Гарри — главный мем UFC. Во всём потакает жене и нелепо пародирует Конора

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC 310. В соглавном событии вечера встретятся два непобеждённых полусредневеса – Шавкат Рахмонов и Иан Гарри.

Изначально Рахмонов и вовсе должен был возглавить этот турнир, однако его титульный поединок сорвался – чемпион промоушена Белал Мухаммад получил травму и был вынужден сняться с боя. Замену в UFC искали очень долго, никто не хотел выходить на бой против Шавката, да ещё и на коротком уведомлении. Единственный, кто дал своё согласие – это ирландец Иан Гарри.

«Я очень разочарован в нашем дивизионе. Белал Мухаммад, Леон Эдвардс, Колби Ковингтон, Камару Усман, Шон Брэди – вы все разочаровали фанатов. Единственный, кто ответил за свои слова – это Иан Гарри. И я уважаю это. Но не заблуждайся, Иан. Я иду за твоим нулём, а потом буду драться за пояс», – написал в соцсетях Шавкат.

Иан Гарри – один из самых неоднозначных бойцов лиги. Что касается спортивной составляющей, то здесь у ирландца всё в порядке. В детстве Иан занимался боксом, но затем вдохновился своим звёздным соотечественником – Конором Макгрегором – и стал расширять свои навыки. Гарри увлёкся дзюдо, где сумел заработать чёрный пояс и заметно подтянуть борьбу, после чего Иан полностью отдал себя смешанным единоборствам. В профессионалах он дебютировал… в 2019 году. Да, всего пять лет назад он провёл свой первый бой, а теперь с рекордом 15-0 выйдет в соглавном событии номерного турнира UFC – согласитесь, впечатляет?

Гарри пытается во всём копировать своего кумира.

«Если кто-то говорит, что я пытаюсь быть похожим на Конора Макгрегора или пытаюсь сделать что-то, чтобы быть похожим на Конора, то я воспринимаю это как комплимент. Конор — величайшая звезда, которую когда-либо видел спорт. Так что, если вы сравниваете меня с ним, это значит, что я делаю что-то правильно», — заявил Иан.

Получается пока довольно нелепо. Да, Гарри старается «зажигать» на пресс-конференциях и в интервью, бросает всем подряд вызовы, но если у Конора за этим стояли реальные дела в октагоне, то Иан хоть и побеждает, но делает это достаточно прозаично. В последнем бою с Майклом Пейджем его даже освистала публика – не особо похоже на Макгрегора, даже на его копию.

К тому же иногда его попытки привлечь к себе внимание со стороны выглядят очень странно. Например, та история, когда Гарри с женой ехал в лифте с Хамзатом Чимаевым.

«Я хотел подраться с ним прямо там, прямо в кабине лифта. Классная вышла бы история. Моя жена смотрела на меня, показывая взглядом, чтобы я подрался с ним, но боец из моей команды должен был драться с ним на следующий день, нельзя было это разрушить. А когда мы вышли из лифта, жена назвала меня слабаком», — рассказал Гарри.

Очень странная история, а ещё более странно, что Иан её вообще решился рассказывать, выставив себя на посмешище. К слову, с женой Гарри — Лейлой Анной-Ли – связано много историй, за которые ирландцу «прилетало». Иан взял фамилию супруги, теперь он Иан Мачадо Гарри. Бывший муж Лейлы является по совместительству диетологом бойца, ходили разговоры, что он живёт вместе с Гарри и Анной-Ли. Ну а о том, что Лейла является автором книги про то, как выйти замуж за популярного спортсмена, слышали, наверное, все, кто интересуется смешанными единоборствами. Анна-Ли на 14 лет старше Иана, и, кажется, Гарри во всём ей потакает, что вызывает у других бойцов недоумение и смех. Жёстче всех по этому поводу высказался экс-чемпион лиги в среднем весе Шон Стрикленд.

Иан Гарри с семьёй Фото: Mike Roach/Getty Images

«Иан Гарри, я помню, как встретил тебя с этой девчонкой в Нью-Йорке и уже тогда подумал, что с ней что-то не так. То, как она ходила, как говорила и вела себя… Теперь я знаю, что тебе 26 лет, а ей — 40. Её бывший муж живёт с вами, ты взял его фамилию, а она написала книгу, как стать женой молодого перспективного спортсмен. Это неправильно, парень. Она суккуб (демон разврата в облике женщины. — Прим. «Чемпионата»). Тебе нужно бежать! Горячих девчонок сколько угодно, мы дадим тебе двух ринг-гёрлз сразу. Я поддерживаю тебя, ММА-сообщество поддерживает тебя. Сделай все правильно, Иан», — сказал Шон в одном из интервью.

Ирландец, конечно, отреагировал, но далеко не в стиле Макгрегора: Гарри пригрозил Шону… судом. В общем, попытки Иана быть плохим парнем далеко не всегда находят отклик в его поступках.

Тем не менее, несмотря на всё это, ирландец единственный нашёл в себе мужество выйти на бой с Шавкатом на коротком уведомлении. У него тоже «0» в графе поражений, и, безусловно, поединок с Рахмоновым – огромный риск. Но и такой же огромный шанс стать безоговорочным претендентом на пояс, и за этот шанс Гарри будет цепляться в предстоящие выходные.