Битвы Джонса и Нганну не избежать? За дело взялись саудовские шейхи!

В мире смешанных единоборств самое ожидаемое противостояние века – Джон Джонс — Фрэнсис Нганну. Сначала парни должны были столкнуться в UFC. Но там постоянно что-то мешало и разводило их в разные стороны. А затем Нганну покинул промоушен, что, казалось, должно было поставить крест даже на разговорах о возможном поединке. Но, напротив, потенциальный бой стал ещё интереснее. А боссы UFC и PFL продолжают говорить о том, что столкновение топовых тяжеловесов вполне возможно. Теперь же за дело взялись в Саудовской Аравии. И, видимо, доведут задуманное до самого конца.

Саудовская Аравия очень серьёзно занялась развитием единоборств. Конечно, больше внимания уделяется боксу. Но и крупные турниры по MMA стали проводиться очень часто. Причём они получаются очень яркими и интересными. Шейхи не скупятся на развитие спорта в стране, вкладывают огромные деньги. Финансы идут на саму организацию событий, на гонорары бойцов. Поэтому давно высказывалась точка зрения, что свести Нганну и Джонса в клетке или в ринге могут именно в Саудовской Аравии. А теперь разговоры о потенциальном противостоянии Фрэнсиса и Джона становятся всё более реальными.

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх дал большое интервью известному в мире смешанных единоборств журналисту Ариэлю Хельвани. И в разговоре они подняли вопрос о потенциальном бое Джонса и Нганну. В итоге Турки приоткрыл свои планы на организацию этого противостояния: «Фрэнсис приедет ко мне в декабре на реванш Усика и Фьюри. Вот тогда и обсудим все наши дела. Да, у меня для него два варианта. Один — в боксе, второй — в ММА. Хочу обсудить с ним оба. Вариант в ММА… Вы же знаете мой ответ [на вопрос о возможной организации боя Джонс — Нганну]: нас интересует организация только самого большого боя из всех возможных».

Турки Аль аш-Шейх Фото: Richard Pelham/Getty Images

Противостояние Джонса и Нганну действительно обещает стать историческим в единоборствах. А всё потому, что парни действительно способны провести два громких поединка в профессиональном боксе и MMA. Складывается ощущение, что шансы будут примерно равны. Всё потому, что Джонс выглядит фаворитом в октагоне. А вот в ринге чувствовать себя комфортнее совершенно точно будет Нганну. Но даже при этом ситуация выглядит довольно интригующей. Хищник по-прежнему хорош в клетке, что он успел доказать. И, пожалуй, в PFL единственным реальным оппонентом остаётся Вадим Немков.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

Джонс также способен продемонстрировать свои навыки в боксе. Конечно, последние бои Костяного часто доказывали, что он прекрасно чувствует себя в борьбе. Но и в стойке Джон в полнейшем порядке. 11 из 28 побед американца были добыты именно нокаутом. Ни у кого не возникает сомнений, что Джонс обладает солидной ударной мощью. Возможно, скорость по-прежнему будет на стороне Нганну. Но Костяной попытается компенсировать это своей техникой.

Джон Джонс Фото: Sarah Stier/Getty Images

Противостояние Джонса и Нганну, пожалуй, самое ожидаемое в смешанных единоборствах на данный момент. А в Саудовской Аравии вполне способны превратить мечту в реальность. Битву могут сделать противостоянием UFC и PFL, профессионального бокса и MMA. И последить за ним захотят абсолютно все.