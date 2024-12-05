UFC даёт россиянам всё. Махачев и Нурмагомедов получили лучших соперников

Совсем скоро UFC уйдёт на длительную паузу – последний номерной турнир придётся на ночь с 7 на 8 декабря. Но организация уже делится с фанатами грандиозными планами на 2025 год. Конечно, полных кардов ждать пока слишком рано. Однако отдельные громкие поединки уже анонсируются. В ночь с 18 на 19 января состоится первый номерной турнир года – UFC 311. И он уже приковывает к себе запредельное внимание россиян. Организация решила провести сразу два титульника с участием наших соотечественников. Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов получили наилучших соперников.

Махачева ждёт очередная защита чемпионского титула в лёгком весе. Ислам порывался замахнуться на второй пояс, но пока всё это лишь остаётся планами бойца. Россиянину давно пророчили громкий реванш с Арманом Царукяном. И теперь организация анонсировала его официально. Арман долго шёл к своей возможности поквитаться за поражение пятилетней давности. Он выдал серию из четырёх побед, поднялся на первую строчку в рейтинге дивизиона. Поэтому организация абсолютно закономерно наградила Царукяна возможностью зарубиться за чемпионский пояс.

Прямо сейчас придумать для Ислама соперника лучше было просто невозможно. Даже потенциальное двойное чемпионство затмевается тем, что парни нацелились на громкий реванш. Первый поединок состоялся 20 апреля 2019 года. И тогда Махачев победил лишь решением судей, пусть и единогласным. Поэтому вопросы по противостоянию остались. А сам Царукян на протяжении длительного времени утверждал, что способен легко снять чемпионский пояс с плеч Ислама. Теперь Арман получит возможность подкрепить свои высказывания делом.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Не возникает сомнений, что поединок Махачева и Царукяна займёт место главного. А в соглавном окажется бой, который вполне мог бы закрывать вечер. В октагон возвращается брат Хабиба – Умар Нурмагомедов. Он наконец-то получил свой титульный шанс. На пути россиянина встанет чемпион – Мераб Двалишвили. Парни давно хотели устроить столкновение папах: чёрной и белой. И теперь получат такую возможность. Кроме того, Мераб не раз нелицеприятно высказывался в сторону бойцов из России. Поэтому Умар будет запредельно мотивирован, в этом нет никаких сомнений.

Любопытно, что сам Двалишвили, видимо, не горел особым желанием проводить первую защиту титула именно против Умара. После победы Петра Яна над Дейвисоном Фигейреду грузинский боец с удовольствием согласился на реванш. И даже велись разговоры, что организация действительно может оставить брата Хабиба в стороне от титульного шанса. Но боссы лиги решили иначе. Конечно, вопросы вызывает то, что такой громкий и статусный поединок будет лишь соглавным. Однако турнир от этого должен лишь выиграть, стать более красочным и интересным.

Внезапным анонсом Дана Уайт замахивается на то, чтобы собрать кард мечты. А яркости должно прибавить присутствие на нём Хабиба Нурмагомедова. Орёл приедет поддержать своих близких и займёт место в углах Ислама и Умара, можно в этом практически не сомневаться. Хабиб успел отреагировать на анонс в своих социальных сетях: «Сразу два боя за пояс UFC. По-моему, такое не бывает. Или не было. Что за ночь предстоит. Надеюсь, я выдержу».