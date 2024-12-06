Ещё один ветеран заскучал на пенсии. Зачем Кличко снова собрался на ринг

В ноябре 58-летний Майк Тайсон вернулся на профессиональный ринг ради поединка с блогером Джейком Полом, чем серьёзно всколыхнул боксёрский ринг. И заодно открыл некий ящик Пандоры — теперь ветераны, чьи имена были актуальны несколько лет назад, всерьёз задумываются о том, чтобы пойти по стопам Железного Майка.

Одно из имён, упоминающихся в связи с потенциальным возвращением на ринг, — Владимир Кличко. По информации Daily Mail, экс-боксёр не просто раздумывает о камбэке, а уже даже вёл переговоры с действующим чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа. Поединок, по версии источника, мог возглавить большой турнир 22 февраля. То есть это даже не бой уровня Тайсон — Пол, а претензия на чемпионский пояс. Впрочем, негативная реакция общественности на бой Майка слегка остудила пыл Кличко и саудовцев, которые стояли за этими переговорами. Шейхи посчитали слишком рискованной идеей проводить такой поединок сейчас.

Для чего вообще Кличко возвращаться в ринг в 48 лет после двух поражений от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, которые датированы 2015 и 2017 годами? Первая и самая очевидная причина — деньги. Тайсон, по слухам, получил за бой с Джейком Полом $ 20 млн — солидная прибавка к пенсии. Есть и вторая причина — Кличко грезит возможностью войти в историю мирового бокса. Владимир неоднократно говорил, что хотел бы побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира в тяжёлом весе. В 1994 году Форман победил Майкла Мурера, отобрал у него пояса WBA и IBF, установив один из рекордов, что кажутся вечными.

В 2018-м, спустя год после ухода, Кличко рассуждал о возвращении так: «Тренируюсь постоянно. Практически каждый день. Для меня это такая же необходимость, как и воздух, которым я дышу. Я наслаждаюсь тренировками. И желание боксировать никуда не исчезло. Но не знаю, как долго смогу поддерживать эту форму. Возвращение в бокс? Разве что ради чего-то особенного, чего-то нереального. Например, ради того, чтобы побить рекорд Формана. Если окажется, что в 45 или в 46 лет во мне всё ещё горит эта искра, тогда я подумаю о том, чтобы попытаться обновить рекорд и стать самым возрастным чемпионом в тяжёлом весе. Я реально об этом подумаю».

Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

Спустя три года Владимир подтвердил, что думает о Формане и о его рекорде: «Да, огонь ещё горит. Могу ли я боксировать? Да! И я внимательно изучаю варианты. Меня не интересует возвращение ради возвращения. Разве что с целью побить рекорд. Только это меня может замотивировать. Форман сделал это в 45 лет. И это было крутое заявление. Я не стану возвращаться в спорт только для того, чтобы вернуться. Меня это не интересует. Но вернуться ради рекорда было бы феерично».

В мае 2024-го конкретики о Формане уже не было, однако намёк на большой бой легко считывается: «В спорте нет возвращения. Меня просили о «последнем танце», но «последний танец» возможен, только если случится что-то невероятное. Но знаете что? Это всё в воздухе. Однако в любом случае важно, как я говорил, что возраст только в твоём разуме. Нужно просто продолжать наносить удары, а остальное придёт или не придёт. Мы увидим».

Владимир Кличко Фото: Sean Gallup/Getty Images

В последние годы саудовцы во главе с Турки Аль аш-Шейхом постепенно приучают нас к тому, что нет ничего невозможного. Уже случилось несколько больших боёв, которые ранее срывались по разным причинам. Так что и возвращению Кличко не стоит удивляться, если оно состоится. К тому же сам Турки Аль аш-Шейх, судя по всему, фанатеет от Владимира и готов вернуть его в ринг любой ценой.

В интервью Ариэлю Хельвани саудовский промоутер озвучил несколько опций: «Много бойцов в ожидании результата реванша между Фьюри и Усиком. Один из них Дюбуа. Второй — Джошуа. Но есть и третий. И я мечтаю увидеть этот бой. Если он согласится, то я бы хотел предоставить Кличко шанс стать самым возрастным чемпионом в истории тяжёлого веса. Это было бы невероятно. Но, понятное дело, Кличко не станет драться с Усиком. Реванш Кличко с Фьюри — моя мечта. Многие бойцы рассчитывают подраться с Фьюри. Они словно выстроились в очередь. Однако реванш с Кличко — это бой, о котором болельщики мечтали ещё с 2015 года. Посмотрим, ведь есть ещё Джошуа, есть Дюбуа, который также заслуживает свой шанс».

Конечно, со спортивной точки зрения возвращение Владимира Кличко большой интриги не представляет. В своё время он ушёл, проиграв главным бойцам нового поколения. Какова вероятность, что в боях с очередной свежей кровью Кличко будет конкурентоспособен? Вопрос риторический. Разумеется, рекорд Формана — красивая история, которую довольно легко раскрутить и, как и в случае с боем Тайсон — Пол, зрители на это с удовольствием посмотрят. А если будут правильные деньги, мы действительно можем снова увидеть Кличко в ринге.