчайшем весе между Александром Пантожей и дебютантом промоушена Каем Асакурой.
В соглавном событии ивента сойдутся два непобеждённых полусредневеса — Шавкат Рахмонов и Иан Гарри.
Внимание российских болельщиков будет приковано к ещё двум большим боям. Александр Волков, вышедший на серию из четырёх побед, столкнётся в реванше с Сирилем Ганом, которому проиграл в 2021 году.
А Мовсар Евлоев со второй попытки встретится с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом.
6 декабря состоится пресс-конференция, на которой бойцы получат возможность высказаться перед предстоящим турниром.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.
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😇 Александр Волков: в моей игре больше преимуществ над техникой Сириля Гана
«Я вижу, что в моей игре намного больше преимуществ над техникой Сириля Гана. Я более рослый боец, намного дольше в этом спорте, у меня есть больше вариантов для победы [в бою]. Победа на Сирилем в первую очередь для меня будет значить моё развитие как бойца. Скажем так, это черта, которую я должен преодолеть, чтобы дальше двигаться и продемонстрировать новую версию себя», — сказал Волков в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.
😈 Рахмонов: я проблема для любого в полусреднем весе UFC
«Я считаю себя обученным бойцом, но мне нужно улучшаться. Спорт не стоит на месте, поэтому важно развивать навыки во всех областях.
В этом дивизионе я проблема для любого. Я силён технически и подготовлен. И я выйду в клетку и сделаю свою работу на UFC 310», — приводит слова Рахмонова пресс-служба UFC.
Где смотреть пресс-конференцию перед турниром UFC 310
Прямая трансляция пресс-конференции UFC 310 будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию мероприятия.
😏 Сириль Ган: в бою с Волковым нет никаких сюрпризов. Он не справится с моей техникой
«С Волковым никаких сюрпризов для меня нет. Я тренируюсь с парнями, которые намного выше меня. Покажу Александру свои движения и технику. Он с этим не справится. Надеюсь, мы устроим зрелищный бой», — сказал Ган в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.
Дата и время пресс-конференции перед турниром UFC 310
Пресс-конференция перед турниром UFC 310 состоится в ночь с 5 на 6 декабря в Лас-Вегасе (США). Время начала – в 04:00 по московскому времени.
😳 Как часто вы видите дебютантов, бьющихся за пояс UFC?
Кай Асакура не провёл ни одного боя под эгидой промоушена, но будет драться сразу за пояс с Пантожей. Случае, когда дебютант получал титульник, в истории UFC было три: Гилберт Мелендес, Джо Сото и Яна Куницкая. Но в случае с последними двумя это были короткие уведомления.
Где смотреть турнир UFC 310
Посмотреть трансляцию турнира UFC 310 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🕘 Время для реванша
В июне 2021 года бой Волков — Ган возглавил турнир UFC Fight Night. Драго не справился с непобеждённым на тот момент французом и проиграл единогласным решением судей. Теперь в их реванше должен определиться новый претендент на пояс в тяжёлом весе.
Дата и время турнира UFC 310
Турнир UFC 310 состоится в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena». Начало ивента запланировано на 02:00 мск, бои основного карда стартуют в 06:00 мск.
😕 Изначально главным событием турнира был бой Мухаммад — Рахмонов
За полтора месяца до UFC 310 стало известно, что Белал не выступит на турнире из-за инфекции в кости. Рахмонову почти устроили бой с Камару Усманом, но в итоге соперником казахстанца стал Иан Гарри.
Полный кард турнира UFC 310
Основной кард:
- Александр Пантожа — Кай Асакура;
- Шавкат Рахмонов — Иан Гарри;
- Сириль Ган — Александр Волков;
- Брайс Митчелл — Крон Грейси;
- Нейт Ландвер — Ду Хо Чой.
Предварительный кард:
- Энтони Смит — Доминик Рейес;
- Висенте Люке — Темба Горимбо;
- Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг;
- Брайан Баттл — Рэнди Браун;
- Крис Уайдман — Эрик Андерс;
- Коди Дёрден — Джошуа Ван;
- Майкл Кьеза — Макс Гриффин;
- Клэй Гуида — Чейз Хупер;
- Кеннеди Нзечукву — Лукаш Бржески.