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UFC 311: Ислам Махачев – Арман Царукян 2, Мераб Двалишвили – Умар Нурмагомедов, дата и время, когда бои, титульные поединки

UFC даёт россиянам всё. Махачев и Нурмагомедов получили лучших соперников
Сергей Сорокин
Махачев и Нурмагомедов получили лучших соперников
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Парни будут биться за пояса на одном турнире.

Совсем скоро UFC уйдёт на длительную паузу – последний номерной турнир придётся на ночь с 7 на 8 декабря. Но организация уже делится с фанатами грандиозными планами на 2025 год. Конечно, полных кардов ждать пока слишком рано. Однако отдельные громкие поединки уже анонсируются. В ночь с 18 на 19 января состоится первый номерной турнир года – UFC 311. И он уже приковывает к себе запредельное внимание россиян. Организация решила провести сразу два титульника с участием наших соотечественников. Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов получили наилучших соперников.

А пока предвкушаем последний номерной турнир 2024 года:
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Махачева ждёт очередная защита чемпионского титула в лёгком весе. Ислам порывался замахнуться на второй пояс, но пока всё это лишь остаётся планами бойца. Россиянину давно пророчили громкий реванш с Арманом Царукяном. И теперь организация анонсировала его официально. Арман долго шёл к своей возможности поквитаться за поражение пятилетней давности. Он выдал серию из четырёх побед, поднялся на первую строчку в рейтинге дивизиона. Поэтому организация абсолютно закономерно наградила Царукяна возможностью зарубиться за чемпионский пояс.

Противостояние Ислама и Армана точно войдёт в историю:
У Махачева больше нет соперников в UFC. Царукян — от безысходности?
У Махачева больше нет соперников в UFC. Царукян — от безысходности?

Прямо сейчас придумать для Ислама соперника лучше было просто невозможно. Даже потенциальное двойное чемпионство затмевается тем, что парни нацелились на громкий реванш. Первый поединок состоялся 20 апреля 2019 года. И тогда Махачев победил лишь решением судей, пусть и единогласным. Поэтому вопросы по противостоянию остались. А сам Царукян на протяжении длительного времени утверждал, что способен легко снять чемпионский пояс с плеч Ислама. Теперь Арман получит возможность подкрепить свои высказывания делом.

Ислам Махачев

Ислам Махачев

Фото: Getty Images

Не возникает сомнений, что поединок Махачева и Царукяна займёт место главного. А в соглавном окажется бой, который вполне мог бы закрывать вечер. В октагон возвращается брат Хабиба – Умар Нурмагомедов. Он наконец-то получил свой титульный шанс. На пути россиянина встанет чемпион – Мераб Двалишвили. Парни давно хотели устроить столкновение папах: чёрной и белой. И теперь получат такую возможность. Кроме того, Мераб не раз нелицеприятно высказывался в сторону бойцов из России. Поэтому Умар будет запредельно мотивирован, в этом нет никаких сомнений.

Любопытно, что сам Двалишвили, видимо, не горел особым желанием проводить первую защиту титула именно против Умара. После победы Петра Яна над Дейвисоном Фигейреду грузинский боец с удовольствием согласился на реванш. И даже велись разговоры, что организация действительно может оставить брата Хабиба в стороне от титульного шанса. Но боссы лиги решили иначе. Конечно, вопросы вызывает то, что такой громкий и статусный поединок будет лишь соглавным. Однако турнир от этого должен лишь выиграть, стать более красочным и интересным.

Чемпион часто попадает в скандальные истории, но это лишь образ:
Мераба можно не любить, но уважать стоит. Улыбчивый грузин — главный шоумен UFC
Мераба можно не любить, но уважать стоит. Улыбчивый грузин — главный шоумен UFC

Внезапным анонсом Дана Уайт замахивается на то, чтобы собрать кард мечты. А яркости должно прибавить присутствие на нём Хабиба Нурмагомедова. Орёл приедет поддержать своих близких и займёт место в углах Ислама и Умара, можно в этом практически не сомневаться. Хабиб успел отреагировать на анонс в своих социальных сетях: «Сразу два боя за пояс UFC. По-моему, такое не бывает. Или не было. Что за ночь предстоит. Надеюсь, я выдержу».

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