Атмосферу за деньги не купишь. Почему переезд бокса на Восток – грустное зрелище

21 декабря в Саудовской Аравии состоится масштабный вечер профессионального бокса, в котором бой-реванш проведут Тайсон Фьюри и Александр Усик. А 22 февраля в той же Саудовской Аравии состоится не менее интригующий второй поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Профессиональный бокс постепенно перебирается на Восток. За последние два года саудовские шейхи изменили индустрию, теперь практически все громкие бои проходят именно в Саудовской Аравии. Шейхи шикарными гонорарами сумели усадить за стол переговоров Фьюри и Усика, Бивола и Бетербиева, а ведь до прихода Турки Аль аш-Шейха об этих потенциальных боях много говорили, но дальше разговоров дело не заходило. Саудовцам же удалось не только провести переговоры, но и организовать бои. А теперь состоятся и не менее громкие реванши.

Помимо этого, в Саудовской Аравии выступали Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, шейхи заманивают и других звёздных боксёров. Кард турнира с реваншем Бивола и Бетербиева просто космический – шесть титульных поединков! В этом плане, конечно, Турки Аль аш-Шейху нет равных, организовывать громкие бои он научился довольно быстро и успешно.

Но здесь же нужно вставить большое но. Саудовская Аравия, мягко говоря, не самая спортивная страна. Да, переезд в местный футбольный чемпионат Криштиану Роналду и других последовавших за ним мировых звёзд оживил интерес местных жителей к футболу. Но футбол всё-таки самый популярный вид спорта в мире, который и до приезда Роналду ценился в Саудовской Аравии.

А вот к индустрии бокса местные жители относились равнодушно, просто потому, что единоборства и бокс в частности не были сильно развиты на Востоке, в том числе и в Саудовской Аравии. Много ли вы сможете назвать местных боксёров, которые выступают на высоком уровне? Бьются за чемпионские пояса? Нет спортсменов – нет интереса.

Навязать любовь местных жителей к этому виду спорта Турки Аль аш-Шейху пока не удалось. Громкие имена не вызывают интереса, сами турниры внутри страны плохо афишируются и пиарятся, а местные жители толком не понимают масштаба проводимых турниров.

Отсюда возникает и грустная атмосфера на трибунах. Далеко не полная заполняемость трибун, особенно на предварительных поединках, подкрепляется отсутствием культуры боления. Местные жители, которые добираются до турниров, не испытывают тех эмоций, которые испытывают, например, фанаты на турнирах UFC в США. Никто не вскакивает с мест во время нокдаунов и нокаутов, не хватается за голову, не скандирует имена своих кумиров. Атмосфера больше напоминает поминки, нежели большой спортивный праздник.

Криштиану Роналду и Турки Аль аш-Шейх Фото: Richard Pelham/Getty Images

Сама организация турниров пока тоже оставляет желать лучшего. Огромные паузы между поединками, которые заполняют концерты, нагоняют тоску. Нет, культурная программа – это даже хорошо, но, когда пауза оттягивает внимание от главных боёв и затягивается больше чем на час, это перебор.

На выходе мы получаем отличные поединки и не соответствующую им атмосферу. Мировые звёзды боксируют в траурной тишине на глазах у множества селебрити в первых рядах и при пустующих местах на галёрке. Саудовским шейхам удалось переманить к себе ведущих боксёров мира, теперь необходимо работать и над обстановкой на турнирах звёздных спортсменов – пока с этим есть большие проблемы.